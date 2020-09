Emprego jovem foi o foco da reunião do Conselho de Juventude

A 3.ª Sessão Plenária do Conselho de Juventude do ano de 2020 realizou-se ontem com o foco no emprego dos jovens. Os responsáveis da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) fizeram um balanço dos trabalhos relativos à empregabilidade dos jovens. Além disso, também a integração dos jovens na Grande Baía foi discutida.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Realizou-se ontem a 3.ª Sessão Plenária do Conselho de Juventude do ano de 2020. A reunião, presidida pelo director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Sang, teve como foco a empregabilidade dos jovens de Macau.

Segundo um comunicado do organismo, na reunião, foram apresentados os trabalhos relativos ao apoio à empregabilidade dos jovens. A nota oficial diz que “o Governo da RAEM está muito atento à situação de emprego dos jovens de Macau” e, assim, a DSAL lançou, em meados de Junho, o plano de experiência no local de trabalho “Vencer as dificuldades causadas pela epidemia e criar melhores perspectivas de trabalho”, através do qual os participantes podem optar por fazer um estágio subsidiado, nos meses de Julho ou Agosto, com a duração de três meses.

Na reunião, Wong Sio Kuan, chefia funcional da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), lembrou que foi organizado, em conjunto com as associações juvenis, a “Feira do Emprego para Jovens 2020”, na segunda metade de Agosto, tendo proporcionado mais de três mil ofertas de trabalho para jovens. O evento contou com mais de 4.200 entradas, indicou Wong Sio Kuan.

Também na reunião do Conselho de Juventude, Luís Gomes, chefe da Divisão de Formação e Apoio ao Associativismo Juvenil, falou sobre a “Plataforma de Informação para Jovens da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau” e os trabalhos relativos à sua optimização. Esta plataforma tem como objectivo “dar a conhecer, de forma mais plena e aprofundada, aos jovens de Macau, a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e promover a participação activa na sua construção”.

Esta plataforma entrou em funcionamento a 26 de Dezembro de 2019 e disponibiliza informações sobre intercâmbios, acções de formação, fóruns e empreendedorismo, entre outras iniciativas da Grande Baía.

Os responsáveis recordaram que foi criada uma página de Facebook, “Falar detalhadamente a Grande Baía”; uma página no Instagram, “Bay Chit Chat”; e que será criada uma conta pública na aplicação WeChat, que também se vai chamar “Bay Chit Chat”; As redes sociais são usadas “de modo a reforçar a interacção com os jovens, para que um maior número possa ter acesso às respectivas informações”. A informação ilustra informações da Grande Baía sobre a vida quotidiana, o emprego, o empreendedorismo e as políticas importantes, informou a DSEJ.

Na reunião, Lou Pak Sang atribuiu dois prémios. O “Prémio de Actividades Juvenis” foi atribuído à Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau, à Rede de Serviços Juvenis Bosco e à Associação de Juventude de Fu Lun de Macau, enquanto o “Prémio de Educação Cívica” foi atribuído à Associação de Juventude de Fu Lun de Macau, à Associação dos Jovens Voluntários de Macau e à Associação Geral de Estudantes Chong Wa de Macau.