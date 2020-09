Macau reforça segurança nas fronteiras e nos locais turísticos durante Semana Dourada

Os Serviços de Saúde e o Corpo de Polícia de Segurança Pública vão reforçar o número de pessoal nas fronteiras e nos locais turísticos durante a Semana Dourada por causa do possível aumento do fluxo de visitantes do interior da China. Em conferência de imprensa, as autoridades disseram que não há data para o fim das restrições de entrada aos detentores de ‘bluecard’. A representante da Direcção dos Serviços de Turismo anunciou também que o programa “Macau, Ready, Go!” vai terminar no final do mês de Setembro.

Os locais turísticos de Macau e as fronteiras com o interior da China vão ter um reforço de pessoal durante as celebrações da Semana Dourada, informaram ontem os representantes dos Serviços de Saúde e do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) durante a conferência de imprensa de actualização dos números do novo tipo de coronavírus. Apesar de não terem uma projecção do número de vistos emitidos pela China para os próximos dias, as autoridades esperam um aumento no fluxo de turistas.

“Verificámos que há um aumento estável de visitantes em Macau, e como durante a Semana Dourada há um período longo de férias no continente iremos reforçar o número de agentes nas fronteiras para controlar o fluxo de pessoas. Vamos ter mais balcões abertos nas fronteiras tendo em conta o fluxo de turistas, e mais agentes designados nos locais turísticos para manter a ordem e a segurança pública”, disse Ma Chio Hong, chefe da Divisão de Operações e Comunicações do CPSP, em conferência de imprensa.

Para além do reforço das forças de segurança nas fronteiras, os Serviços de Saúde também vão aumentar o número de funcionários. “Há a previsão de um aumento de turistas a chegar a Macau, e por isso estamos a pensar em reforçar o número de trabalhadores nas fronteiras para efectuar as análises e inspecções dos códigos de saúde, ajudar os visitantes na conversão dos códigos de saúde ou nos trabalhos de recolha dos testes de ácido nucleico”, afirmou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença.

Na conferência de imprensa, a representante dos Serviços de Turismo, Lau Fong Chi, admitiu ser expectável um aumento no número de visitantes, mas que ainda não há um número concreto de vistos emitidos pelo Governo Central para o período da Semana Dourada. “Os vistos voltaram a ser emitidos para todas as províncias da Chinas desde 23 de Setembro e ainda estamos a ver o número de vistos que vão ser emitidos. Vamos reforçar as inspecções nos locais turísticos. As fronteiras foram abertas a toda a China recentemente e a Semana Dourada será uma semana de referência para a projecção dos números de turismo, mas neste momento ainda não temos dados concretos”, indicou Lau Fong Chi.

Uma vez que as celebrações do Dia Nacional coincidem com as festividades do Bolo Lunar este ano, o representante do CPSP garantiu o reforço do número de agentes junto aos locais de observação do fogo de artifício, nomeadamente no parque de Hac Sá.

Em relação ao levantamento das restrições de entrada no território de estrangeiros, nomeadamente portadores de ‘bluecard’, Lo Iek Long, membro da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, referiu que o Governo ainda está a ponderar uma data. “Sabemos que muitas pessoas estão preocupadas com o regresso dos titulares de ‘bluecard’ ou familiares estrangeiros. O Governo tem vindo a ponderar estas preocupações, mas também sabemos que há opiniões divididas na sociedade. Se por um lado há pessoas que desejam o regresso dos [portadores de] ‘bluecard’, por outro, há uma parte da população que ainda tem receio da entrada de pessoas vindas do estrangeiro. Quando levantarmos as medidas temos de o fazer de forma progressiva. Nesta altura há muitas actividades que estão a ser organizadas por causa da Semana Dourada e vamos ter de analisar tudo quando houver uma conjuntura mais favorável”, disse o representante dos Serviços de Saúde.

Sobre a reabertura dos parques de merenda, Leong Iek Hou referiu que o IAM já recebeu o parecer favorável dos Serviços de Saúde. “O IAM ainda não divulgou, mas estão a ponderar estas questões para poderem anunciar novidades”.

Já os roteiros turísticos “Macau, Ready, Go!” vão terminar a 30 de Setembro, anunciou Lau Fong Chi. “O último dia para inscrição será no dia 27 de Fevereiro”, concluiu a representante da DST.