Governação electrónica arranca para “aumentar o nível de conveniência” dos cidadãos

Entrou ontem em vigor a lei da governação electrónica, juntamente com o regulamento administrativo que permite a entrada na plataforma da conta única de acesso comum através do reconhecimento facial. Ontem, em conferência de imprensa, Eddie Kou, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), garantiu a segurança dos dados dos utentes.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Eddie Kou, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), fez ontem a apresentação da lei da governação electrónica e do regulamento administrativo que permite que o acesso à conta única seja feita através de um sistema de reconhecimento facial.

Com este regulamento administrativo que entra agora em vigor, os cidadãos podem descarregar a aplicação da conta única de acesso comum, obter um código de verificação através do telemóvel e preencher os dados pessoais através do reconhecimento facial. Na conferência de imprensa de ontem, Eddie Kou comparou o método com o sistema de assinatura electrónica em nuvem: “Consideramos que tem um grau de segurança semelhante ao grau de segurança da assinatura em nuvem”. No entanto, indicou, “É mais fácil utilizando o telemóvel do que a assinatura em nuvem”. Eddie Kou explicou que, com a assinatura digital é necessário obter uma assinatura certificada, pagar pelo serviço e ainda actualizar a assinatura, o que explica que, desde a sua implementação até agora, este sistema ainda não se tenha tornado generalizado, referiu o responsável.

Quanto à segurança dos dados dos cidadãos, Eddie Kou explicou que “toda a regulamentação do centro de dados é da alçada do Governo da RAEM” e “todos os trabalhadores são sujeitos a normas e a orientações no que toca ao processamento de informações”. “Normas muito exigentes para evitar desvios de informações”, garantiu.

“Dantes tínhamos só a assinatura electrónica, agora, com o reconhecimento facial, pretendemos dar mais conveniência” aos cidadãos, explicou Eddie Kou, reforçando: “Vamos aumentar o nível de conveniência na criação das contas e, nesse sentido, vamos aperfeiçoar o sistema de conta única de acesso aos serviços públicos”.

O director dos SAFP disse ainda que, actualmente, há 63 mil utentes registados no sistema de conta única de acesso. Há também 21 itens de serviços públicos já disponíveis no acesso comum aos serviços públicos e outros 19 que já aplicam as técnicas de identificação e de notificação electrónica da plataforma.

Segundo o Governo, com a entrada em vigor destes dois diplomas legais, será prosseguido o princípio de uma “maior conveniência aos cidadãos e às empresas”, para depois se implementar a digitalização de quatro serviços prioritários: certidão electrónica, título digital, atendimento digital e notificação electrónica.

Questionado sobre os idiomas em que serão prestados os serviços no âmbito da governação electrónica, Eddie Kou disse que a prioridade vai para as línguas oficiais de Macau, o chinês e o português. “Se tivermos necessidades quanto a outras línguas, iremos disponibilizar no futuro”, acrescentou.