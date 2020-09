Larga maioria dos donos de restaurantes e lojas de retalho diz que volume de negócios decresceu

Em Julho, o volume de negócios de 83% dos proprietários de estabelecimentos de restauração diminuiu em termos anuais, tendo esta proporção subido 4%, face à de Junho. É o que conclui a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) no inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho referente a Julho de 2020.

O inquérito indica que 74% dos restaurantes japoneses e coreanos manifestaram decréscimos homólogos no volume de negócios, bem como 90% dos restaurantes chineses e 95% dos restaurantes ocidentais. Por outro lado, a DSEC indica que 12% dos proprietários entrevistados da restauração declararam acréscimos homólogos no volume de negócios.

Em relação ao comércio a retalho, 84% dos retalhistas entrevistados manifestaram diminuições homólogas no volume de negócios de Julho. Esta percentagem subiu 4% face a Junho.

A DSEC nota que todos os entrevistados proprietários de lojas de artigos de couro; de vestuário para adultos, assim como de produtos cosméticos e de higiene declararam decréscimos homólogos no volume de negócios. Também 78% dos vendedores de automóveis também manifestou uma diminuição homóloga no volume de negócios. Esta percentagem aumentou 33%.

Quanto às expectativas para o mês de Agosto, os ramos da restauração e do comércio a retalho previram que o desempenho dos negócios melhorasse ligeiramente, indica a DSEC, acrescentando que, em relação à restauração, 22% dos proprietários entrevistados anteviram aumentos homólogos ou estabilizações homólogas no volume de negócios.

Este inquérito abrangeu 188 amostras do ramo da restauração e 135 do ramo do comércio a retalho, que foram selecionados com base no volume de negócios.