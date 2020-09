Mais de 21 mil trabalhadores participaram no regime de previdência não obrigatório desde 2018

A propósito do 30.º aniversário do Fundo de Segurança Nacional, Iong Kong Io, presidente do Conselho de Administração do organismo, indicou que 21.700 trabalhadores e 232 empregadores participam no regime de previdência central não obrigatório desde 2018. Na cerimónia, o presidente do Fundo de Segurança Social disse ainda que há actualmente 500 mil beneficiários inscritos no regime de segurança social de 1.º nível.

Realizou-se ontem uma cerimónia para comemorar os 30 anos do Fundo de Segurança Social. Iong Kong Io, presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social, aproveitou a ocasião para fazer um balanço dos trabalhos do organismo durante as últimas três décadas.

O responsável começou por lembrar que inicialmente o regime da segurança social do 1.º nível foi estabelecido apelas para proteger os trabalhadores residentes, mas actualmente abrange todos os residentes. “Actualmente, existem cerca de 500 mil beneficiários inscritos no referido regime, registando-se cerca de 120 mil beneficiários da pensão para idosos”, disse o presidente do Fundo de Segurança Social.

Io lembrou que este ano, “sob a sombra da epidemia”, o Governo implementou políticas para “aliviar as dificuldades encontradas pela população e deu continuidade a uma série de medidas benéficas para a população”. No âmbito da segurança social, foi aumentado, em Janeiro, o montante mensal da pensão para idosos e da pensão de invalidez para 3.740 patacas, o que corresponde a uma subida de 3%. Além disso, “os residentes de Macau habilitados vão continuar a receber uma verba, a título de repartição extraordinária de saldos orçamentais, no valor de 7.000 patacas, o que implicou uma dotação do Governo no valor de cerca de 2,8 mil milhões de patacas”, recordou Iong Kong Io.

Já relativamente ao regime de previdência central não obrigatório de 2.º nível, desde que foi implementado em 2018, foram acumulados 232 empregadores e mais de 21.700 trabalhadores que participaram no plano conjunto, detalhou o responsável no discurso.

O responsável disse também que, para “elevar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados”, o Fundo de Segurança Social tem “envidado esforços na simplificação dos procedimentos administrativos e acrescentando mais serviços electrónicos, avançando com o ritmo da evolução do tempo, com vista a atender às necessidades dos residentes.

“Implementar bem o sistema de segurança social de dois níveis e fornecer aos residentes uma melhor protecção na velhice é sempre um objectivo e uma direcção do trabalho prestado por todos os funcionários do Fundo de Segurança Social”, concluiu Io.

Na cerimónia também foram apresentados produtos filatélicos relacionados com o 30.º aniversário do Fundo de Segurança Social e houve ainda a atribuição de louvores aos empregadores aderentes ao regime de previdência central não obrigatório.

Pedidos subsídio de desemprego aumentaram 1,6 vezes em Macau

Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram 1,6 vezes, comparando com todo o ano de 2019, devido ao impacto da Covid-19, indicaram as autoridades. O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segurança Social, Iong Kong Io, citado pelos órgãos de comunicação social em língua chinesa, avançou que, até Agosto, mais de 3.400 pediram subsídio de desemprego. O Fundo de Segurança Social desembolsou mais de 38,6 milhões de patacas, em relação aos 14,4 milhões de patacas gastos em todo o ano passado, disse Iong Kong Io, segundo a imprensa. Em Julho, a taxa de desemprego foi de 2,7%. Já a taxa de desemprego dos residentes situou-se nos 3,8%.