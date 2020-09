Amnistia critica actuação do Governo português no caso do jovem detido em Shenzhen

Teresa Nogueira, coordenadora do grupo sobre Direitos Humanos na China da Amnistia Internacional em Portugal, disse acreditar que o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem agido no caso do jovem de Hong Kong com passaporte português que está detido no interior da China. Em entrevista à Rádio Macau, a responsável afirmou: “Somos cada vez mais cépticos em relação à actuação do Governo português que quer é ter boas relações com a China”.

A coordenadora do grupo sobre Direitos Humanos na China da Amnistia Internacional em Portugal, Teresa Nogueira, acredita que Portugal tem estado a ignorar o caso de Tsz Lun Kok, o jovem de Hong Kong com passaporte português que foi detido no interior da China depois de, com um grupo de outros 11 jovens, ter tentado fugir para Taiwan numa embarcação.

Em entrevista à Rádio Macau, Teresa Nogueira afirmou que, noutros casos, a Amnistia Internacional tentou pedir audiências no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas sem sucesso. Segundo a coordenadora da organização, o Governo português tem dito que actua discretamente nos casos. “Eu, pessoalmente, estou convencida de que não actuam nada porque, na realidade, o que lhes interessa é fazer negócios com a China”, afirmou Teresa Nogueira.

A coordenadora da Amnistia Internacional recordou que Paulo Cunha Alves, cônsul geral de Portugal em Macau e Hong Kong, disse estar a acompanhar o caso. “Ele disse que estava a seguir o caso. Mas o que é seguir o caso? Não é nada – isso não diz nada. Portanto, somos cada vez mais cépticos em relação à actuação do Governo português que quer é ter boas relações com a China, ajuda financeira da China, etc.”, cita a emissora.

“É claro que são sempre muito diplomatas connosco, dizem estar a fazer, mas que têm de ser muito discretos para dar resultado… Não são discretos coisa nenhuma. Eu pessoalmente estou convencida de que não fazem mesmo nada”, afirmou Teresa Nogueira.

Segundo a coordenadora, Portugal quer manter as “boas relações com a China”. Na sua opinião, esta estratégia poderá não ser suficiente, já que “a China só entende posições de força”. Porém, admite que Portugal “é demasiadamente fraco e pequeno” para tomar uma posição deste tipo. Ainda assim, Lisboa “pode fazer ouvir-se – se quiser”. “Resta saber se quer”, deixou no ar. “A China continua cada vez mais arrogante, a agir mais impunemente, prendendo os seus próprios naturais ou naturais de outros países”, afirmou.

A Amnistia Internacional lançou um apelo para que os 12 jovens detidos em Shenzhen possam ter acesso a advogados e acesso à família e para que não sejam submetidos a tortura. “É comum, pelo menos nos primeiros 15 dias, ‘choverem’ apelos de todas as partes do mundo e pelo menos as autoridades locais são, muitas vezes, sensíveis a estes apelos. Se não libertam as pessoas pelo menos não as torturam e dão-lhes acesso a médicos, a advogados e as suas condições prisionais muitas vezes são aliviadas”, indicou a responsável à Rádio Macau.

“Se as pessoas não protestam e não fazem saber às autoridades chinesas que elas não estão a actuar de modo escondido, sem que ninguém saiba, então é que é pior, porque as pessoas são abandonadas por todos. Portanto, a primeira coisa para que [esta iniciativa] dê resultado é que a China saiba que internacionalmente os casos são conhecidos e preocupam”, assinalou Teresa Nogueira.