Homem tranca-se dentro de um carro e acusa autoridades de sequestro

Um residente de 26 anos, suspeito de estar embriagado, abordou agentes do Corpo de Policia de Segurança Pública (CPSP) que estavam a tratar de um outro caso, entrou numa viatura, trancou-se e ligou para o número de socorro alegando que estava sequestrado.

A situação, que terminou com dois detidos, aconteceu no passado domingo, na Avenida da Harmonia, pela 1h54 da manhã. Ontem, na conferência de imprensa da polícia, o porta-voz do CPSP contou que as autoridades receberam uma denúncia anónima referente a um homem de 27 anos, funcionário das forças policiais, não sendo do CPSP, notou o porta-voz. Segundo a denúncia, o homem teria feito marcha-atrás e chocado contra um outro carro que estava estacionado, mas com passageiros dentro.

Após a chegada da polícia ao local, o suspeito negou ter sido ele a conduzir o carro contra o veículo que estava parado. Os agentes anotaram que o homem cheirava a álcool e pediram-lhe que fizesse de alcoolemia, tendo este recusado.

Nesta altura, segundo a polícia, um segundo homem, também residente de Macau, aproximou-se do local do incidente e começou a proferir injúrias contra os agentes. Apesar de não conhecer o primeiro suspeito, abordou-o e disse-lhe que não colaborasse com as autoridades, relatou o porta-voz do CPSP.

Na sequência, o primeiro suspeito acabou por admitir a culpa do choque dos veículos e soprou no balão, acusando 1,5 gramas por litro de álcool no sangue. O primeiro suspeito acabou, então, por ser detido.

Segundo o relato do CPSP, o segundo suspeito, que também cheirava a álcool, entrou na viatura e trancou a porta. Além disso, o homem, de 26 anos, telefonou do seu telemóvel para o número de socorro (999) queixando-se de que estava a ser sequestrado pela polícia e encontrava-se retido dentro de um quarto de hotel na Taipa, que o porta-voz na conferência de imprensa não quis revelar. O suspeito disse ser advogado e conhecedor das leis do território.

O homem foi presente ao Ministério Público no dia seguinte, suspeito de quatro crimes: injúria agravada; abuso e simulação de sinais de perigo; desobediência e denúncia caluniosa.

Vietnamitas detidos por posse de droga na Praia Grande

Na conferência de imprensa, as autoridades falaram ainda de um caso em que foram detidas duas pessoas naturais do Vietname. No dia 21 de Setembro, foi feita uma denúncia anónima sobre um individuo na zona da Avenida da Praia Grande a vender droga. A Policia Judiciária (PJ) realizou operações de vigilância na zona e, pelas 13 horas do dia 21, identificou e levou para a esquadra um homem de nacionalidade vietnamita, de 25 anos, trabalhador não-residente, que tinha na sua posse 0,62 gramas de Ice. Depois, a polícia dirigiu-se à casa do homem, onde encontrou uma mulher de 26 anos, também de nacionalidade vietnamita e desempregada, que estava ilegalmente no território.

Nas buscas ao apartamento, foram encontrados no quarto do homem dois pacotes de Ice, no total com 0,69 gramas, e alguns utensílios de consumo de droga.

Ambos acabaram por confessar o crime e disseram que tinham adquirido a droga por 2.000 patacas, mas recusaram a denunciar o vendedor, referiram as autoridades. O homem foi levado ao Ministério Público no mesmo dia, acusado dos crimes de posse de droga e de acolhimento ilegal.

J. C.