Receitas das agências de viagens em Macau baixaram 9,5% em 2019

Em 2019, existiam 218 agências de viagens em actividade em Macau, menos três do que em 2018, indicou ontem a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) num comunicado, que refere também que o pessoal remunerado era composto por 4.614 indivíduos, mais 131, em termos anuais. A nota da DSEC informa também que as receitas das agências de viagens baixaram 9,5% em 2019 face a 2018, para 8,29 mil milhões de patacas. Por outro lado, as despesas das agências de viagens também desceram 11%, para 7,79 mil milhões de patacas.

As receitas provenientes dos serviços de reservas de quartos desceram 11,2%, enquanto que as receitas referentes às excursões desceram 12,6% e também as receitas provenientes de bilhete de transporte de passageiros caíram 14,7%, relativamente a 2018. A DSEC diz que estas quedas se deveram ao facto de o “número de visitantes em excursões ter diminuído e aos residentes que viajaram para o exterior terem utilizado menos serviços de agências de viagens”. Contudo, as receitas relativas ao aluguer de automóveis de turismo com motorista foram de 1,34 mil milhões de patacas, ou seja, aumentaram 10,8%.

As despesas das agências de viagens na compra de bens e serviços e nas comissões foram de 6,04 mil milhões de patacas, menos 14,7% face a 2018. As despesas em serviços de reserva de quartos diminuíram 10,9%, as despesas relativas a excursões decresceram 17,1% e as despesas das agências com bilhetes de transporte de passageiros diminuíram 18%.

As despesas de exploração fixaram-se em 894 milhões de patacas, crescendo 4,6%, em termos anuais, graças às despesas no aluguer de veículos terem subido 12,9%, explica a DSEC. As despesas de prospecção de mercado/publicidade e marketing baixaram significativamente, 30,1% e 38,3%, respectivamente. As despesas com pessoal corresponderam a 858 milhões de patacas, mais 4,8%, em termos anuais.