Serviços de Saúde pretendem adquirir 1,4 milhões de vacinas contra Covid-19

O Governo assinou um protocolo na semana passada para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. As autoridades pretendem adquirir cerca de 1,4 milhões de vacinas através da OMS e da GAVI, mas continuam em negociações com outros fornecedores. Os Serviços de Saúde ponderam medidas de prevenção e controlo da epidemia divididas por categorias e zonas à imagem do que foi implementado na China.

Eduardo Santiago

Os Serviços de Saúde querem adquirir 1,4 milhões de vacinas contra a Covid-19 de forma a assegurar duas doses por residente. Apesar de ainda não haver uma vacina eficaz contra o novo tipo de coronavírus, o Governo assinou na semana passada um protocolo com a Organização Mundial de Saúde e com a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GAVI) tendo em vista o fornecimento de vacinas, revelou ontem a coordenadora do Centro de Controlo de Doenças de Macau, Leong Iek Hou, em conferência de imprensa.

“A situação epidémica de Macau está mais atenuada, mas as vacinas têm sempre prioridade nos nossos trabalhos de prevenção. Posso dizer que na semana passada foi negociada uma vacina e assinámos um protocolo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização”, começou por dizer Leong Iek Hou em conferência de imprensa.

De acordo com a representante dos Serviços de Saúde, o objecto das autoridades é adquirir um número suficiente de vacinas para toda a população de Macau. “Vamos comprar vacinas para todos os cidadãos de Macau. No entanto, de acordo com a OMS, o fornecimento de vacinas terá como prioridade os países de maior incidência. Para além de comprar a vacina, estamos a negociar com outros fornecedores. O número total da compra de vacinas será suficiente para todos. Teremos duas vacinas por pessoa. Actualmente pretendemos comprar 1,4 milhões de vacinas, mas como o processo ainda está em negociação iremos divulgar os detalhes mais tarde”, acrescentou Leong Iek Hou.

Questionada sobre a possibilidade de introdução em Macau de medidas específicas de prevenção e controlo à epidemia divididas por categorias e zonas, a coordenadora do Centro de Controlo de Doenças de Macau assumiu que as autoridades locais estão a ponderar, mas frisou também que será necessário encontrar um “equilíbrio” para que a liberdade de circulação das pessoas não seja prejudicada.

“A divisão por categorias e zonas são factores que estamos a ponderar pois temos de determinar até que nível podemos implementar esta divisão. Temos de encontrar um equilíbrio nesta gestão porque, na prática, poderá afectar a deslocação de cidadãos ao trabalho ou à escola, e se for muito pormenorizado pode mesmo trazer um efeito reverso. Estamos a auscultar a opinião de várias partes. Quando tivermos uma decisão final iremos divulgar”, indicou Leong Iek Hou sobre uma possibilidade já avançada pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, tendo por base as medidas implementadas no interior da China.

Sobre a criação de uma “bolha de viagem” em Macau, as autoridades não excluíram a hipótese, mas assinalaram também que há vários factores para ponderar. “Actualmente estamos em comunicação com diferentes serviços do Governo sobre as medidas de bolha de viagem, estamos numa fase de prevenção, vamos ter como referência as soluções epidémicas das regiões vizinhas, que medidas implementaram, o número de casos confirmados nestes países ou regiões. Tudo isto são detalhes que precisamos dominar. Precisamos de saber quais são as medidas de passagem de fronteira destas regiões porque precisamos de cooperar com outras regiões. Se as pessoas escolherem viajar de avião teremos de pensar nestas situações especiais. Estamos a tentar desenvolver com diferentes serviços”, afirmou Lau Fong Chi, representante da Direcção dos Serviços de Turismo.

Já Leong Iek Hou frisou ainda que as autoridades só ponderam a criação de bolhas de viagem com países ou regiões onde a taxa de incidência seja “semelhante a Macau”. “Claro que o nível de segurança ou taxa de incidência tem se ser semelhante a Macau, pois não podemos discutir este cenário com países com alta incidência”.

Festa da Lusofonia sem testes de ácido nucleico obrigatórios

A representante dos Serviços e Saúde assegurou que os participantes da Festa da Lusofonia no final de Outubro não serão obrigados a realizar testes de ácido nucleico para participar. Leong Iek Hou frisou que a Festa da Lusofonia é um evento ao ar livre, e que, por isso, não está sujeito às orientações divulgadas recentemente para eventos em recintos fechados para mais de 400 pessoas em que é obrigatório a apresentação do teste de ácido nucleico negativo. “O que sugerimos e recomendamos durante o curso [desses eventos] é usar a máscara, manter um distanciamento adequado. E a propósito de eventos desportivos ou espectáculos de música, não podemos exigir ou obrigar essas pessoas antes de participar no evento fazerem o teste de ácido nucleico. E essa directriz ainda está em vigor. De acordo com o desenvolvimento da epidemia, a partir de 1 de Outubro, se houver espaço para ajustar as medidas e as regras iremos fazê-lo”.