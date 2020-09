Semana de Macau em Pequim começa a 26 de Setembro

O Governo da RAEM vai organizar a Semana de Macau em Pequim, apresentando uma série de actividades de promoção na capital chinesa. Segundo um comunicado da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), o evento tem como objectivo aproveitar o facto de a situação epidémica estar “estabilizada” e de a emissão de vistos individuais ser retomada para residentes do continente.

A cerimónia de abertura desta série de actividades de promoção da Semana de Macau realizar-se-á no dia 26 de Setembro, pelas 18 horas, na rua turística de Wangfujing. Esta iniciativa terá a colaboração de várias empresas, organizações e associações comerciais.

Durante o período de 16 a 29 de Setembro serão expostas várias zonas temáticas em Wangfujing com o intuito de mostrar aos residentes a cultura de Macau, tanto na faceta turística, comercial, cultural, desportiva, de entretenimento, entre outros, e também mostrar o “dinamismo” do 15.º aniversário da inscrição do Centro Histórico de Macau na Lista do Património Mundial, lê-se no comunicado.

O evento ao ar livre vai incluir os temas: “Eventos internacionais de Macau, Zona de Cultura e Turismo”, “Património mundial de Macau, Zona do Património Cultural Intangível”, “Zona de eventos Desportivos”, “MinM Zona de produtos fabricados em Macau e de marcas de Macau”, Zona dos Produtos dos países de língua portuguesa”, Zona do Turismo de Macau” composta por seis complexos turísticos “Air Macau”, “Doca dos Pescadores”, “Festival de compras de Macau”, entre outros.

Em destaque estará um espectáculo com um ecrã electrónico em formato das Ruínas de São Paulo. A mascote do Turismo de Macau ‘Mak Mak’, estará também presente.

Outra actividade em destaque será o “Encontro ao anoitecer no largo do Senado – em Pequim” que será feita com a reconstrução de um ambiente de esplanada onde haverá gastronomia típica e petiscos macaenses. Segundo a nota oficial, serão cumpridas “rigorosamente” as orientações para a prevenção e controlo da epidemia emitidas pelas autoridades de saúde de Pequim.