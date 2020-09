Mulher perdeu mais de 200 mil patacas em alegada plataforma de investimentos em moeda virtual

A Polícia Judiciária está a investigar um caso de burla de valor elevado na sequência de uma queixa apresentada no passado dia 19 de Setembro por uma mulher de 34 anos que perdeu mais de 200 mil patacas numa plataforma para investimentos em moeda virtual. A vítima é uma residente de Macau que seguiu as indicações de um homem que conheceu nas redes sociais.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Uma residente de Macau, de 34 anos, perdeu mais de 200 mil patacas numa plataforma de investimentos em moeda virtual indicada por um homem que conheceu nas redes sociais. O caso foi denunciado às autoridades a 19 de Setembro depois de a vítima ter feito um investimento de 212.199 dólares de Hong Kong numa plataforma de transacções e investimentos em moeda virtual com o nome de “Kkrtrad”, informou ontem a Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa.

Segundo a informação veiculada pela PJ, a vítima conheceu um alegado homem nas redes sociais a 28 de Agosto que lhe prometeu lucros rápidos através de uma plataforma de investimento em moeda virtual. “Depois de trocarem número de telefone continuaram a trocar mensagens no WhatsApp, e o homem apresentou-lhe uma plataforma de transacções com o nome ‘Kkrtrad’ para fazer investimentos em moeda virtual”, afirmou o porta-voz da PJ em conferência de imprensa, acrescentando que a vítima recebeu indicações para abrir duas contas com um gestor específico.

“Com a perspectiva de fazer dinheiro rápido, a mulher instalou a aplicação e fez o registo. Entre o dia 8 e 16 de Setembro, a mulher depositou dinheiro várias vezes em duas contas, conforme indicado pelo gestor da plataforma, num total de 212.199 dólares de Hong Kong”, explicaram as autoridades.

Depois de conseguir levantar um total de 16.755 dólares de Hong Kong em lucros entre o dia 8 e 18 de Setembro, a residente de Macau tentou tirar mais dinheiro a 19 de Setembro, mas viu o seu pedido ser-lhe negado pelo gestor da plataforma. “Quando no dia 19 de Setembro a mulher tentou tirar mais dinheiro, o gestor da plataforma negou-lhe o levantamento e disse-lhe que precisava de investir mais para poder fazer mais levantamentos. A mulher estranhou a situação e apresentou queixa na polícia por sentir-se burlada. No total teve um prejuízo de 195.444 dólares de Hong Kong, cerca de 201.600 patacas”, concluiu o porta-voz da PJ.

Turista do interior da China detido por suspeita de furto em casino

A Polícia Judiciária deteve na passada sexta-feira um homem do interior da China por suspeita de furto num casino de uma ficha no valor de 50 mil dólares de Hong Kong. De acordo com a investigação das autoridades, o arguido, de 42 anos, aproveitou a distração da vítima numa das mesas de jogo para lhe tirar uma ficha do bolso no valor de 50 mil patacas. Através das imagens de videovigilância, a polícia conseguiu identificar e interceptar o suspeito no interior do casino. “Após a visualização das imagens do sistema de videovigilância, a polícia constatou que um homem ao lado da vítima tinha furtado uma ficha do seu bolso das calças. A polícia conseguiu interceptar o homem no interior do casino que confessou o crime. Nas imagens pode ver-se também que o suspeito lançou a ficha para o chão quando se apercebeu que a vítima tinha regressado à mesa à procura da ficha”, indicou um porta-voz da Polícia Judiciária (PJ).

O suspeito foi detido no local e o dinheiro entregue à vítima. “No dia 26 de Setembro, o arguido foi presente ao Ministério Público por furto qualificado. O arguido é um empregado de escritório, de 42 anos, que justificou o seu comportamento pela ‘cobiça momentânea’”, acrescentaram as autoridades.

_________

Turista do interior da China burlada por taxista

O Corpo de Polícia de Segurança Pública deteve um taxista sexagenário no passado dia 23 de Setembro por suspeita de burlar uma turista do interior da China. O taxista cobrou 55 patacas por um percurso entre a Avenida da Amizade e a Praça das Orquídeas e devolveu 45 patacas de troco quando a mulher do interior da China lhe entregou uma nota de mil patacas. “A turista pagou com uma nota de mil patacas, mas o taxista só devolveu 45 patacas. Às 20h00 a turista descobriu que tinha desaparecia a nota de 1000 patacas e pensava que tinha pago 100 patacas”, referiu um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa. Através do sistema ‘Olhos no Céu’, o CPSP localizou o taxista num parque de estacionamento para motociclos na Avenida Marginal da Areia Preta. “No início, o taxista negou, mas de acordo com as imagens do sistema de videovigilância, quando chegou a uma zona de estacionamento de motociclos colocou a nota de mil patacas numa caixa de um motociclo desconhecido com o intuito de a ir buscar mais tarde”, acrescentou o porta-voz. O caso foi encaminhado ontem ao Ministério Público.