BNU e BOC entre os bancos a operar em Macau com transacções suspeitas de branqueamento de capitais

Há quatro bancos a operar em Macau cujas transacções levantaram suspeitas de estarem associadas a operações de branqueamento de capitais. Em causa estão movimentações do Banco Nacional Ultramarino (BNU), do Banco da China, do HSBC e do ICBC. As transacções suspeitas ligadas a Macau envolvem, no total, 68,2 milhões de dólares norte-americanos, ou seja, cerca de 540 milhões de patacas. Carlos Cid Álvares, presidente da Comissão Executiva do BNU, disse estar satisfeito com os mecanismos de controlo do banco.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) revelou ontem os resultados de uma análise a cerca de 2.500 documentos confidenciais produzidos entre 2000 e 2017 por vários bancos nos Estados Unidos e enviados à agência federal FinCEN – Financial Crimes Enforcement Network – que mostram que algumas instituições bancárias facilitaram o branqueamento de capitais.

Os resultados da investigação estão disponíveis no site do ICIJ, onde é possível verificar que quatro instituições bancárias a operar em Macau foram sinalizadas como suspeitas de branqueamento de capitais. São elas: o Banco Nacional Ultramarino (BNU), o Banco da China (BOC, na sigla em inglês), o Hong Kong Shanghai Banking Corp (HSBC) e o Industrial And Commercial Bank of China (ICBC).

Houve, no total, 62 transacções consideradas suspeitas de branqueamento de capitais que passaram por Macau, com um valor global de 68,2 milhões de dólares americanos, ou seja, cerca de 540 milhões de patacas. O BOC foi o banco responsável pela maioria das transacções consideradas suspeitas, com 43. No total, as transferências suspeitas feitas a partir do BOC para o exterior foram de 17,5 milhões de dólares americanos. Em sentido contrário, foram transferidos para contas do BOC 3,03 milhões de dólares considerados suspeitos.

O BNU registou 14 transacções suspeitas, todas elas feitas para contas do banco e no valor de 40,2 milhões de dólares. Ao PONTO FINAL, Carlos Cid Álvares, presidente da Comissão Executiva do banco, indicou: “Posso afirmar que estamos muito satisfeitos com os mecanismos de controlo existentes no BNU”. Mecanismos esses que, segundo o presidente do BNU desde 2018, “têm demonstrado elevada eficácia e uma sólida robustez”.

O HSBC registou duas transacções enviadas consideradas potencialmente suspeitas no valor de total de 111 mil dólares. Já o ICBC recebeu, em contas da instituição, três transacções suspeitas no valor global de 7,2 milhões de dólares americanos.

Os documentos do consórcio de jornalistas mostram também que estas 62 transacções reportadas como potencialmente suspeitas foram processadas por três bancos sediados nos Estados Unidos que alertaram a FinCEN, o Standard Chartered Plc, o The Bank of New York Mellon Corp. e o China Investment Corporation. O China Investment Corporation reportou 43 das 62 transacções.

O consórcio de jornalistas também apresenta, no site, detalhes sobre cada transacção. Por exemplo, entre 20 de Maio e 22 de Julho de 2015, registaram-se quatro transferências suspeitas para contas no BNU no valor de 12,7 milhões de dólares, e entre os dias 9 e 29 de Julho de 2015 houve sete transferências suspeitas também para contas do BNU, desta vez no valor de 23,8 milhões de dólares. Entre 2 de Junho e 28 de Junho de 2016, foram feitas oito transferências suspeitas a partir de contas do BOC no valor total de 16,2 milhões de dólares.