DSPA não tem metas para redução do uso de sacos de plástico

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) disse ao deputado Sulu Sou que irá realizar um estudo no quarto trimestre deste ano sobre a tendência de variação dos sacos de plástico abandonados, após a entrada em vigor da lei que pretende restringir o uso do plástico. Ainda assim, não existe uma meta para a redução dos plásticos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta a Sulu Sou, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) indicou que está previsto para o quarto trimestre deste ano a realização de um novo estudo para comparar a tendência da variação dos sacos de compra abandonados, nomeadamente dos sacos de plástico, depois da entrada em vigor da lei de restrição ao uso dos sacos de plástico, em Novembro de 2019. “Embora, por enquanto, não haja uma meta de redução, continuará a proceder-se à revisão dos trabalhos relacionados”, informou a DSPA.

Na interpelação, Sulu Sou recordou os resultados do “Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2019”, que indicava que a quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados ‘per capita’ é de 2,24 quilogramas por pessoa por dia. Além disso, no ano passado, registaram-se em Macau 550.249 toneladas de resíduos sólidos urbanos descartados, lembrou Sulu Sou.

Apesar de o Governo já ter indicado que pretendia proibir, até 2021, a importação de lancheiras de isopor (esferovite), para Sulu Sou, disse, na interpelação, que “o processo legislativo de restringir o uso de plástico está muito atrasado” e que “muitos cidadãos exortam o Governo a acelerar o ritmo e ainda, após a implementação da medida de cobrança de taxas sobre os sacos de plástico, a legislar, o mais rápido possível, o uso de todos os outros produtos descartáveis de plástico”.

“Assim sendo, qual vai ser a forma concreta de implementação e a respectiva calendarização? O conteúdo e o andamento dos trabalhos de estudo, consulta e produção legislativa, necessários à implementação da referida medida, podem ser detalhadamente esclarecidos?”, questionou Sulu Sou. Na resposta, datada de 25 de Agosto, a DSPA indicou apenas que o Governo “irá implementar, de forma faseada, a restrição ao uso dos utensílios de mesa de plástico descartáveis”. “Planeia-se para o próximo ano que se comece a proibir a importação de utensílios de mesa de esferovite descartáveis, estando já em curso os trabalhos preliminares”, acrescenta a DSPA.

O deputado assinalou, na interpelação escrita, que a DSPA tem também usado programas – como “Plano de reconhecimento de supermercados ecológicos”, “reduzir o uso de sacos de plástico poderá dar prémios” e “reduzir o plástico é muito fácil” – para restringir o uso de plástico. E interroga: “Que ferramentas científicas estão disponíveis para avaliar regularmente a eficácia dos planos acima mencionados para a redução de plástico? Existe uma meta de taxa de redução em fases? Se a meta não for atingida, serão adoptados meios legislativos vinculativos para reforçá-la por meio de taxas ou restrições à importação?”.

A DSPA responde que “irá avaliar regularmente a eficácia dos planos implementados”. “A implementação de uma série de planos de divulgação da redução de resíduos, pela DSPA, tem como objectivo elevar a consciência social em relação à protecção ambiental e, ao mesmo tempo, aumentar a eficácia da redução de resíduos e da reciclagem através de outras medidas”, conclui o organismo.