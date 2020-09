Sulu Sou pede revisão da lei para reorganizar estrutura organizativa “estranha” dos SMG

A estrutura organizacional da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) está obsoleta e necessita de uma reforma profunda desde 2017, assinalou Sulu Sou numa interpelação escrita enviada hoje ao Governo. O deputado lamentou a falta de iniciativas do Executivo para melhorar o “moral” dos funcionários dos SMG, e questionou as autoridades sobre a existência de equipamentos de prevenção de catástrofes que ainda não foram reparados.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmai.com

O deputado da Assembleia Legislativa, Sulu Sou, considerou que a estrutura da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) necessita de uma reforma organizacional para corresponder ao rápido desenvolvimento tecnológico e às “crescentes exigências sociais” na sequência do impacto do tufão Hato em 2017. Numa interpelação escrita enviada hoje ao Governo, o vice-presidente da Associação Novo Macau frisou que a actual lei orgânica da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos tem “quase 26 anos” e assinalou que “a sua estrutura ‘estranha’ ainda está em vigor, sem departamentos, mas apenas divisões”.

“Devido à pequena diferença salarial, é difícil convencer um técnico superior a ser promovido ao nível de director, o que dificulta a melhoria do nível administrativo e afecta a capacidade de responder ao rápido desenvolvimento da tecnologia e ao aumento das exigências sociais. Quando irá o Governo alterar a lei para reorganizar a estrutura organizacional da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, rever e distribuir o número e as funções dos vários cargos e postos de trabalho de forma mais razoável, de acordo com as necessidades de desenvolvimento profissional, e reformar continuamente o mecanismo de gestão interna?”, questionou Sulu Sou.

Apesar de reconhecer que houve melhorias nos sistemas de prevenção de catástrofes naturais nos últimos três anos, o deputado frisou que “há um longo caminho a percorrer” no melhoramento dos serviços meteorológicos públicos, nomeadamente ao nível da estrutura organizacional e administrativa, e dos equipamentos. Sulu Sou apontou que os funcionários dos SMG estão “há muito tempo num estado de moral em baixa” e perguntou que medidas foram tomadas nos últimos anos para melhorar as capacidades técnicas dos trabalhadores.

“Para além dos cursos de formação a curto prazo existentes, será considerado o envio de pessoal técnico para participar em formação fora do trabalho no estrangeiro durante um período de tempo mais longo, de modo a reforçar o seu profissionalismo e sentido de pertença aos seus empregos?”, perguntou o deputado.

Em relação à gestão de equipamentos, Sulu Sou quis saber em que situação se encontram os processos de reparação de radares avariados desde 2013 e 2017. “O relatório do CCAC apontou que existem deficiências na gestão do equipamento, tais como desconexões frequentes da intranet e não recepção de dados meteorológicos durante o período; o radar meteorológico da banda X adquirido em 2009 está avariado desde 2013, e as condições meteorológicas têm de ser monitorizadas através do radar meteorológico da banda S construído em conjunto com Zhuhai; o radar laser adquirido no início de 2017 para monitorizar a poluição atmosférica foi considerado inoperacional após a instalação, e não foi reparado. Qual é a situação da rectificação da série de problemas de gestão de equipamento?” quis saber Sulu Sou.

Para além disso, o vice-presidente da Associação Novo Macau perguntou também ao Governo se há planos para actualizar o actual funcionamento do Sistema de Serviços de Informação Meteorológica para Aeronáutica, cuja aquisição foi adjudicada em 2017. “Há planos para dar continuidade à actualização desta tecnologia de aviso de vento no Aeroporto Internacional de Macau?”, concluiu Sulu Sou.