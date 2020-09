Coutinho pede que governantes assumam responsabilidade política pelos empréstimos à Viva Macau

A propósito da investigação do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) sobre os empréstimos concedidos à Viva Macau, José Pereira Coutinho apresentou uma interpelação escrita em que fala do “mega escândalo” e pergunta “quem do Governo deverá assumir a responsabilidade política pela falta de cuidado e negligência na concessão do empréstimo”.

Há uma semana, o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) revelou as conclusões de uma investigação feita aos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) à operadora aérea Viva Macau. O organismo de investigação indicou que não houve crime, mas sim negligência e descuido.

José Pereira Coutinho, deputado que tem sido uma das vozes mais críticas desta concessão de empréstimos à empresa falida em 2010, apresentou ontem uma interpelação escrita ao Governo, descrevendo o caso como um “mega escândalo”.

O deputado começou por recordar que “os primeiros sinais do escândalo” surgiram em 2008 e 2009, “quando o FDIC concedeu cinco créditos à Viva Macau Airlines num montante total de 212 milhões de patacas, sem, contudo, acautelar as garantias patrimoniais que assegurassem a sua devolução de forma segura e adequada”. Em 2013, “no seguimento de múltiplas queixas apresentadas por residentes locais ao nosso gabinete de atendimento aos cidadãos, interpelámos por escrito e questionámos a razão subjacente a estes avultados empréstimos”.

Na altura, o antigo director dos Serviços de Economia garantiu ao presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau dizendo que “o apoio financeiro só pode ser concedido pelo FDIC, após rigorosos procedimentos de verificação, aos pedidos de apoio cujos projectos e acções possam contribuir para o desenvolvimento económico de Macau”.

Assim, Coutinho pergunta quais as principais razões que originaram o prejuízo de 212 milhões de patacas do erário público e “por que falhou a supervisão, direcção e orientação das respectivas tutelas”. O deputado perguntou também quais as razões para o FDIC ignorar a execução das livranças avalizadas pela EAH Holdings Limited, accionista maioritária da Viva Macau, à medida que as mesmas atingiam o seu prazo de validade, “não obstante os três últimos empréstimos terem sido feitos quando já havia prestações vencidas e não pagas de empréstimos anteriores”.

Por fim, José Pereira Coutinho pede ainda explicações ao Executivo e interroga “quem do Governo deverá assumir a responsabilidade política pela falta de cuidado e negligência” na concessão do empréstimo de 212 milhões de patacas do erário público, “nomeadamente quando os três últimos empréstimos foram feitos, havendo prestações vencidas e não pagas de empréstimos anteriores”.

Recorde-se que, em 2010, o Governo de Macau avançou com uma acção judicial contra a Viva Macau para recuperar cinco empréstimos, no valor total de 212 milhões de patacas, concedidos entre 2008 e 2009 pelo FDIC devido às dificuldades financeiras alegadas pela companhia. Em Julho de 2018, o CCAC começou a investigar os empréstimos concedidos à operadora aérea que faliu em 2010. Nas conclusões agora reveladas, o CCAC diz que não se verificou “que alguém tivesse violado dolosamente disposições penais nos respectivos processos”, mas admite ter havido “descuido, deficiência, negligência e foram mesmo omissivos”, no tratamento dos processos dos empréstimos à Viva Macau.