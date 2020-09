Sentimento patriótico será pilar no plano para a educação na próxima década

A Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ) está a preparar o planeamento para a próxima década no ensino não superior. Na última reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior ficou a conhecer-se os quatros rumos principais dos planos futuros para a educação: cultivar o sentimento patriótico e a visão internacional, desenvolver o ‘soft power’ dos alunos, aumentar o sentimento de felicidade e reforçar a educação criativa e tecnológica.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O plano para a educação nas escolas de Macau terá como base o amor à pátria, o ‘soft power’, o sentimento de felicidade e a educação criativa e tecnológica. Os detalhes foram revelados na passada sexta-feira, depois da 3.ª reunião plenária de 2020 do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, da Direcção dos Serviços para a Educação e Juventude (DSEJ).

Na reunião, Cheang Sek Kit, chefe da Divisão de Estudos e Apoio à Reforma Educativa da DSEJ, deu a conhecer a concepção da consulta pública do “Planeamento a médio e longo prazo do ensino não superior (2021-2030)”. Assim, os principais rumos da DSEJ para a próxima década são: “cultivar o sentimento patriótico e a visão internacional, desenvolver o ‘soft power’ dos alunos, aumentar o sentimento de felicidade e reforçar a educação criativa e tecnológica”. O documento deverá ir a consulta pública no final de Dezembro.

Citado pela Rádio Macau a propósito da importância do ensino patriótico, Wong Kin Mou, chefe do Departamento de Estudos e Recursos Educativos da DSEJ, indicou que a educação patriótica é uma matéria universal: “No resto do mundo também existe, é muito normal. Se forem a outras regiões [e países] também vão encontrar esses materiais”.

Além disso, as autoridades explicaram que “a DSEJ está a cooperar com as escolas no sentido de implementar (…) a “escola inteligente”, para que todas as escolas tenham condições de realizar ‘online’ o ensino e a comunicação entre a família e a escola”, cita a Agência Lusa. A ideia é apoiar os alunos “em qualquer momento e em qualquer lugar, evitando que a epidemia ou outras situações os impeçam, por um longo período de tempo, de regressar à escola e prejudiquem o progresso da sua aprendizagem”.

Na reunião, Ao In Heng, coordenadora da Inspecção Escolar da DSEJ, apresentou o “Sistema de Avaliação do Desempenho dos Alunos da Educação Regular do Regime Escolar Local”, cujo regulamento administrativo entrou em vigor a 28 de Julho. Segundo a DSEJ, este sistema de avaliação dos alunos irá incentivar as escolas a implementarem uma avaliação diversificada, a encorajarem os docentes a fazerem uso de diversos métodos de ensino, a reforçarem o aconselhamento na aprendizagem, a aumentarem a eficácia de aprendizagem dos alunos, a elevarem a qualidade educativa, a aperfeiçoarem o seu regulamento interno e o mecanismo de fiscalização, optimizando o actual regime de avaliação.

Já a chefe funcional do Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino Especial da DSEJ, Choi Io Chan, aproveitou para apresentar a revisão ao regime do ensino especial. Segundo a responsável, o diploma vem regulamentar de forma mais concreta as medidas de apoio aos alunos com necessidades educativas especiais.

O novo regime do ensino especial apresenta novas normas de classificação dos alunos com necessidades educativas especiais, medidas a aplicar aos alunos sobredotados, medidas a aplicar aos alunos com limitações físicas e psicológicas, planos educativos individuais, avaliação do desempenho nas aprendizagens, transição dos alunos e ambiente sem barreiras.

Wong Kin Mou falou também sobre o contexto de desenvolvimento e o planeamento do projecto dos serviços da “Escola inteligente”. Segundo o comunicado da DSEJ, neste momento as autoridades estão a cooperar com as escolas, no sentido de implementar, de forma ordenada, a “Escola inteligente”, “para que todas as escolas tenham condições de realizar, online, o ensino e a comunicação entre a família e a escola, apoiando os alunos na continuidade dos seus estudos em qualquer momento e em qualquer lugar, e evitando que a epidemia ou outras situações os impeçam, por um longo período de tempo, de regressar à escola e prejudiquem o progresso da sua aprendizagem”.

Na semana passada, a Rádio Macau tinha noticiado que a plataforma a usar pelos alunos seria a aplicação WeCom, que pertence à empresa Tencent, responsável pela aplicação WeChat. Também segundo a Rádio Macau, a Escola Internacional de Macau (TIS, na sigla em inglês) será a única que não vai aderir à plataforma online de contacto e ensino à distância WeCom.