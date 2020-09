Casa de Portugal não organizará exposição World Press Photo em 2021

No dia em que é inaugurada a exposição World Press Photo na Casa Garden, Amélia António, presidente da Casa de Portugal, adiantou ao PONTO FINAL que no próximo ano já não se vai realizar a mostra fotográfica. Em causa estão as mudanças na atribuição de apoios financeiros por parte da Fundação Macau.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Inaugura-se esta tarde, pelas 18h30, a exposição World Press Photo. Até 18 de Outubro, a exposição das fotografias premiadas no concurso de fotojornalismo estarão expostas na Casa Garden. A 13.ª edição da exposição que é organizada pela Casa de Portugal é também a última. Amélia António, presidente da Casa de Portugal, disse ao PONTO FINAL que no próximo ano não se realizará a exposição devido às mudanças na atribuição de apoios financeiros por parte da Fundação Macau.

As novas regras de financiamento da Fundação Macau preveem que, a partir do próximo ano haja uma ponderação dos apoios projecto a projecto. A concessão de apoios passa a ser dividida entre a Fundação Macau e o Instituto Cultural (IC). Cada associação poderá apresentar oito projectos com vista a receberem apoios, que serão concedidos, no máximo, a cinco projectos. Os tectos estipulados para os apoios são “relativamente baixos na maioria dos casos”, indicou a presidente da Casa de Portugal.

Assim, a Casa de Portugal nem vai apresentar o projecto para realizar a exposição World Press Photo em 2021. “Vamos ter de fazer selecção do que vamos apresentar”. Projectos relacionados com língua e cultura terão prioridade, indicou Amélia António. “Como um bom espectáculo de teatro para levar às escolas, como um bom espectáculo de música”, exemplificou.

Segundo a responsável, também a escola de artes e ofícios da Casa de Portugal está em risco. “A minha esperança é de que pelo menos a escola seja preservada”, afirmou.

A Casa de Portugal está, assim, a fazer uma análise de quais os projectos prioritários para o próximo ano: “A divisão entre a Fundação Macau e o Instituto Cultural é muito limitativa e nós temos de analisar muito bem a que é que nos candidatamos porque, como não sabemos se temos hipótese ou não, tem de se começar a pôr de lado as coisas que nós achamos que eventualmente não são tão prioritárias do nosso ponto de vista”.

Sobre a exposição World Press Photo deste ano, Amélia António admitiu que ainda não viu a exposição que será montada na Casa Garden, mas falou sobre a importância do evento: “Há 12 anos que nós fazemos esta exposição e achamos que é importante trazer uma imagem do mundo, uma lufada de ar de fora aqui a Macau”. O objectivo é dar a conhecer, em Macau, “ma visão global do que de melhor se fazia na fotografia jornalística pelo mundo fora”. “Achámos que era importante e era um enriquecimento do panorama cultural e informativo de Macau”, afirmou.

O orçamento global para a edição deste ano vai andar entre as 230 e as 250 mil patacas. Este ano, a expectativa é que esta edição seja “muito diferente” relativamente ao número de espectadores. “Tenho a certeza de que este ano haverá menos do que o habitual”, indicou Amélia António. Na edição do ano passado, a exposição recebeu cerca de 2.500 visitantes.

Em Macau estará a fotografia vencedora da edição deste ano do concurso internacional, pelo fotógrafo japonês Yasuyoshi Chiba, da France Presse. A fotografia mostra um jovem a recitar poemas durante um protesto em Cartum, no Sudão. A fotografia foi tirada a 19 de Junho de 2019. O homem que lê os poemas está rodeado de pessoas que o iluminam com os seus telemóveis e gritam palavras de ordem contra as autoridades sudanesas. O júri do World Press Photo escolheu a imagem por simbolizar a esperança.

Entre as outras fotografias nomeadas para imagem do ano, há uma que mostra os confrontos anti-governamentais na Argélia, pelo fotógrafo Farouk Batiche. Há uma imagem ainda de um soldado curdo no hospital, por Ivor Prickett; Também uma fotografia de familiares de vítimas do voo ET 302, que caiu na Etiópia; há ainda uma foto de Nikita Teryoshin que mostra um homem de negócios que fecha um par de lança-granadas anti-tanque no final de uma exposição de artigos de defesa; e há ainda uma fotografia de Tomek Kaczor, que retratou uma jovem de 15 anos arménia depois de acordar de um estado catatónico provocado pelo síndrome da resignação, que afecta principalmente crianças refugiadas.