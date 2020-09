O amor e os seus demónios como tema na Creative Macau

Inaugura hoje na Creative Macau a nova exposição da artista plástica Kay Zhang, estando em exposição 11 obras que se inspiram na obra “Of Love & Other Demons”, de Gabriel Garcia Marquez.

Kay Zhang, artista natural de Zhuhai, volta a expor em Macau com a exposição “Of Love & Other Demons”, que é uma série de quadros com colagens, desenhos e pinturas baseadas no romance do Gabriel Garcia Marquez com o mesmo nome. Esta exposição estará patente na galeria da Creative Macau a partir de hoje, com uma cerimónia de abertura marcada para as 18h30.

Onze obras serão expostas em formato de quadros, alguns verticais e outros horizontais. Os verticais são como uma versão aumentada de uma página de um livro tradicional, explicou a artista ao PONTO FINAL. Como materiais, a autora usou aguarelas, tinta da China e colagem de papel, pois identifica-se como uma artista que trabalha sempre com papel. Ao PONTO FINAL, Kay Zhang acrescentou que gosta especialmente de usar técnicas de “envelhecimento de papel”, tais como tingir o papel com chá preto, que ajuda a produzir o efeito visual desejado e também a proteger do mofo.

Esta sua colecção de trabalhos é feita de colagens, desenhos e pinturas. As colagens são coleccionadas pela artista, muitas delas adquiridas em mercados de antiguidades. Um dos quadros, por exemplo, conta com uma colagem representativa de relíquias do século XIV ao século XVI, encontrada em mercados na Bélgica. Nessa altura, este tipo de arte estava intimamente ligada à produção de livros. A decoração de livros era então um tipo de arte e, ao mesmo tempo, um luxo, pois tudo era feito à mão por artesãos especializados, havendo só uma cópia, contrariamente às impressões em grande escala da actualidade.

A inspiração deste seu trabalho veio depois de ter lido o romance do escritor colombiano Miguel Garcia Marquez, “Of Love & Other Demons”, do qual provém o nome da exposição. Apesar não ser das suas obras mais conhecidas, como “100 years of solitude”, Zhang ficou atraída pela história que envolve amor, demónios e certos temas tabu, como o sexo, a sedução e mulheres desinibidas “quase como demónios”, considerando, por isso, que o livro coincidia perfeitamente com este seu trabalho.

A artista achou interessante interpretar então o conteúdo desta obra com “tinta castanha”, usando a sua própria imaginação de como teria sido o ambiente na Colômbia dessa época. Na sua imaginação, a arista descreve que a Colômbia antiga (onde se passa o enredo do livro) teria sido um sítio com um clima muito tropical, com palmeiras e muitas plantas e árvores de cana de açúcar. “Um pouco como em Macau”, disse ao PONTO FINAL, pois o território tem também um clima tropical, com muitas das mesmas árvores. A autora fez ainda uma analogia entre estes dois sítios, através desta ordem de ideias, referindo que gosta muito de cenários deste tipo.

O amor proibido, outro tema da obra de Miguel Garcia Marquez, foi também algo que atraiu a artista, tal como a história quase mística de uma jovem com cabelo longo, nunca dantes cortado, tema central do romance no qual se inspirou.

Nas pinturas de Zhang, a artista gosta de dar a entender um sentimento de surrealismo, proveniente, por vezes, da sua imaginação ou dos próprios factos da história do livro no qual se baseia. A artista admite ter um carácter muito perfeccionista e preferiu, desta vez, aumentar o tamanho das obras e fazer os quadros maiores, para serem mais apelativos à grande maioria do público e “vistosos”.

Zhang espera que o público veja nestas suas obras todas as sensações que quer exprimir, mesmo para aqueles sem qualquer noção especifica de arte, admitindo não perceber nada de latim ou dos temas da altura, como a religião católica. Porém, consegue sempre apreciar, mantendo um gosto pelo misticismo da religião do ponto de vista da sua cultura chinesa, esperando que o público de Macau possa também sentir o mesmo devido ao legado católico do território.

A sua grande inspiração para o projecto foi a sua admiração pelo período do Iluminismo e os manuscritos da época, que também se podem ver nas suas primeiras exposições a solo há quatro anos, apesar de os trabalhos terem sido de menor dimensão.

A arte gótica é também algo que a inspira, por um lado porque não é tão conhecida na China, pois tem uma conotação quase religiosa, e também porque o período do Renascimento é quase sempre algo fascinante para as pessoas, principalmente pela forma como os livros da época eram tão cuidados, sempre com uma vertente artística em termos de beleza estética, explicou. Eram sempre peças feitas à mão e o próprio trabalho de construção de um livro era denominado como uma profissão de respeito na altura, requerendo uma especialização artesanal própria e muito pouco moderna. A arte de decoração de livros era um trabalho muito importante desde a época medieval, pois era considerado um tipo de artesanato, explicou.

Primeira exposição pós-pandemia

“Of Love and Other Demons” é a primeira exposição de Zhang desde o surto da epidemia, e a arista confessa sentir-se muito entusiasmada de poder continuar com o seu contributo no meio da arte plástica, afirmando estar com vontade de poder ver a reacção das pessoas a este tipo de arte porque “a maioria das pessoas em Macau gosta de arte”, e apesar de se considerar já bastante conhecida no meio, acredita que nunca mostrou este tipo de trabalho nestas dimensões. Zhang acrescentou que estará também a decorrer a ARTFEM 2020 Mulheres Artistas Bienal Internacional de Macau, esperando que as pessoas mantenham interesse em vir ao território visitar os programas artísticos a decorrer.

A artista referiu ainda que o clima da indústria dos artistas das artes plásticas em Macau continua complicado devido à falta de apoios, não sendo possível uma pessoa dedicar-se apenas à arte como um meio de vida, tal como acontece noutros países. No entanto, considera que existem muitas oportunidades em Macau para se fazerem exposições, ao contrário da China continental, onde é mais difícil e não existem tantas oportunidades. “Em Macau os artistas têm mais sorte”, disse a também professora de arte do Instituto Politécnico de Macau, acrescentando que vê com alguma tristeza que a maioria dos seus alunos não poderão viver apenas da arte devido às condições actuais de falta de apoios.

No entanto, Zhang salienta que quer continuar activa e a produzir trabalhos, procurando manter-se relevante no meio artístico. Acrescentou também que, no pico da epidemia, a sua arte foi importante para se manter activa numa altura que foi difícil para muitos.

Kay Zhang começou os seus estudos na “School of Experimental Art” da Academia Central de Belas Artes de Pequim, em 2014. A artista apresentou anteriormente trabalhos no território, nomeadamente “Innocencepedia- Works by Kay Zhang”, na Art For All Society (AFA), entre outras exposições na China continental e na Suécia.

J.C.