IPIM vai levar produtos de empresas locais para Pequim

À boleia do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), os produtos de 20 empresas locais vão chegar à capital chinesa, para a Semana de Macau em Pequim. As empresas locais vão levar até Pequim biscoitos, massas, café, cerveja, licor, frutos secos, molhos, mel de agrião, entre outros.

A propósito do 15.º aniversário da inscrição do Centro Histórico de Macau na Lista do Património Mundial, bem como da retoma da emissão de vistos de turismo individuais a Macau para residentes do interior da China – que acontece a partir de hoje -, vai realizar-se a Semana de Macau em Pequim, entre os dias 26 e 29 de Setembro, na Rua de Wangfujing, no distrito de Dongcheng, em Pequim.

O evento vai contar com exposições com várias zonas temáticas, nomeadamente Zona de Património Mundial, Eventos Internacionais, Cultura e Turismo de Macau, Zona de Eventos Desportivos, Zona da cidade criativa de Gastronomia, Zona do Turismo de Macau.

Aqui, serão promovidas informações sobre o turismo, comércio, cultura, gastronomia de Macau. Assim, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) vai levar produtos de 20 empresas de Macau para serem expostos em várias zonas temáticas do evento e através de vendas ‘online’, transmissões ‘online’ com celebridades e vídeos, “tendo em vista ajudar as empresas a expandir o seu mercado e a aumentar a popularidade das suas marcas”, lê-se no comunicado do IPIM.

Das 20, 11 empresas farão parte da MinM Zona de Produtos Fabricados em Macau e de Marcas de Macau, sendo todas de marcas locais, “com produtos muito diversificados, como biscoitos, massas, café, cerveja, licor, frutos secos, molhos, mel de agrião, etc.”, detalhou o comunicado, acrescentando que “os expositores que vendem massas tradicionais de Macau pretendem aprofundar o conhecimento da alimentação de Macau junto dos residentes do interior da China, através dos seus produtos, que servem de ponte de comunicação cultural”. Por sua vez, os expositores dedicados aos frutos secos e molhos “esperam captar investimento e conhecer as novas expectativas e necessidades do mercado em relação aos seus produtos”. Por fim, “os fabricantes de cerveja desejam que, com o consumo dos seus produtos, mais clientes possam sentir o charme de Macau, melhorando a sua experiência de turismo em Macau”, lê-se no comunicado.

Estas 11 empresas têm, segundo a nota oficial, “foco na comercialização e franquia de produtos provenientes dos países de língua portuguesa”, como vinho, conhaque, óleos essenciais naturais, aromaterapia e café em grão, por exemplo.

Além de ajudar os expositores, fornecendo informações sobre a venda ‘online’ de produtos, também quer cooperar com a Direcção dos Serviços de Turismo (DST), convidando “várias celebridades online do interior da China” para promoverem as marcas de Macau e os produtos dos países de língua portuguesa em canais como a transmissão em directo online, o design gráfico e a gravação de vídeo. O objectivo é, diz o IPIM, “atrair visitantes para as suas plataformas de comércio electrónico, site oficial e loja física, ajudando as empresas a expandir os seus negócios de forma mais eficaz”.