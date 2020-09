Sporting defronta Ching Fung em duelo de equipas goleadoras

O Sporting de Macau vai ter este domingo um importante teste às suas capacidades frente ao Ching Fung, equipa que entrou também a golear neste torneio da Associação de Futebol de Macau. Depois da pesada derrota frente aos ‘leões’ na estreia, a formação da Casa de Portugal volta a ter um adversário complicado pela frente, o Ka I, que perdeu a partida inaugural frente ao Benfica.

As equipas do Sporting de Macau e do Ching Fung mostraram veia goleadora na estreia da taça organizada pela Associação de Futebol de Macau. Os ‘leões’ golearam a Casa de Portugal, por 8-1, enquanto o Ching Fung venceu o Lun Lok com cinco golos sem resposta.

Ao PONTO FINAL, o treinador Nuno Capela referiu que será um jogo “muito exigente” devido à qualidade do adversário. “O Ching Fung tem vindo a reforçar-se época após época e atingiu um nível que o coloca como um dos candidatos a ganhar esta taça. Tem jogadores que jogam juntos há alguns anos e com bastante experiência de primeira divisão. Terá de ser um Sporting muito competente e concentrado para conseguir vencer este jogo”, sublinhou.

O técnico dos ‘leões’ está consciente que a vitória folgada frente à Casa de Portugal poderá mostrar o Sporting “como um candidato” a vencer a taça aos olhos dos adversários, mas garantiu que a realidade do clube é outra. “Temos um plantel em construção, com cerca de 14 novos jogadores, muitos deles estreantes na primeira divisão, outros vindos de escalões inferiores, pelo que a grande preocupação tem sido em formar e preparar um grupo para o futuro. O Sporting é apenas candidato a ganhar os três pontos de cada partida, sabendo que temos adversários com menos e outros com mais argumentos que nós para os conseguir”, disse Capela. A partida está marcada para domingo, as 19h00.

A Casa de Portugal, vítima dos ‘leões’ na jornada inaugural, volta a ter um adversário difícil pelo caminho, no sábado, desta feita o Ka I, que apesar de não estar tão forte como nos anos anteriores será sempre um opositor complicado. “Espero que a equipa não cometa os mesmos erros como no jogo contra o Sporting. O Ka I não tem a equipa que o Sporting tem, vamos ver se pelo menos conseguimos fazer um ponto. Temos que tentar, o Ka I está praticamente há oito anos na primeira divisão, foram campeões, mas este ano estão mais fracos porque não têm jogadores estrangeiros”, disse Pelé em declarações ao PONTO FINAL.

O técnico recorda ainda que a Casa de Portugal foi a equipa que perdeu mais jogadores em relação à temporada passada, o que dificultou ainda mais a preparação para esta competição. “Foram 14 jogadores em relação ao ano passado, e oito eram titulares indiscutíveis. O Bruno Figueiredo [antigo jogador do Chao Pak Kei] veio melhorar um pouco, agora é meter os miúdos e ver com quem podemos contar no próximo ano. Temos falta de jogadores experientes que saíram e não podem regressar”, lamentou.

Benfica não espera facilidades,

Chao Pak Kei quer nova vitória

O Benfica de Macau mostrou-se em bom plano no arranque da competição, vencendo o Ka I por 4-0. Um resultado, porém, que terá sido mais expressivo em números do que aquilo que se passou em campo. “Pelo resultado até pareceu fácil, mas não foi assim tão fácil. O plantel todo já não jogava junto há um ano, tudo parou e só voltámos agora, houve ali muita dificuldade de posicionamento, saber estar em campo, e a nível físico acabámos por ser mais felizes do que o Ka I, mas não foi um jogo fácil”, garantiu Cuco.

Sobre o desafio contra a Polícia, agendado para sábado, às 21h00, o treinador do Benfica de Macau relembra que o adversário “é uma equipa difícil”. “Apesar de terem perdido contra o Hang Sai, não estamos à espera de facilidades, até porque sendo contra o Benfica vão querer apresentar-se noutras condições, por isso vai ser um jogo difícil de jogar”, disse ao PONTO FINAL.

Questionado sobre as perspectivas do Benfica para esta competição, o técnico das ‘águias’ recordou que o clube se encontra “num novo ciclo” e “com visão para o futuro”. “Estamos a fazer rodar a malta jovem, mostrar a eles o que é o Benfica, e aproveitar ao máximo este torneio em que ninguém desce para meter esta malta toda a jogar, especialmente os mais novos”, prosseguiu.

O Chao Pak Kei, campeão em título, vai encerrar a jornada, no domingo, frente ao Lun Lok. “Mais um jogo, mais uma final. Tivemos a oportunidade de jogar duas partidas amistosas com o Lun Lok, portanto já conhecemos um pouco do adversário e ele também nos conhece, temos que entrar com a mesma seriedade que entrámos no jogo com o Monte Carlo. Vamos tentar impor o nosso ritmo e ainda melhor do que no jogo passado, que foi um jogo de estreia”, disse Diego Patriota ao PONTO FINAL.

Sobre os objectivos para esta competição, o jogador brasileiro não tem dúvidas em afirmar que o Chao Pak Kei está em prova para vencer. “A direcção sempre deixou bem claro que quer que sejamos campeões, pelo investimento feito, não quer dizer que já somos campeões, mas há o objectivo de ser campeão e uma ‘cobrança’ para isso por tudo o que tem sido feito. Quem representa o CPK ao longo dos anos tem sempre buscado isso”, concluiu.

As partidas serão todas realizadas no Estádio da Taipa.