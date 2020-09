“Teremos de repensar toda a indústria do turismo”

No 25.º aniversário do Instituto de Formação Turística (IFT), Fanny Vong disse estar satisfeita com a evolução da instituição. Para a presidente do IFT, tem sido “uma viagem profícua”. Em entrevista ao PONTO FINAL, Fanny Vong comentou a actual crise no sector do turismo e indicou que a solução deverá passar por uma colaboração mais estreita com a Grande Baía. Sobre o incidente do ano passado, no campus da Taipa, em que dois jovens levantaram cartazes sobre os protestos em Hong Kong, a responsável afirmou: “Todos os estudantes são adultos e devem ser capazes de perceber que, num sítio específico como Macau, temos de seguir a lei”.

O Instituto de Formação Turística (IFT) faz 25 anos. Em entrevista ao PONTO FINAL, Fanny Vong, presidente do instituto, fez um balanço positivo dos trabalhos desenvolvidos nas últimas décadas: “Nós alcançámos muito num curto espaço de tempo”. O futuro passa por atrair mais estudantes internacionais e consolidar o que a instituição oferece, ainda que com um toque cada vez mais tecnológico, indicou Vong. Segundo a presidente do IFT, neste ano de pandemia, a taxa de empregabilidade dos alunos vai cair a pique. Sobre a crise turística, Fanny Vong disse que toda a indústria terá de ser repensada. “Macau tem uma solução, que é colaborar com as cidades da Grande Baía para criar um destino maior e mais apelativo”, sugeriu. Questionada sobre o incidente do ano passado, em que dois alunos se manifestaram junto ao campus do IFT da Taipa com cartazes a favor dos protestos em Hong Kong, Fanny Vong garantiu que a instituição respeita a liberdade de expressão dos alunos. Contudo, ressalvou: “Não damos instruções para que eles não façam isto ou aquilo. Todos os estudantes são adultos e devem ser capazes de perceber que, num sítio específico como Macau, temos de seguir a lei”.

Este ano celebra-se o 25.º aniversário do IFT. Qual é o balanço?

Há uma expressão que descreve muito bem estes 25 anos: uma viagem profícua. Nós alcançámos muito num curto espaço de tempo. Para muitos, 25 anos é muito tempo, mas para a educação é um período muito curto. Para criar uma instituição basicamente do zero até àquilo que atingimos agora, é um grande feito. Isto é graças a toda a equipa.

É presidente desde 2001. O que destaca destes anos, e quais foram os principais desafios?

O primeiro desafio após assumir o cargo foi, claro, pensar como é que poderia dar seguimento ao trabalho da doutora Virgínia [Trigo], porque ela criou bases fortes. Ela foi a presidente fundadora e quando ela me entregou a responsabilidade, o primeiro desafio foi: como é que poderei, juntamente com a equipa, seguir os seus passos? Especialmente em termos de internacionalização e no melhoramento da qualidade dos programas. Estes foram alguns dos aspectos em que ela mais trabalhou. Depois, outros desafios surgiram, por exemplo, a expansão dos programas. Nós começámos como uma instituição pequena, só tínhamos cerca de 60 alunos por ano, divididos por duas turmas. Nós quisemos expandir e hoje todos os anos temos cerca de 450 alunos. É um crescimento enorme nos nossos cursos e, ao mesmo tempo, também aumentámos os programas de desenvolvimento contínuo. Começámos anualmente com poucas centenas de estudantes, agora todos os anos temos cerca de 20 mil participantes que passam pelos nossos programas de desenvolvimento contínuo. Houve um aumento de cursos e um aumento do pessoal. O aumento das instalações foi outro desafio. Tivemos de ultrapassar a escassez de terreno. Graças ao apoio dos vários Governos em diferentes fases do nosso desenvolvimento foram-nos concedidos mais recursos, quer sejam terrenos ou edifícios ou ‘hardware’.

Então, já foram ultrapassados todos os desafios? O que é que há mais a fazer?

Há uma busca contínua por qualidade. Nós não dizemos: “Pronto, já está, alcançámos muito e agora podemos parar”. Não, temos de continuar, porque a concorrência está atrás de nós e vem de todos os lados. Não competimos apenas localmente, também competimos por bons estudantes com outras escolas de turismo a nível internacional. Nós queremos estudantes internacionais, queremos estudantes que venham da região Ásia-Pacífico, então estamos a competir com outras universidades e instituições que oferecem os mesmos programas.

Qual é a percentagem actual de estudantes internacionais?

Incluindo estudantes internacionais que vêm por períodos curtos, como em programas de intercâmbio, todos os anos nós temos registado um grande aumento. Mas não tenho os números. Não será uma percentagem muito elevada, porque nós somos uma instituição pública e a nossa principal responsabilidade vai para os estudantes locais.

Qual é a estratégia para atrair mais estudantes internacionais?

Primeiro, temos de manter uma reputação internacional muito boa, mantendo a qualidade dos nossos programas. Estamos muito contentes por estarmos listados na QS World University Rankings e no Shanghai Ranking. São duas referências para as quais os estudantes e os pais olham quando estão a escolher os cursos. Ter reconhecimento internacional é a primeira estratégia. Além disso, estamos continuamente a trabalhar com a UNWTO [Organização Mundial de Turismo] e com outras agências internacionais intergovernamentais para termos cada vez uma maior exposição, para que os membros nos conheçam. A UNWTO envia regularmente responsáveis de turismo e profissionais dos Estados-membro ao IFT de Macau para fazerem formação. Esta também é uma boa exposição. Nós temos de nos concentrar em certos mercados e em entrar nesses mercados. Nos últimos dois anos nós focámo-nos no Vietname, no Myanmar, na Tailândia e na Malásia. Nós fomos bem-sucedidos ao recrutar alguns estudantes desses países. Apesar de não terem sido muitos, é um primeiro passo para nós. Outra estratégia nossa é aumentar a capacidade de investigação. As instituições de ensino devem existir também para fazerem investigação. Nós esperamos que, na próxima fase de desenvolvimento, consigamos aumentar a nossa capacidade de investigação para termos mais publicações em revistas internacionais, para termos a nossa parte de investigação no âmbito do turismo.

No total, quantos estudantes tem o IFT este ano?

Cerca de 1.700.

Para este ano, houve alguma alteração aos planos de estudos?

O ano passado foi o primeiro em que o IFT lançou programas de pós-graduação. No ano passado, demos as boas-vindas ao primeiro lote de estudantes de mestrado e de doutoramento. Estamos muito satisfeitos com isso, porque durante tantos anos – desde 1995 até ao ano passado – nós só conseguimos oferecer cursos de licenciatura. Não é por não termos a capacidade, mas era por causa da lei. Depois, uma nova lei para o ensino superior foi aprovada, os nossos estatutos foram revistos e isso permitiu-nos lançar cursos de pós-graduação. Agora podemos dizer que somos uma instituição de ensino superior completamente desenvolvida.

Qual é a análise que faz do primeiro lote de alunos de pós-graduação?

O primeiro lote é muito bom, já admitimos um segundo lote que também está a correr muito bem. Oficialmente, o Governo aprovou cinco programas de mestrado e um programa de doutoramento. Eles também aprovaram cinco programas Diploma. Esperamos ser capazes de desenvolver totalmente estes programas. Com os estudantes de mestrado a juntarem-se a nós, será mais fácil para a nossa faculdade fazer parcerias com eles, supervisioná-los e gerar publicações.

E o IFT quer adicionar mais programas?

Agora estamos em fase de consolidação. Não estamos a pensar em acrescentar mais programas. Agora estamos a rever alguns programas. Queremos mudar os conteúdos, queremos actualizar os conteúdos. Já fizemos isso a um dos programas e já estamos no fim do processo [de revisão], no programa de Gestão de Património. Achámos que estava demasiado focado na gestão de património, por isso, depois de discussão e de ouvir a opinião de especialistas, nós pensámos que seria benéfico cobrir também a gestão cultural. Esperamos lançar este plano de estudos actualizado no próximo ano lectivo. Depois, outros programas estão em processo de revisão. Queremos actualizar os conteúdos. É isso que estamos a fazer agora.

Qual é a taxa de empregabilidade para os alunos do ano passado?

As últimas estatísticas que eu vi é que 90% conseguiram encontrar trabalho dentro de seis meses, mas essa estatística refere-se ao lote que se formou em 2019. Este ano, 2020, é especial.

Prevê que a percentagem desça muito?

O inquérito é feito todos os anos em Março. Nós deixamos que os alunos terminem os cursos, esperamos seis meses, e depois fazemos os inquéritos. Por isso, ainda não temos os números relativamente a este ano, só em Março do próximo ano.

Mas, da sua experiência, prevê que a queda na taxa de empregabilidade seja acentuada?

Tenho falado com profissionais da indústria para ver como é que a indústria tem desempenhado e toda a gente está a sofrer, têm-se agarrado aos funcionários actuais. Estão a tentar mantê-los. Por isso, é muito esperado que a procura de trabalho seja muito difícil para os graduados deste ano. Mas muitos dos nossos estudantes falam em continuar os estudos.

Ao invés de entrarem já no mercado de trabalho?

Bem, se eles encontrarem um trabalho adequado agora, acredito que aceitem. Mas alguns estudantes talvez possam ter outra opção, em vez de entrarem já no mercado de trabalho – que actualmente não está muito bom – talvez queiram usar mais um ano para fazer um curso de pós-graduação.

Mas o IFT não tem estratégias para melhorar a taxa de empregabilidade, neste ano especial?

Todos os anos fazemos uma feira de empregos, também vamos fazer este ano. Também convidamos antigos alunos que já estão estabelecidos na indústria em cargos altos para partilharem a sua experiência com os alunos actuais, dar dicas ou conselhos na procura de emprego. Muitos antigos alunos estão a trabalhar em gabinetes de recursos humanos de empresas e hotéis com quem temos ligações próximas, então também recebemos informação precisa sobre o que está a acontecer. Nós vamos fazer os possíveis para ajudar os estudantes a encontrar trabalho, mas, ao mesmo tempo, também expandimos a nossa rede internacional, para que os nossos estudantes possam encontrar informação ou para que possam articular-se com os programas de pós-graduação.

O Jornal Tribuna de Macau noticiou que o IFT vai cortar o orçamento em 10%. O que é que será mais afectado?

Nós vamos manter a investigação. A prioridade é a investigação. Na investigação nós não vamos cortar no orçamento, mas nas viagens e em viagens de negócios podemos cortar. Agora tentamos fazer reuniões online e percebemos que é possível. Por exemplo, eu tinha agendada presença em duas ou três reuniões internacionais este ano, por exemplo na UNWTO, e depois a reunião foi alterada para a internet. Por exemplo, a PATA [Pacific Asia Travel Association] tinha prevista a realização de duas reuniões internacionais este ano, e também foi alterada para a internet. Cortámos nas despesas com viagens, também cortámos em alguns projectos de manutenção desnecessários. Mas tentamos manter os fundos para a investigação, para que os nossos docentes possam continuar a fazer investigação. Infelizmente eles não podem viajar para conferências internacionais, mas isso não os afecta porque ainda podem publicar as suas investigações em revistas científicas. E ainda bem, porque se eles publicarem em revistas internacionais, eles têm um maior reconhecimento. Também vamos manter as condições para os funcionários que oferecemos actualmente, ninguém vai ser afectado. Também vamos tentar manter as actividades dos alunos, para que os alunos aprendam dentro das salas de aula e fora. talvez também possamos adiar alguns projectos de desenvolvimento.

Como quais, por exemplo?

Trabalhos de renovação em cozinhas, temos uma cantina para os funcionários, muitas outras coisas.

Como é que o IFT se está a adaptar ao conceito de “cidade inteligente” que o Governo quer promover em Macau?

Acho que há muito que nós temos de acompanhar. Nós temos de, a partir de agora, focar-nos mais em como podemos fundir a tecnologia com o turismo. Nós vamos rever o nosso currículo e pensar como acrescentar mais elementos tecnológicos, especialmente na licenciatura em Turismo. Introduzir o conceito de “turismo inteligente” no currículo. Ainda há muito que fazer. O conceito de “cidade inteligente” é muito abrangente, mas basicamente é sobre como usar tecnologia para recolher dados e para fazer a sua análise e encontrar estratégias científicas. Aqui temos um projecto de “campus inteligente”. Nós vamos tentar encontrar empresas competentes para nos ajudar a transformar a forma como gerimos os dados, a forma de agendar aulas e gerir recursos. No futuro, esperamos que haja uma forma inteligente para racionalizar a reserva de espaços, ou para garantirmos que a electricidade é poupada, por exemplo. Isso vai aumentar a eficiência e a conservação da energia. Há muitas formas de usarmos a tecnologia para servirmos melhor. Servir melhor os nossos docentes, servir melhor os nossos estudantes e servir melhor o público.

No ano passado, houve um incidente em que alguns alunos, no campus da Taipa, exibiram cartazes de apoio aos protestos em Hong Kong. Qual foi o papel do IFT na situação?

Primeiro há que conhecer o contexto do incidente: em Hong Kong as pessoas estavam a protestar e houve um movimento comunitário. Muitos jovens de Hong Kong estavam envolvidos e, no IFT, também temos estudantes de Hong Kong. Esses estudantes de Hong Kong sentiram-se sensibilizados e reagiram, seguindo os seus pares de Hong Kong. Basicamente expressaram as suas opiniões fora do campus com cartazes. Nós não os impedimos, não fizemos nada, foram alguns residentes que chamaram a polícia.

E depois? O IFT deu seguimento ao caso? Chamou os alunos?

Nós não aplicámos nenhuma sanção aos alunos, só tentámos compreender o que eles sentiam.

E o que é que eles disseram?

Eles expressavam a mesma posição dos jovens de Hong Kong e seguiam os seus pares. Nós tentámos explicar que isto é Macau, nós temos a lei de Macau e têm de actuar perante a lei de Macau e os regulamentos do instituto. Um ano depois, esses estudantes estão bem, estão a viver no nosso hostel e um deles está prestes a licenciar-se. Nós só queríamos perceber o que tinha acontecido e fazê-los perceber que se eles queriam fazer aquilo tinham de pedir autorização primeiro, quisemos apenas dar-lhes conselhos e compreender os seus sentimentos.

Depois desse incidente, no ano passado, o PONTO FINAL esteve junto ao campus do IFT na Taipa, a perguntar a alguns alunos o que eles achavam da situação, e alguns dos estudantes disseram que não se sentiam seguros em dar a sua opinião no campus. O IFT promove mesmo a liberdade de expressão?

Digamos assim: nós não proibimos a liberdade de expressão. Não dizemos: “Não podes dizer isto ou aquilo”. Mas tentamos sempre expor os nossos alunos a diferentes sistemas e cenários, é por isso que a internacionalização é tão importante, para que eles comparem objectivamente diferentes sistemas e avaliem os prós e contras. Se eles sentirem que estão a ser restringidos, eu vou querer saber mais. Do nosso lado, não damos instruções para que eles não façam isto ou aquilo. Todos os estudantes são adultos e devem ser capazes de perceber que, num sítio específico como Macau, temos de seguir a lei de Macau e, enquanto estudante na escola, têm de seguir os regulamentos da escola. Tirando isso, eles são totalmente livres de fazerem tudo, desde que não violem as leis.

Mas enquanto presidente do IFT como é que se sente sabendo que alguns dos alunos não se sentem confortáveis ao partilharem as suas opiniões?

Talvez tenhamos de comunicar mais com eles, explicar-lhes que não é caso para isso. E também que devem explorar mais o mundo, diferentes sistemas, e o que é que podemos fazer, em conjunto, para avançar a nossa comunidade e sociedade como um todo. Os docentes já estão a fazer isso em diferentes aulas, há várias discussões. Temos uma aula de Código Ético Global, que faz parte de alguns cursos fundamentais que temos, como Turismo. Esta aula não é sobre nenhum país ou sistema particular, é sobre a humanidade, sobre o que é ético ou não. Quanto aos incidentes do ano passado, os estudantes têm as suas crenças e valores, o que é bom, mas para aquele acto é preciso uma autorização.

Sobre a crise turística que está a passar pelo território, o que é que pode ser feito para aumentar o número de visitantes?

Criar uma “bolha turística” é muito útil e é um primeiro passo muito importante. O Governo já está a fazer isso, como vemos as fronteiras já estão abertas para Zhuhai, Cantão e, desde 23 de Setembro, a toda a China continental. Podemos ver em todo o mundo este proteccionismo sob o conceito de “segurança primeiro”. Cada país está a tentar proteger os seus residentes. Se todos juntos conseguirmos fazer isso, então podemos controlar a pandemia até encontrarmos uma vacina. Temos de revitalizar a economia de Macau e, para isso, tem de haver mobilidade entre Macau e o interior da China. Abrir as fronteiras para Zhuhai, Cantão, China é criar uma “bolha turística”.

A directora dos Serviços de Turismo, Helena de Senna Fernandes, disse que o Governo não tinha planos para fazer “bolhas de turismo” com países estrangeiros. Não seria útil?

Eles já estão a criar “bolhas” com uma região segura, que é o interior da China. Se olharmos para as estatísticas do turismo de Macau dos últimos anos, mais de 70% são do interior da China, isto sem contar com Hong Kong e Taiwan. Entre 65 e 70% do total do número de visitantes. Se tivermos essa parte, já temos grande parte do negócio. Esta é uma forma prática. Qual é a utilidade de abrir as fronteiras a países que ainda estão a lutar contra a pandemia?

Seria um risco demasiado grande para o lucro que se poderia ter?

Nesta altura, a minha opinião é que é preciso monitorizar as situações de perto e tentar identificar quais são os países estrangeiros aos quais nos podemos abrir. Eles [as autoridades do Governo] ainda estão no processo de identificação, porque as coisas mudam tão rapidamente.

Então, por agora, a prioridade tem de ser o interior da China?

Acho que sim, para se revitalizar a economia o mais rápido possível.

Como é que esta crise profunda no turismo vai afectar Macau a longo prazo?

Vamos ter de repensar como é que olhamos para questões como as alterações climáticas e para a pegada ambiental que deixamos, devido aos nossos hábitos, sendo as viagens um deles, que contribui para gerar dióxido de carbono e que vai contribuir para gerar desperdício. Teremos de repensar toda a indústria do turismo. Temos de ter um ambiente que possa ser resiliente a crises como esta. Para Macau, a indústria hoteleira é muito grande e os consumos são grandes. A higiene pessoal vai tornar-se mais importante, vai haver uma maior exigência quanto ao turismo internacional e do interior da China para melhorarem a higiene nos hotéis e casinos. A qualidade do ar ‘indoor’ irá ser mais monitorizada. Haverá mais formas de interacção sem contacto, não é preciso tanto contacto nas interacções. E a forma como isto vai afectar o sector MICE é algo que temos de ver, se as pessoas decidirem que afinal não precisam de se encontrarem, então o que acontece à indústria do MICE? Há muito debate sobre o mundo pós-pandémico.

O Governo quer fazer com que Macau se transforme num centro mundial de turismo e lazer. Quando é que isto poderá acontecer?

Até agora ainda não temos uma definição do que é um centro mundial de turismo e lazer, não conheço nenhum indicador que o Governo tenha imposto. Há diferentes pensamentos, há quem diga que, para Macau, para se tornar num centro mundial de turismo e lazer, é preciso ter mais turistas internacionais e agora há mais de 10%. Mas há outros que dizem que não podemos olhar só para os números dos turistas internacionais; mesmo que a maioria dos turistas sejam do interior da China, Macau pode ser um centro mundial de turismo e lazer desde que possa haver padrões internacionais nos serviços e instalações.

E qual é, na sua opinião, a definição certa?

Acho que são ambas. Não podemos esperar que Macau, a curto prazo, se transforme num sítio atractivo para muitos turistas internacionais. Macau tem uma solução, que é colaborar com as cidades da Grande Baía para criar um destino maior e mais apelativo. Para podermos dizer aos turistas que não só podem vir a Macau como a outras cidades da Grande Baía, que estão muito bem interligadas e que têm muitas atracções. Colaborar com a Grande Baía seria útil na promoção de Macau como este centro mundial de turismo e lazer.

Com o novo Plano Director, acredita que o património cultural ficará mais protegido?

O património cultural esteve sempre protegido pela lei, o que é muito bom. O Plano Director irá fortalecer esta ideia, porque o plano demarca muito claramente cada zona com propósitos diferentes, para turismo, residencial. Isto clarifica muitas coisas. No passado, houve sempre arquitectos a dizer que havia necessidade de proteger os corredores visuais e o corredor marítimo. Isso era apenas conversa, mas agora todas estas boas ideias estão escritas no plano. É uma boa medida para proteger o património cultural e também para proteger os recursos da cidade.