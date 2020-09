Sulu Sou sobre a Viva Macau: “A negligência dos funcionários também é uma forma de crime”

Depois de o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) ter concluído que não houve crime nos empréstimos concedidos pelo Governo à Viva Macau, Sulu Sou comentou, dizendo que também a negligência apontada pelo CCAC aos funcionários do Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) pode ser considerado um crime. “E os seus danos podem ser maiores do que os de um crime real”, afirmou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) concluiu na passada semana a investigação relativamente aos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) à operadora aérea Viva Macau, e que a empresa não chegou a pagar depois de ter falido em 2005. A investigação concluiu que não houve crime, mas sim negligência e descuido. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou comentou o caso e disse já esperar este desfecho: “A conclusão do CCAC não é surpreendente, mas devo salientar que os cidadãos não acreditam que a negligência dos funcionários não foi intencional”.

“A negligência dos funcionários também é uma forma de crime, e os seus danos podem ser maiores do que os de um crime real”, afirmou o deputado pró-democracia, que foi uma das vozes mais críticas do processo.

Questionado sobre o facto de os investigadores dizerem, no relatório, que a conduta dos sócios e administradores da empresa podia consubstanciar um crime de falência não intencional, mas esses ilícitos criminais já terem prescrevido, Sulu Sou lembrou que o caso da Viva Macau tornou-se conhecido em 2008 e só em 2018 é que o Governo chamou o CCAC para investigar. “Obviamente, foi para fugir à responsabilidade criminal, para que a sociedade nunca pudesse obter justiça”, referiu.

Sulu Sou mostrou-se optimista em relação ao novo Governo e diz que “irá definitivamente mudar o seu foco para melhorias futuras”. Ainda assim, indicou que o assunto “não pode ser evitado por ser um problema do anterior Governo”. Para Sulu Sou, o Executivo de Ho Iat Seng tem agora de “explicar claramente se nunca será capaz de recuperar o empréstimo de 200 milhões de patacas da Viva Macau” e “como vai investigar a responsabilidade política dos funcionários que já saíram [da Administração Pública]”.

“O público está muito preocupado com esta questão”, notou Sulu Sou, acrescentando que “os deputados eleitos directamente devem responder activamente ao público com acções práticas”. Porém, Sulu Sou, eleito pela via directa, não deu mais detalhes sobre as eventuais acções que pudesse vir tomar na Assembleia Legislativa (AL).

José Pereira Coutinho, que também acompanhou o processo, disse à Rádio Macau que o relatório do CCAC é “lamentável” e que “revela um baixo nível de investigação”. “Nunca vi um relatório do CCAC com este baixo nível de investigação. É lamentável. Estamos tristes. Muitos cidadãos não aceitam este tipo de relatório”, disse o deputado à emissora.

Na opinião do presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), a investigação do CCAC vem “comprovar que quem está no poder faz o que bem entender e as instituições não estão à altura das suas responsabilidades”. “Não é preciso invocar nomes: as pessoas que tiveram responsabilidades na aprovação dos 212 milhões escaparam”, criticou.

Recorde-se que em 2010, o Governo de Macau avançou com uma acção judicial contra a Viva Macau para recuperar cinco empréstimos, no valor total de 212 milhões de patacas, concedidos entre 2008 e 2009 pelo FDIC devido às dificuldades financeiras alegadas pela companhia. Em Julho de 2018, o CCAC começou a investigar os empréstimos concedidos à operadora aérea que faliu em 2010. Nas conclusões agora reveladas, o CCAC diz que não se verificou “que alguém tivesse violado dolosamente disposições penais nos respectivos processos”, mas admite ter havido “descuido, deficiência, negligência e foram mesmo omissivos”, no tratamento dos processos dos empréstimos à Viva Macau.