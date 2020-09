Agnes Lam exige critérios de adjudicação mais transparentes para obras de concurso selectivo

Depois da queda de blocos de mármore num lavatório para crianças numa casa de banho pública no Reservatório de Hac Sá, Agnes Lam imputou responsabilidades ao IAM e assinalou a falta de transparência nos critérios de adjudicação para obras atribuídas pelo Governo em concursos selectivos. A deputada criticou as autoridades por darem prioridade aos orçamentos apresentados em detrimento das qualificações dos empreiteiros e da qualidade do material usado.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Agnes Lam considerou ontem que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) deve ser responsabilizado pela queda de blocos de mármore num lavatório para crianças numa casa de banho pública do Reservatório de Hac Sá. A deputada referiu que a maioria dos projectos de instalações sanitárias públicas adjudicadas pelo organismo liderado por José Tavares foram realizadas através de concurso selectivo, e levantou dúvidas sobre os critérios do Governo na avaliação das propostas.

“O empreiteiro desta casa de banho pública foi adjudicado através de concurso selectivo. Ao contrário dos concursos públicos, os concursos selectivos são feitos pelo Governo em que são convidados vários empreiteiros antes da aprovação final. No caso dos concursos públicos, as autoridades incluem normalmente as qualificações dos empreiteiros e a qualidade dos materiais utilizados em obras públicas. No entanto, as normas dos concursos selectivos não são divulgadas”, explicou Agnes Lam, em conferência de imprensa, ao lado da vítima do incidente no Reservatório de Hac Sá.

A deputada frisou que a maioria dos projectos de optimização de instalações sanitárias públicas nos últimos anos foram adjudicados por concurso selectivo, e afirmou que neste processo de concurso, as autoridades dão prioridade ao valor do orçamento apresentado assim como a duração dos trabalhos.

“As empresas têm de justificar os seus critérios para apresentar baixos orçamentos nos concursos públicos. Se observarmos os concursos públicos para edifícios do próprio Governo, eles colocam sempre a qualidade como uma das exigências máximas quando se tratam de espaços administrativos. Acho que isso deveria ser o critério geral para todas as obras que vão a concurso, mesmo que se tratem de casas de banho públicas ou qualquer outro projecto relacionado com o público. Não é aceitável que essas exigências não façam parte nos concursos para este tipo de obras”, indicou Agnes Lam.

Na opinião da deputada, o Governo deve ser mais transparente quanto aos critérios de escolha dos empreiteiros neste tipo de obras públicas. “O mármore utilizado neste lavatório não tinha sido aplicado correctamente. O empreiteiro em questão demonstrou ter pouca qualidade. A instalação deve ser verificada e reparada, e deve ser apresentado um relatório de investigação sobre o incidente. Se a causa do incidente for devido a negligência ou baixa qualidade na construção, o empreiteiro será responsabilizado pelo incidente”, disse Agnes Lam, imputando depois responsabilidades ao Governo e ao IAM pela escolha do empreiteiro.

“É evidente que as autoridades tendem a considerar os custos estimados, a duração da construção e a taxa de trabalhadores locais da construção em vez da qualificação dos empreiteiros ou a qualidade do material utilizado. Não queremos que os projectos de baixo orçamento sejam sinónimos de trabalho de baixa qualidade. Tem de haver uma forma de exigência de qualidade. Queremos mais transparência por parte do Governo sobre os critérios de escolha dos empreiteiros. Essa informação deve ser divulgada e de fácil acesso.”

Nesse sentido, Agnes Lam aconselhou o Governo a tomar este caso como referência para fazer alterações à lei de contratos públicos. “Consideramos que o Governo pode usar este incidente como uma referência para melhorar a lei em várias formas, nomeadamente nos critérios de competências técnicas, qualificações profissionais e requisitos de integridade que devem ser considerados pelas entidades adjudicantes na selecção das propostas e dos candidatos”, afirmou Agnes Lam, frisando que “a lei dos concursos públicos deve ser revista”.

Vítima do reservatório de Hac Sá vai processar o Governo

Na sequência da queda de vários blocos de mármore de um lavatório público no reservatório de Hac Sá, um homem fracturou os metatarsos dos pés e ficou impossibilitado de trabalhar por três meses. Na conferência de imprensa agendada por Agnes Lam, a vítima disse que vai processar o Governo pelo incidente. “O lavatório de mármore tinha menos de um metro de altura e foi concebido para crianças. O IAM apenas me disse que ia investigar o empreiteiro sem assumir qualquer responsabilidade. Assim, espero que o Governo preste muita atenção a este incidente, intensifique a inspecção de instalações de lazer semelhante e efectue a manutenção e reparações necessárias para evitar a ocorrência de acidentes semelhantes”, afirmou Choi Chi Wai, um condutor de camiões que ficou impossibilitado de garantir subsistência à sua família.

“Ficou com lesões graves em ambos os pés. Agora necessita de usar cadeira de rodas e muletas, para além de ter de usar duas botas ortopédicas imobilizadoras”, disse Agnes Lam, acrescentando que o caso será apresentado no Tribunal Administrativo e que é necessário haver uma revisão da lei de Responsabilidade Civil para a Gestão Pública”. “Depois de analisarmos a lei para estas situações verificámos que é relativamente vaga e com falta de detalhes sobre a entidade para indemnizações, pois não protege o direito do público à indemnização devido à falha feita na gestão pública pelo Governo. Os artigos da lei são relativamente vagos, faltam detalhes sobre a entidade, âmbito, formas, normas, e problemas de indemnização, juntamente com os procedimentos em investigação.

A terminar, Agnes Lam afirmou que o Governo deve melhorar “a Lei de Responsabilidade Civil para a Gestão Pública”, utilizando como referência leis conexas de outras regiões, ou estabelecendo uma lei de indemnizações para estes casos.