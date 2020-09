Trip.com oferece 176 milhões de patacas em cupões a serem usados por turistas chineses em Macau

A sucursal da China do site Trip.com, juntamente com o Governo de Macau e com o grupo de tecnologia online Tencent Holdings Ltd., planeia distribuir cupões de viagem com o valor total de 150 milhões de renmimbis (cerca de 176 milhões de patacas), para os turistas da China continental usarem na marcação de hotéis no território.

No comunicado divulgado na passada quinta-feira, o site Trip.com revelou que os visitantes teriam a possibilidade, através da sua aplicação de software, de usar estes cupões e “usufruir até 50% ou o equivalente a 500 remimbis (cerca de 585 patacas) de desconto, na altura da reserva”. A companhia acrescentou ainda que Sun Bo, chefe do departamento de marketing, se encontrou com Cheng Wai Tong, vice-director dos Serviços de Turismo de Macau, “para discutir futuras colaborações que poderão revitalizar o turismo de Macau”, noticiou o portal GGRAsia.

O comunicado menciona também que, no dia anterior, o co-fundador e presidente do Trip.com China, James Liang, apresentou o seu programa online “Boss Live” pela primeira vez, em directo de Macau. Este programa é muito popular entre os consumidores chineses devido às suas ofertas promocionais, indicou o GGRAsia.

A companhia online disse que a edição do programa em Macau atraiu mais de 5,7 milhões de espectadores, gerando um valor bruto de mercado que excedeu 65,34 milhões de remimbis. O programa fez com que a empresa recebesse um total de 35.821 pedidos de promoções relativamente às ofertas de Macau. Não houve menção sobre se esses pedidos teriam sido só em relação a viagens ou a serviços no mercado de Macau.

Entre os dias 1 a 8 de Outubro celebra-se o período da Semana Dourada na China e espera-se, entre os investidores, que este período possa revitalizar os ganhos dos casinos de Macau, assinala o GGRAsia.

Deste 23 de Setembro que as autoridades começaram a aceitar pedidos de visto individuais para Macau a partir de todo o território chinês. Antes disso, recorde-se, só era ainda permitido aos residentes da província de Guangdong solicitar esse visto, pois a emissão dos vistos foi suspensa no inicio deste ano devido à pandemia do Covid-19.

O Governo de Macau lançou no dia 1 de Setembro um pacote de estímulo à economia no valor de 400 milhões de patacas destinado aos turistas do continente que inclui ofertas de desconto em bilhetes de avião e hotéis, lembra o GGRAsia.

As concessionárias dos casinos do território estão a participar numa campanha de marketing que começou no dia 26 de Setembro, na capital chinesa, para atrair os seus residentes a visitar Macau, à medida que o mercado recupera da queda brusca no turismo associada ao surto da epidemia.

Como no interior da China não é permitido fazer promoção directa aos casinos, o sector dos ‘resorts’ turísticos está a apresentar uma “Exposição do Turismo de Macau” como parte da “Semana Cultural de Macau em Pequim”, que está a ser organizada pela DST.

