Planeamento para o parque de diversões de Hác-Sá deverá estar concluído em 2021

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) quer fazer do parque de campismo de Hác-Sá um “parque de diversões de aventura de nível mundial” e os trabalhos de planeamento deverão estar concluídos no próximo ano.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lam Lon Wai, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) fez saber que o planeamento para o “parque de diversões de aventura de nível mundial”, cuja construção está prevista para o parque de campismo de Hác-Sá, deverá estar concluído no próximo ano.

Na interpelação, o deputado ligado à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) indicou que, “devido à beleza do local e à sombra das árvores que rodeiam a praia, os cidadãos conduzem até lá principalmente para fazer campismo e piqueniques, bem como realizar actividades de lazer com as famílias”. Assim, “o Governo deve considerar a optimização da praia de Hác-Sá e das suas imediações, criar uma zona de campismo segura com instalações completamente apropriadas, para os cidadãos poderem conduzir até à praia e fazer campismo e piqueniques”, pediu o deputado.

“As autoridades devem desenvolver o terreno recuperado junto à zona de campismo da praia de Hác-Sá, melhorar as instalações e equipamentos existentes na actual zona de campismo, e criar uma zona para veículos de campismo, com vista a aumentar a quantidade e a qualidade das zonas de campismo”, detalhou o deputado.

Na resposta, endereçada ao deputado a 27 de Agosto e encaminhada ontem para as redacções, o IAM diz que já encarregou uma companhia de consultoria para realizar o planeamento geral do parque de campismo de Hác-Sá e das áreas adjacentes, no sentido de rever os recursos existentes e a situação de utilização das instalações da zona de Hác-Sá. O planeamento será feito em termos de instalações de transporte, ecologia, paisagem e funcionalidades.

“O objectivo é reconstruir esta zona para transformá-la num parque de diversões de aventura de nível mundial, e prevê-se que os trabalhos de planeamento estejam concluídos em 2021”, diz a resposta do IAM, assinada por José Tavares, presidente do conselho de administração do organismo.

Lam Lon Wai pediu ainda que o planeamento do complexo de lazer na praia de Hác-Sá seja concluído “quanto antes”. “Quando é que se pode iniciar a primeira fase das obras?”, questionou. José Tavares respondeu que, “a fim de fazer um bom uso dos terrenos desaproveitados”, o IAM está já a “construir gradualmente locais temporários de lazer com diferentes temas para o público, como áreas agrícolas e zonas de churrasco, a entrar em funcionamento no final de 2020”. O organismo aponta ainda que, no futuro, irá “fornecer mais locais de actividades ao ar livre para jovens e para pais e filhos”.