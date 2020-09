Clientes da Suncity organizam protesto nas salas de jogo VIP por não conseguirem levantar fundos

Vários clientes do Grupo Suncity estão a planear um protesto para hoje nas salas de jogo VIP operadas pela empresa de ‘junkets’ nos casinos de Macau por não conseguirem levantar os fundos depositados. A notícia foi avançada na noite de ontem pela agência Reuters.

Segundo a notícia, os receios de que a China possa querer restringir o dinheiro que sai do país para a indústria do jogo está a provocar uma retirada de milhares de milhões de dólares dos casinos de Macau. Isto fez com que, a partir de Julho, se tenha registado uma retirada em grande escala de fundos das salas de jogo VIP.

Os levantamentos de fundos começaram depois das notícias que davam conta de que as autoridades do interior da China estavam a investigar as operações da Suncity no continente. Em causa estaria uma campanha das autoridades do interior da China contra as operações de jogo ilegais no país. Segundo os rumores, esta campanha terá tido como principal alvo o grupo que explora mais de 40% das salas de jogo dos casinos de Macau. Na altura, a Suncity desmentiu as notícias.

A partir daí, segundo a Reuters, o grupo liderado por Alvin Chau começou a restringir os levantamentos de depósitos nas salas de jogo VIP, o que provocou uma onda de pânico junto dos clientes que procuravam retirar os fundos. À agência, a empresa limitou-se a dizer que estava em conformidade com as políticas dos casinos. Nenhuma das operadoras de jogo em Macau quis comentar a situação.

A Reuters diz ainda que, à medida que os seus clientes começaram a retirar os fundos da empresa, a Suncity começou, por sua vez, a retirar depósitos dos casinos e os casinos reagiram colocando limites à quantidade de dinheiro que pode ser retirado.

Segundo a agência, para o dia em que voltam a ser emitidos os vistos individuais em toda a China para entrar em Macau está agendado um protesto junto às salas VIP da Suncity nos casinos de Macau por parte de clientes insatisfeitos por não conseguirem reaver os seus depósitos.

