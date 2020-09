Acrescentados lugares para concerto de abertura da nova temporada da Orquestra Chinesa de Macau

“Para um ano especial”. Este é o tema do Festival Internacional de Música de Macau (FIMM) deste ano, organizado pelo Instituto Cultural (IC). Entre os vários concertos do FIMM, realizar-se-á o concerto de abertura da Orquestra Chinesa de Macau para a nova temporada 2020-2021, intitulado “Um Século de Música Chinesa”. O interesse do público fez com que o IC decidisse adicionar os lugares do balcão do Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) para este concerto no dia 4 de Outubro às 20 horas. Os bilhetes estão disponíveis na Bilheteira Online de Macau. Durante o concerto da Orquestra Chinesa, foram convidadas a actuar as artistas Zhang Hongyan (na pipa) e Luo jing (no Gu Zheng).

Em destaque no FIMM estará também o concerto “Mahler Sinfonia n.º 1” pela Orquestra de Macau e Orquestra Sinfónica de Shenzhen, no dia 10 de Outubro pelas 20 horas, também no CCM. Este concerto surge como forma de promover o intercâmbio artístico na área da Grande Baía.

A Orquestra de Macau apresentará o primeiro andamento de “Ecos da Velha Macau”, pela compositora local Lam Bun-Ching, que se inspira na nostalgia do Macau antigo. Este concerto conta ainda com a participação da violinista Huali Dang a interpretar o Concerto para Violino n.º 5 em Lá Maior, K.219 “Turco” de W.A. Mozart.

Os concertos do FIMM irão também decorrer no Teatro Dom Pedro V, onde, no dia 31 de Outubro o percussionista Andrew Chan e o saxofonista Lee Chi Pok vão actuar com a “Bravo Macau!”.

Além de concertos, haverá também, no dia 3 de Outubro a “Masterclass de Pipa com Zhang Hongyan”, pelas 19 horas e no dia 10 de Outubro, a conversa pré-espectáculo “Mahler Sinfonia n.º1”, pelas 19 horas. As vagas são limitadas e os interessados em participar terão de se inscrever no site do IC.

No dia 26 de Setembro das 15h30 às 18h30, no Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen, decorrerá o “Dia Musical em Família”, com tendas de jogos e actuaçōes de vários agrupamentos musicais locais, tais como a Orquestra Chinesa de Macau, Associação de Percussão de Macau, Casa de Portugal em Macau, entre outros.