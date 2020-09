Macau e Japão comprometem-se a reforçar cooperação

Macau e o Japão comprometeram-se a intensificar a cooperação bilateral em áreas como a economia, cultura, gastronomia e energias renováveis, indicaram as autoridades do território chinês. O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, realizou uma reunião por videoconferência com representantes da união parlamentar de amizade entre o Japão e Macau, Grande Baía, na segunda-feira, durante a qual congratulou Yoshihide Suga como novo primeiro-ministro do Japão, eleito na quinta-feira, em substituição de Shinzo Abe, que apresentou a demissão por questões de saúde, após quase oito anos como líder do Governo.

De acordo com o comunicado do Governo, durante a reunião foram abordados temas como a “cooperação económica bilateral, o intercâmbio cultural e entre pessoas, bem como o apoio ao setor comercial do Japão e a sua participação no desenvolvimento da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”.

Ho Iat Seng mostrou ainda satisfação por o setor comercial japonês querer apostar no desenvolvimento de Macau e da ilha de Hengqin, que fica ao lado dos casinos e ‘resorts’ de luxo de Macau e que Pequim pretende que seja um complemento de atrações turísticas de não jogo. “As partes trocaram impressões sobre a diversificação das indústrias, formação de quadros, cultura gastronómica, exportação de produtos agrícolas, construção de uma cidade inteligente e de baixo carbono, aplicação de tecnologias de energias renováveis [e] desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa”, segundo a nota. A reunião contou com vários dirigentes políticos nipónicos.