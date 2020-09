Rota das Letras: Um festival condensado num fim-de-semana com Senna Fernandes, Pessanha e Mao Dun

Este ano, o Festival Literário de Macau – Rota das Letras será encurtado para o fim-de-semana entre 2 e 4 de Outubro. A 9.ª edição do festival literário acontecerá sob o signo da pandemia e contará com uma homenagem a Henrique de Senna Fernandes e com a comemoração do centenário de Clepsydra, de Camilo Pessanha.

André Vinagre

Começa na sexta-feira, 2 de Outubro, e termina no domingo, dia 4, a 9.ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. É uma versão encurtada do festival literário, comparativamente aos anos anteriores, devido à situação pandémica, explicou a organização num comunicado divulgado ontem.

Assim, a 9.ª edição do Rota das Letras será preenchida por sessões com autores de Macau. Haverá ainda espaço para comemorar os 100 anos de Clepsydra, o livro que compilou os poemas dispersos escritos por Camilo Pessanha em Macau, e para homenagear Mao Dun, escritor chinês que, também em 1920, fundou a Associação de Pesquisa Literária e assumiu o cargo de editor da primeira revista de contos publicada na China, a Xiaoshuo Yuebao. Será também homenageado Henrique de Senna Fernandes, no 10.º aniversário da sua morte.

Na manhã de dia 2 de Outubro, pelas 10h30, será inaugurada a exposição de fotografia “Macau, 2020: Tempo de Introspecção”, na Livraria Portuguesa. Ali, serão entregues os prémios do concurso fotográfico que foi organizado pela revista Macau Closer.

Na mesma ocasião, será lançado o 4.º número da revista Zine Photo, da autoria do fotógrafo João Miguel Barros, que nesta edição se dedica totalmente a Macau. Na mesma manhã haverá ainda uma conversa intitulada “Não Apenas Fotografia”, sobre a publicação independente de fotografia em Macau. A sessão vai contar com Rusty Fox, Tang Kuok Hou e Mike Ao Ieong.

Ainda na sexta-feira, mas já nas Oficinas Navais-2, far-se-á a abertura oficial do Rota das Letras, às 14h30, que será seguida de uma mesa redonda intitulada “Pós-Confinamento”, acerca dos efeitos da pandemia na vida e na obra dos escritores de Macau. Eric Chau, Wang Feng, Jenny Lao-Phillips e Konstantin Bessmertny farão parte da mesa redonda.

Na sexta-feira à noite, pelas 20h30, a companhia de teatro Comuna de Pedra vai apresentar “O Momento”, uma peça inspirada em “1984”, de George Orwell, e em “On Tyranny”, de Timothy Snyder. Ainda no primeiro dia de festival serão anunciados os vencedores do Concurso de Contos e lançada a sétima edição do livro de contos e outros escritos do festival, intitulado “Sétimo Céu”, que conta com Jidi Majia, José Luís Peixoto, Gisela Casimiro e Hirondina Joshua, entre outros, como convidados.

O sábado será, então, dedicado a Camilo Pessanha e aos 100 anos de Clepsydra. O centenário será festejado com poemas ditos e cantados, num recital dirigido pelo Maestro Simão Barreto. A celebração acontece às 18h30 nas Oficinas Navais-2.

O festival encerra com uma homenagem a Henrique de Senna Fernandes, assinalando o 10.º aniversário da sua morte. Às 17 horas, também nas Oficinas Navais-2, será lançado, pela primeira vez em inglês e chinês, o seu primeiro livro, “Nam Van – Contos de Macau”, de 1978. Na cerimónia, Miguel de Senna Fernandes, filho de Henrique, vai apresentar o seu primeiro livro de contos, em português: “Crónicas à Sexta – Estórias e Ironias do Comum dos Dias”.

No comunicado, Ricardo Pinto, director-geral do Rota das Letras, explica que “uma das principais razões de ser do Festival Literário é a aproximação, através da literatura, das diferentes comunidades de Macau”. “Fazemo-lo desta vez dando pela primeira vez a conhecer aos públicos de língua chinesa e inglesa, a obra que revelou Henrique de Senna Fernandes como um exímio contador de histórias”.

Citada no comunicado da organização, Alice Kok, directora executiva do festival, indicou: “Numa época de crise em que o mundo está dividido em diferentes zonas de bloqueio, a ideologia de ‘think global act local’ parece ser especialmente relevante”. “Agora é tempo de reforçar a nossa energia criativa e trazê-la para a boca de cena”, referiu.