Vice-primeiro ministro chinês pede melhorias no sistema legislativo sobre defesa da segurança nacional

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, reuniu-se na passada quarta-feira, em Pequim, com o vice-primeiro ministro chinês, Han Zheng, para apresentar um relatório sobre os riscos e os desafios com que as forças e serviços de segurança de Macau se depararam em matéria da defesa de segurança nacional no último ano. Nesse encontro com altos dirigentes do Governo Central, Wong Sio Chak assegurou o compromisso de “todo o pessoal da área de segurança quanto aos impreteríveis desígnios da defesa de segurança nacional” e ouviu as expectativas de Han Zheng para a área da segurança em Macau.

De acordo com um comunicado do Governo, o vice-primeiro ministro, Han Zheng, manifestou três expectativas em relação aos serviços da área de segurança de Macau, nomeadamente a implementação firme do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com a defesa da Constituição e da Lei Básica. Durante a reunião, Han Zheng frisou a necessidade de “estabelecer e melhorar o sistema legislativo e mecanismo de execução relativos à defesa da segurança nacional”, acrescentando que esta matéria terá de ser tratada “com firmeza”. Para além disso, as forças de segurança de Macau devem “prestar total apoio ao Chefe do Executivo na sua governação segundo a lei”, indicou Han Zheng.

Durante a visita de quatro dias a Pequim, os membros da comitiva de Macau trocaram impressões com altos quadros do Governo Central sobre a consolidação de projectos de cooperação entre o interior da China e Macau como o combate ao contrabando, cooperação anti-terrorismo ou combate à migração ilegal.

Para além disso foram abordadas assuntos relativos à cooperação na gestão da migração e medidas de simplificação da emissão de vistos de entrada em Macau dos residentes do interior da China.