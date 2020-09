Suncity nega restrições a levantamentos nas salas VIP e promete agir legalmente contra “falsos rumores”

O grupo liderado por Alvin Chau desmentiu restrições a levantamentos nas salas VIP dos casinos de Macau e condenou a divulgação de “falsos rumores” com “intenção maliciosa” nas redes sociais, que prejudicaram “seriamente os interesses e a reputação” da empresa. A Suncity assegurou ter cumprido a lei de funcionamento das salas VIP e que irá accionar os mecanismos legais contra os autores dos rumores.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A promotora de jogo Suncity Group garantiu que não teve registo de clientes com problemas no serviço de depósitos e de levantamentos de fichas de jogo nos casinos, e lamentou a divulgação de “rumores falsos” nas redes sociais com o intuito de prejudicar a empresa. Numa resposta enviada ao PONTO FINAL, a Suncity Group reiterou que não houve clientes impedidos de levantar fundos depositados nas salas de jogo VIP operadas pela empresa de ‘junkets’, ao contrário do que foi divulgado pela agência Reuters.

“Em conformidade com as novas políticas de diferentes casinos, bem como para proteger os seus clientes e a sua privacidade, as salas VIP do Grupo Suncity exigem que todos os levantamentos de fichas e transferências de conta sejam operados pelo titular da conta, ou pessoa(s) autorizada(s) oficialmente que tenha(m) assinado um acordo com o titular da conta e testemunhado pessoalmente”, referiu o grupo liderado por Alvin Chau em comunicado enviado ao PONTO FINAL.

Sobre as informações veiculadas pela agência Reuters na terça-feira passada sobre clientes insatisfeitos com restrições a levantamentos nas salas VIP, o departamento de comunicação da promotora de jogo condenou a divulgação de “falsos rumores online” e garantiu que irá agir judicialmente contra os indivíduos que espalharam “os rumores com intenção maliciosa”.

“O Grupo Suncity notou estes rumores online e reitera que os falsos rumores prejudicaram seriamente os interesses e a reputação da empresa. O Grupo Suncity condena veementemente quaisquer indivíduos que espalhem os rumores com intenção maliciosa, e reserva-se ao direito de intentar acções judiciais contra tais indivíduos”, indicou a promotora de jogo.

Por fim, o Grupo Suncity frisou que, enquanto “instituição legal com Licença de Promotor de Junket licenciada pelo Governo da RAEM”, cumpriu “completamente a lei no funcionamento das salas VIP, fornecendo aos clientes um serviço de depósito/retirada de fichas de jogo para fins de entretenimento”.

Grupo de clientes acusou Suncity de reter 40% dos depósitos em caso de levantamento

De acordo com a Reuters, um grupo de clientes da Suncity organizou, para ontem, um protesto nas salas VIP de vários casinos por não conseguirem levantar a totalidade dos seus fundos. Este grupo de clientes criou também uma página na rede social Facebook, onde se podem ler acusações ao Grupo Suncity de retenção de 40% dos depósitos em caso de levantamento. Uma fonte de um casino local disse à Reuters que os clientes estão numa corrida “sem precedentes” para levantarem o dinheiro junto de várias promotoras de jogo em Macau, especialmente do Grupo Suncity, na ordem dos “milhares de milhões”. Segundo a informação veiculada pela agência noticiosa, à medida que os clientes retiraram os seus depósitos da empresa, a Suncity começou, por sua vez, a retirar depósitos dos casinos, e os casinos reagiram colocando limites à quantidade de dinheiro que pode ser retirado.

Contactada pelo PONTO FINAL, uma fonte de um casino de Macau, que pediu anonimato, confirmou que há dois meses houve uma série de levantamentos nas salas VIP operadas pela Suncity, mas que o capital “foi entregue na totalidade aos clientes e aplicado noutros promotores de jogo”, indicou a referida fonte.

Em Junho deste ano, o Governo Central classificou a saída de capitais nacionais para a indústria do jogo como um risco de segurança nacional e implementou medidas de combate ao jogo ‘online’, que acabou por afectar os canais de financiamento dos promotores de jogo e reduzir a liquidez do sector VIP em Macau. Uma decisão que poderá afectar a recuperação do sector do jogo na opinião do economista Albano Martins. “Se todos os jogadores decidissem levantar o dinheiro com fichas, ninguém tinha liquidez para satisfazer isso tudo agora, embora se acredite que venha a ter, mas a decisão da China parece não ser uma decisão pensada ao acaso. Há a questão de controlo de capitais. Se a China continuar com esses mecanismos de controlo de capitais, mesmo abrindo ao jogo, mesmo abrindo as fronteiras, a movimentação de capitais não se vai fazer sentir e o jogo não vai ter a recuperação que se esperava”, explicou o economista ao PONTO FINAL, acrescentando que “a incerteza que isso cria nas pessoas e em toda a economia é uma mensagem de que afinal as regras estão a ser mudadas de novo e que o facto de haver mais pessoas não significa necessariamente mais dinheiro”.

Já o advogado Carlos Lobo considerou que o facto de a Suncity ter garantido que não há uma corrida ao levantamento dos depósitos é uma boa notícia “para não destruir a confiança no sistema”. No entanto, o especialista em Direito do Jogo mostrou-se preocupado com a persistência dos rumores em torno das dificuldades das promotoras de jogo. “Vejo com preocupação esta situação mesmo que estes rumores sejam falsos, porque há sempre um risco de acontecer uma espécie de corrida ao banco que irá colocar em stress tanto os operadores como os ‘junkets’, que necessitam neste momento de estabilidade para poder recuperar. É bom que estes rumores sejam clarificados”, disse ao PONTO FINAL.

Promotoras de jogo em dificuldades devido às medidas impostas por Pequim

As informações de alegados levantamentos de fundos nas salas VIP dos casinos surgiram na sequência das notícias que davam conta de que as autoridades do interior da China estavam a investigar as operações da Suncity no continente. Em causa estaria uma campanha das autoridades do interior da China contra as operações de jogo ilegais no país. Segundo os rumores, esta campanha terá tido como principal alvo o grupo que explora mais de 40% das salas de jogo dos casinos de Macau, mas a Suncity desmentiu as notícias na altura. Apesar da mensagem de estabilidade financeira do grupo passada por Alvin Chau numa conferência de imprensa, Carlos Lobo assinalou que há indícios de problemas no horizonte.

“A injecção de 500 milhões de dólares de Alvin Chau na liquidez da empresa há relativamente pouco tempo e a entrevista que deu ao Inside Asia Gaming, em que solicitou ao Governo da RAEM que falasse com o Governo da China para facilitar as transacções entre Macau e o interior da China relativamente ao jogo, são indícios de que há problemas, mas espero que os rumores sejam falsos porque o que a indústria precisa neste momento é de estabilidade”, afirmou Carlos Lobo.

Em relação à manifestação agendada para ontem, tanto o Corpo de Polícia de Segurança Pública como a Polícia Judiciária garantiram, ao PONTO FINAL, não ter recebido ocorrência de protestos ou aglomerações de pessoas nas salas VIP dos casinos de Macau.

Ontem, as acções do Grupo Suncity na bolsa de valores de Hong Kong apresentaram quebras de 1,35% com duas descidas de 0,01 pontos percentuais às 11h13 e às 14h45. As acções encerram com um valor de 0.73 dólares de Hong Kong.