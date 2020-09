Suncity junta 200 profissionais da indústria das artes para espectáculo de música e dança

O Grupo Suncity organizou, no sábado, um evento a que foi dado o nome “Suncity Group Rooting for Macau – SIM! Music Festival 2020” e que contou com a presença de mais de 200 profissionais da área do espectáculo de Macau.

Segundo o comunicado da organização, o objectivo era “revitalizar o desenvolvimento das indústrias culturais de Macau” e juntar artistas locais para um espectáculo de música e dança, que aconteceu na Arena do Cotai, no Venetian. “Com o propósito de dar um novo fôlego às artes performativas locais, um grupo de extraordinários cantores, artistas e dançarinos e mais de 200 profissionais da indústria foram reunidos para organizar este festival musical”, lê-se na nota da organização. Foram apresentados, no total, 12 números. Na assistência esteve Kevin Ho, deputado de Macau à Assembleia Popular Nacional, Wilfred Wong, presidente executivo da Sands China, Alvin Chau, presidente executivo do grupo Suncity.

Depois das actuações da noite, o prémio “Best Styling Award” foi atribuído aos Walk with Scamper, o “Best Teamwork Award” foi atribuído às Girls Rock, o “Best Positive Energy” foi atribuído a Bacalhau Talkshow & Band, e, finalmente, o “Best Performance Award” foi atribuído a Classic Heritage- The Final Trigger.

No evento, Alvin Chau fez um discurso lembrando que “2020 foi um ano cheio de dificuldades”. “Com o impacto da pandemia, as artes do espectáculo e as indústrias culturais na China continental e em Macau foram duramente atingidas. A maioria dos espectáculos musicais de grande escala também foram suspensos”, referiu Alvin Chau, justificando que este evento, “como o primeiro festival de música deste ano, traz, sem dúvida, mais energia positiva à sociedade de Macau bem como à indústria cultural”.

O comunicado nota que, no próximo sábado, dia 26 de Setembro, se vai realizar um outro evento do género, chamado “Suncity Group Rooting for Macau – SIM! Full Band festival 2020”, em que 13 bandas ‘rock’ locais vão tocar na Arena do Cotai.