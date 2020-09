DST vence quatro prémios da Associação de Turismo da Ásia Pacífico

Macau conquistou ontem quatro prémios dos Gold Awards da Associação de Turismo da Ásia Pacífico, um recorde para o território, por iniciativas em diferentes áreas da actividade turística. Durante a cerimónia, que este ano teve de se realizar online devido à pandemia da covid-19, a Direção dos Serviços de Turismo (DST) recebeu dois prémios e o instituto de Formação Turística de Macau e o operador de jogo e de hotelaria MGM China venceram um cada, indicaram as autoridades em comunicado. “Os três Gold Awards e um Grand Award conferidos a Macau foram o maior número num ano recolhidos pelo turismo da cidade”, lê-se na mesma nota.

Os serviços de turismo de Macau receberam um Gold Award na categoria de Campanha de Marketing Digital. Em colaboração com National Geographic a campanha Gastronomia Sustentável – Grande Jornada Alimentar Verde, Macau. Celebrando Criatividade, Sustentabilidade e Cultura. “A campanha divulgou histórias locais por vídeo e artigos sobre a crescente tendência de tornar a indústria alimentar mais sustentável, posicionando a cidade como um destino para alimentação sustentável na Ásia, e inspirando práticas melhores, em sintonia com os compromissos de Macau enquanto Cidade Criativa da UNESCO em Gastronomia”, indicaram as autoridades.

O outro Gold Award ganho pela DST é referente a uma campanha nos Estados Unidos “Café Móvel de Macau 2019”. Ou seja, uma rulote em São Francisco “decorada com temas de Macau” com comida tipicamente macaenses.

Os restantes prémios foram para o Instituto de Formação Turística de Macau na categoria de Iniciativa de Desenvolvimento de Capital Humano e o MGM China na categoria de Desenvolvimento de Capital Humano Em paralelo, detalharam as autoridades, decorre a PATA Travel Mart e Macau tem expositor nesta ‘feira virtual’. “Mais de 20 agências de viagens locais, hotéis e outras infraestruturas turísticas juntaram-se ao stand da DST na Virtual PTM 2020, participando até sexta-feira em encontros pré-agendados e nos dois dias para visitantes da indústria durante o fim-de-semana, para contactos virtuais com operadores da Ásia-Pacífico e exploração de novas oportunidades”, apontou a mesma nota.