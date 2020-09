Recuperação do sector do jogo em Macau será mais rápida do que em Las Vegas, indica Fitch 

Os analistas da agência de notação financeira consideram que a recuperação da indústria do jogo em Macau será “mais rápida” do que em Las Vegas, no Nevada. Os especialistas da Fitch Ratings apontaram para o regresso da emissão de vistos de turismo individuais na China como um dos factores cruciais para a recuperação do sector em comparação com outras regiões, onde a indústria do jogo é dependente do turismo internacional.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmai.com

A indústria do jogo em Macau tem condições para recuperar mais rapidamente do que o sector do jogo de Las Vegas no actual contexto pandémico, indicou um relatório da agência de notação financeira Fitch Ratings. Segundo os analistas da agência de classificação de risco de crédito, a emissão dos vistos individuais de turismo e o regresso gradual da “bolha de viagem” entre a China continental e Macau vão permitir uma recuperação “mais rápida” da indústria do jogo local em comparação com outras regiões.

“Os mercados de jogo fora dos EUA estão a ter muitas dificuldades apesar de haver uma perspectiva diferente a curto prazo em comparação com Las Vegas. Em Macau, a Fitch espera uma recuperação mais rápida do que em Las Vegas devido à maior proximidade dos mercados que alimentam o sector”, indicou o relatório da Fitch Ratings, acrescentando que “a trajectória de recuperação de Macau ainda é opaca” devido às restrições de viagens para Hong Kong.

Apesar da situação em Hong Kong, os analistas da agência de notação financeira assinalaram que a “bolha de viagem” entre Macau e o interior da China está a recuperar gradualmente desde o final de Agosto, com o regresso dos vistos individuais de turismo para os residentes de Zhuhai e Guangdong, e que, a partir de 23 de Setembro, os vistos de turismo individuais serão alargados a todas as províncias da China. Para os especialistas da Fitch Ratings, a reabertura de Macau a todas as províncias da China poderá atenuar as quebras no fluxo de turistas de Hong Kong.

“Enquanto que todos os mercados de jogo na Ásia foram afectados pelas restrições de viagem e pelo encerramento temporário de casinos no início deste ano, os controlos de viagens estão a ser facilitados e há alguns catalisadores iminentes num futuro próximo, principalmente para Macau, com as celebrações da Semana Dourada”, refere o relatório.

Nas projecções para o terceiro e quarto trimestre de 2020, a agência de notação financeira prevê uma quebra de receitas do jogo de Macau na ordem dos 80% e 50%, respectivamente, em comparação com o período homologo de 2019. Em relação às projecções das receitas de jogo para 2021, a Fitch Ratings aponta para cerca de 20 por cento abaixo dos níveis de 2019.

“Noutras regiões da Ásia Pacífico, os resorts com casinos incorporados nas Filipinas, Singapura e certos estados da Austrália reabriram recentemente e terão o benefício dos respectivos mercados locais. No entanto, estes mercados de jogos têm uma dependência variável das viagens internacionais, que permanecerão estagnadas a curto prazo”, assinalaram os especialistas da Fitch.

Em termos globais, a Fitch Ratings prevê uma recuperação das empresas de jogo durante 2021, e até 2023, com estas empresas concentradas nos “mercados de destino” a demorar mais tempo para recuperar, em comparação com as que têm maior exposição aos mercados locais, ou seja, que têm um maior investimento em marcas de jogo online.

A agência de classificação de risco de crédito justificou ainda as “acções de classificação” negativas aplicadas às empresas de jogos globais desde o início do surto epidémico. Para a Fitch, o perfil de crédito da maioria das empresas é “suficientemente forte” para lhes permitir resistir aos desafios da pandemia da Covid-19.