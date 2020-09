IAM descarta responsabilidades pela queda de mármore em lavatório para crianças

O Instituto para os Assuntos Municipais vai apurar responsabilidades junto do empreiteiro que concluiu as obras de uma casa de banho pública no reservatório de Hac Sá no início do ano. Em causa está a queda de vários blocos de mármore num lavatório para crianças nos pés de um camionista ao serviço da construção civil. A vítima do incidente ficou incapacitada de trabalhar nos próximos três meses e vai pedir uma indemnização ao IAM pela perda de rendimentos e pelas despesas médicas. A deputada Agnes Lam imputou responsabilidades ao IAM pelo processo de adjudicação da obra por concurso selectivo.

O presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), José Tavares, negou qualquer responsabilidade por parte do organismo na queda de vários pedaços de mármore num lavatório público e afirmou que os equipamentos públicos podem causar danos quando usados indevidamente.

Citado pela Rádio Macau durante uma sessão aberta ao público do conselho de administração do IAM, José Tavares descartou qualquer responsabilidade por parte dos serviços municipais e frisou que a qualidade das obras a cargo do IAM não está em causa apesar das recentes críticas da deputada Agnes Lam e da vítima do incidente que ficou ferida nos dois pés. “Como já tinha sido dito, os equipamentos reúnem os requisitos de segurança; queria chamar a atenção do público para usar devidamente os equipamentos, porque o uso indevido pode criar danos”, afirmou José Tavares em declarações citadas pela Rádio Macau.

Apesar da posição assumida por José Tavares, Lo Chi Kin, vice-presidente do IAM, reconheceu a possibilidade de terem ocorrido falhas na inspecção dos equipamentos. “A nossa missão é manter a qualidade das obras e, de facto, temos parâmetros de inspecção, que seguimos há muitos anos. Mas, como sabemos, tratamos de muitas obras e, às vezes, é quase impossível prestar atenção a todos os pormenores. De vez em quando aparecem problemas, mas temos sempre instado os adjudicatários a seguirem rigorosamente os nossos padrões”, referiu Lo Chi Kin, assumindo que o IAM, depois deste incidente, irá “certamente fazer uma revisão desses padrões que seguimos há muitos anos”.

Ma Kam Keong, administrador do IAM, garantiu que as responsabilidades serão apuradas junto da empresa que ganhou o contrato de adjudicação para as obras de uma casa de banho pública na reserva de Hac Sá. “Iremos apurar as responsabilidades junto dos adjudicatários, da empresa que fez a obra”, disse Ma Kam Keong durante uma conferência de imprensa na sexta-feira, citado pela Rádio Macau

Depois da queda de blocos de mármore num lavatório para crianças numa casa de banho pública no Reservatório de Hac Sá, Agnes Lam imputou responsabilidades ao IAM e assinalou a falta de transparência nos critérios de adjudicação para obras atribuídas pelo Governo em concursos selectivos. A deputada criticou as autoridades por darem prioridade aos orçamentos apresentados em detrimento das qualificações dos empreiteiros e da qualidade do material usado.

A deputada frisou que a maioria dos projectos do IAM de optimização de instalações sanitárias públicas, nos últimos anos, foram adjudicados por concurso selectivo, e afirmou que neste processo de concurso, as autoridades dão prioridade ao valor do orçamento apresentado, assim como a duração dos trabalhos.

Na sequência do incidente, um homem fracturou os metatarsos dos pés e ficou impossibilitado de trabalhar por três meses. Em conferência de imprensa, Choi Chi Wai disse que vai processar o Governo pelo incidente. “O lavatório de mármore tinha menos de um metro de altura e foi concebido para crianças. O IAM apenas me disse que ia investigar o empreiteiro sem assumir qualquer responsabilidade. Assim, espero que o Governo preste muita atenção a este incidente, intensifique a inspecção de instalações de lazer semelhante e efectue a manutenção e reparações necessárias para evitar a ocorrência de acidentes semelhantes”, afirmou Choi Chi Wai, um camionista ao serviço da construção civil que afirmou ter ficado impossibilitado de garantir subsistência à sua família.