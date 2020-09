Governo reforça quota diária de testes e alarga distribuição de máscaras a estudantes estrangeiros

O Hospital Kiang Wu e o Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia aumentaram a capacidade diária de testes de ácido nucleico por causa da Semana Dourada. O 22.º plano de distribuição de máscaras arranca hoje e irá abranger estudantes estrangeiros do ensino superior pela primeira vez. As autoridades estão confiantes na chegada de uma vacina no início de 2021 para 150 mil residentes inseridos no grupo de risco. Os Serviços de Turismo estão também a avaliar 268 pedidos de isenção de segunda quarentena, sendo que sete estrangeiros ainda não pagaram as despesas nos hotéis designados para observação médica.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde reforçaram a quota diária de testes de ácido nucleico em Macau com o aumento do número de análises no Hospital Kiang Wu e no Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST) devido à entrada de visitantes para as celebrações da Semana Dourada, anunciaram ontem as autoridades na conferência de imprensa do centro de coordenação e contenção do coronavírus.

“Com o aproximar do Dia Nacional haverá mais turistas e o fluxo de pessoas será maior, assim como a procura. A partir de 26 de Setembro foram ajustadas as quotas diárias no Fórum Macau e no Pac On para 13 mil testes diários. A partir de hoje [ontem], o Hospital Kiang Wu e o hospital da MUST vão aumentar as quotas diárias de teste de ácido nucleico para 1.500 e 1.000, respectivamente. No total teremos cerca de 19 mil quotas diárias de teste de ácido nucleico para atender às necessidades de toda a população”, afirmou Lo Iek Long, médico-adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário.

O representante dos Serviços de Saúde assinalou também que a empresa Kuok Kim irá “disponibilizar um serviço urgente de testes de ácido nucleico com a marcação e resultado no mesmo dia por uma taxa de 500 patacas”.

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long revelou que os estudantes estrangeiros do ensino superior serão abrangidos pelo 22.º plano de distribuição de máscaras e que os horários dos postos de distribuição vão ser ajustados. “Vamos estender a distribuição aos estudantes estrangeiros do ensino superior, que podem levantar as máscaras mediante a exibição do cartão de estudante”, indicou Lo Iek Long, acrescentando que “os centros de saúde e postos de saúde vão manter os actuais horários durante a semana, mas vão encerrar aos sábados”, e que aos domingos vão estar abertos apenas da parte da tarde para venda de máscaras.

De acordo com os dados divulgados pelos Serviços de Saúde, Macau está há 183 dias consecutivos sem casos de Covid-19 e há 94 dias consecutivos sem casos importados, sendo que entre 24 e 27 de Setembro foram realizados 45.632 testes de ácido nucleico. Questionados sobre a aquisição de vacinas contra a Covid-19, os representantes dos Serviços de Saúde apontaram para o início do próximo ano.

“O Governo da RAEM está a tentar fazer uma aquisição de 1,4 milhões de vacinas, mas sabemos que não vamos poder adquirir todas as vacinas de imediato. A prioridade será dada aos grupos de risco, nomeadamente portadores de doença crónica e idosos, estes serão os primeiros a receber as vacinas. A nossa previsão é que este grupo represente 150 mil pessoas e no início do próximo ano poderemos adquirir as primeiras vacinas para Macau”, afirmou Leong Iek Hou, coordenadora do departamento de Prevenção e Vigilância de Doenças.

De acordo com a representante dos Serviços de Turismo, Lau Fong Chi, o Hotel Regency Art, na Taipa, vai deixar de ser usado para observação médica a partir de 30 de Setembro. “O Hotel Regency Art vai ser evacuado no dia 30 de Setembro. Os Serviços de Saúde vão encarregar-se da limpeza da unidade hoteleira que deixará de ser utilizada para observações médicas”, disse Lau Fong Chi, assinalando que há 794 pessoas a cumprir quarentena nos hotéis designados.

Em relação aos residentes que solicitaram uma segunda quarentena nos hotéis designados, Lau Fong Chi indicou que 554 cidadãos pediram isenção de pagamento até 28 de Setembro e que o Governo aceitou o pedido de isenção de 185 pessoas, mas que 101 não foram qualificados e 268 estão em processo de apreciação. Sobre os estrangeiros que ainda não pagaram as despesas de quarentena, a representante da Direcção dos Serviços de Turismo afirmou que “sete pessoas ainda não pagaram e os casos já foram encaminhados para a Direcção dos Serviços de Finanças para a cobrança coerciva”.

Apesar de Macau não ter casos de infecção há mais de três meses e de a China ter retomado a emissão de vistos turísticos em todas as províncias para o território, os Serviços de Saúde ainda não sabem quando serão levantadas as restrições nas fronteiras com Hong Kong. “Desde 23 de Setembro que os vistos turísticos foram estendidos a todo o país e durante a Semana Dourada podemos ter mais turistas. Vamos apreciar essa possibilidade [de aliviar as restrições com Hong Kong] depois desta semana, vamos apreciar a situação na altura para ver se há espaço para ajustes e iremos ver se conseguimos aplicar isso de acordo com o que se passar depois da semana do 1 de Outubro”, referiu Lo Iek Long.