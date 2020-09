Desempregada de 50 anos perdeu mais de 400 mil yuan em romance nas redes sociais

Uma residente foi burlada por um alegado engenheiro de petróleo norte-americano. O homem seduziu a mulher de 50 anos nas redes sociais e pediu-lhe dinheiro para a reparação de uma máquina de extracção de petróleo. Depois de transferir um total de 453.700 yuan para uma conta indicada pelo alegado engenheiro, a mulher apresentou queixa na Polícia Judiciária depois de o suspeito ter pedido mais dinheiro para a instalação da máquina.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O romance de uma residente de Macau de 50 anos com um alegado engenheiro de petróleo norte-americano nas redes sociais terminou num caso suspeito de burla de valor elevado, com um prejuízo de 453.700 yuan. Após uma troca de mensagens na rede social Facebook, a mulher desempregada apaixonou-se pelo alegado engenheiro de petróleo e acabou por fazer várias transferências de dinheiro para uma conta indicada pelo homem, indicou ontem a Polícia Judiciária em conferência de imprensa.

“A vítima é uma residente de Macau de 50 anos, desempregada, que apresentou queixa na Polícia Judiciária por suspeita de burla. A mulher conheceu um homem a 30 de Abril na Facebook e desenvolveram uma relação à distância. Mais tarde, o homem pediu-lhe para continuarem os contactos através do WeChat e disse-lhe que estava a viver em Itália onde era um engenheiro de petróleo”, começou por explicar um porta-voz da Polícia Judiciária.

Depois de estabelecer uma base de confiança com a vítima, o suspeito pediu dinheiro à mulher de 50 anos para a reparação de uma máquina que se tinha avariado na empresa de extracção de petróleo. “O homem contou-lhe que uma máquina se tinha avariado e que precisava 57.500 yuan para comprar peças e fazer a manutenção”, indicou o porta-voz da PJ, acrescentando que o suspeito indicou depois uma conta bancária de um banco da China continental para onde o dinheiro deveria ser transferido.

Convencida pelo homem, a mulher saiu de Macau e foi até Zhuhai para fazer uma transferência de 57.500 yuan. “Apesar de ter feito a primeira transferência, o homem continuou a pedir-lhe dinheiro pois as peças que tinha comprado não eram adequadas para a reparação da máquina. Depois de lhe pedir 45 mil euros (cerca de 450 mil patacas), a vítima disse-lhe que não tinha dinheiro suficiente e que só tinha 200 mil yuan. O alegado engenheiro pediu-lhe então que transferisse essa quantia, algo que a mulher fez com a ajuda de um amigo”, revelaram as autoridades.

No entanto, a 14 de Setembro a vítima recebeu mais uma mensagem com um pedido de 145.600 dólares de Hong Kong para pagar o resto da máquina. “A mulher acabou por fazer a terceira transferência de 145.600 dólares de Hong Kong. Só quando o homem lhe pediu mais 124 mil dólares de Hong Kong para a instalação da máquina é que a mulher começou a suspeitar e apresentou queixa à PJ. Quando questionámos a razão pela qual tinha feito tantas transferências, a mulher disse apenas que estava apaixonada. O prejuízo total foi de cerca de 453.700 yuan”, concluiu o porta-voz da Polícia Judiciária.

Dois condutores de autocarros agredidos por passageiros sem máscara

O Corpo de Polícia de Segurança Pública recebeu duas queixas de ofensa à integridade física de dois condutores de autocarros alegadamente agredidos por passageiros que se recusaram a usar máscara no interior dos veículos. O primeiro caso ocorreu a 11 de Setembro na zona da Areia Preta quando um homem de 59 anos entrou num autocarro sem máscara. “O condutor chamou várias vezes à atenção sobre o uso de máscara, mas o homem ignorou os conselhos e acabou por agredir o condutor com um murro na cara. O condutor parou o veículo e ligou para o superior para apresentar queixa. O homem de 59 anos, de apelido Pun, fugiu do autocarro, mas o condutor foi atrás dele até à praça das Portas do Cerco. Aí, o homem de 59 anos tirou uma navalha para ameaçar o condutor e acabou por fugir. Através do sistema de videovigilância, o CPSP interceptou o homem na Rua Má Káu Séak”, indicou o porta-voz do CPSP.

A 19 de Setembro, a polícia recebeu uma queixa de um caso semelhante em que um sexagenário terá agredido um condutor de autocarro perto da estação Ribeira do Patane pelas mesmas razões. “O passageiro entrou no autocarro sem máscara, o condutor chamou à atenção para o uso da máscara, mas o homem não ligou e começou a insultar. Depois da participação, o passageiro fugiu do autocarro, mas o condutor foi na sua perseguição. Na sequência do confronto físico entre os dois, o condutor caiu no chão e foi levado para o hospital com ferimentos. Depois da investigação, o CPSP identificou o suspeito, que negou as acusações. O caso foi presente ao Ministério Público a 21 de Setembro”, indicou o CPSP.

Homem do interior da China falsificou documentos para jogar nos casinos

O Ministério Público está a investigar um caso de falsificação de documentos e violação da lei de prevenção e controlo da epidemia. No passado dia 17 de Setembro, os agentes do CPSP interceptaram um homem do interior da China que entrou no território ilegalmente, uma vez que estava interdito de vir a Macau por um ano por recusa de pagamento de multa por excesso de permanência. Na posse do homem de 23 anos, as autoridades encontraram um documento de identificação falsificado, assim como um resultado de teste de ácido nucleico e o código de saúde com dados de outra pessoa. No total, o CPSP deteve quatro pessoas para interrogatório por falsificação de documentos. Todos os arguidos foram presentes ao Ministério Público no passado dia 19 de Setembro.

“O homem do interior da China, de 23 anos, pagou um total de 35 mil patacas para entrar ilegalmente em Macau. O suspeito, de apelido Yuan, utilizou um documento falso para entrar em Macau e nos casinos, e utilizou os dados de outras pessoas, como o código de saúde e o resultado do teste de ácido nucleico, para jogar. Está envolvido no crime de falsificação de documentos e violação da lei de prevenção e controlo da epidemia, com o uso indevido do resultado do teste de ácido nucleico de outra pessoa”, explicou um porta-voz do CPSP.

_________________________

Homem detido por fotografar estudantes na casa de banho de escola

A Polícia Judiciária deteve um residente de 25 anos por suspeita de tirar fotografias a estudantes do sexo feminino na casa de banho de uma escola. O suspeito tem registo criminal de agressão sexual contra crianças e terá confessado o crime às autoridades. “O homem envolvido no caso admitiu o crime e confessou ter participado em actividades organizadas pela escola no passado. No dia do incidente, a 16 de Setembro, o suspeito alegou aos seguranças que tinha participado em actividades escolares para entrar na escola e esconder-se na casa de banho das mulheres à espera de uma oportunidade para tirar fotografias. O suspeito foi presente ao Ministério Público que irá continuar as investigações para averiguar se há mais vítimas”, indicou a Polícia Judiciária em comunicado.

_______________________

Tribunal condena três agiotas por sequestro de homem

Três homens foram condenados por sequestro de um homem que acabou por saltar de uma janela do prédio onde estava encarcerado. “Os três homens foram condenados por privação agravada da liberdade de circulação e condenados a 6 anos, 5 anos e 6 meses, respectivamente. Os arguidos ficaram insatisfeitas com a sentença e recorreram ao Tribunal de Última Instância, mas a sentença foi mantida”, anunciou a Polícia Judiciária em comunicado. O Tribunal de Última Instância salientou que o homem de 30 anos que faleceu pode ter cometido suicídio devido à privação de liberdade, espancamento e coacção por parte dos três arguidos.