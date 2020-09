Goleada leonina no regresso do futebol aos relvados 

O Sporting de Macau goleou ontem a Casa de Portugal, por 8-1, na partida de estreia do torneio que veio substituir a edição deste ano da Liga de Elite. O campeão Chao Pak Kei inaugurou a competição na sexta-feira, vencendo o Monte Carlo, por 3-0, enquanto o Benfica derrotou o Ka I, por 4-0.

Pedro André Santos

“Não podia ter sido melhor”. Foi assim que o avançado Hugo Almeida, autor de quatro golos e uma assistência, respondeu ao PONTO FINAL quando questionado sobre a sua estreia oficial nos relvados de Macau. “Fico muito contente, quatro golos… nunca tive uma estreia assim. É o meu primeiro jogo oficial em Macau, estou cá há relativamente pouco tempo, mas para já estou a gostar”, acrescentou o avançado dos ‘leões’, que assumiu o desejo de ser o melhor marcador da competição. “Qualquer ponta de lança tem esse objectivo, apesar de ser um pouco mais velho, também tenho esse objectivo”, concluiu.

Na estreia das duas equipas na competição, o Sporting de Macau entrou forte para tentar marcar cedo, mas a Casa de Portugal (CPM) não se limitou a defender, procurando explorar o contra-ataque. Porém, em apenas três minutos, os ‘leões’ fizeram dois golos, o primeiro dos quais num pontapé acrobático de Nicholas Torrão, e alteraram a estratégia da CPM. O jovem brasileiro Flecha, alcunha pela qual é conhecido, fez o 3-0 (e segundo da conta pessoal) aos 33 minutos, mas a Casa de Portugal ainda ganhou novo ânimo com um golo em cima do intervalo, por Man Hou, resultado que deixava tudo em aberto para a segunda parte.

Com várias mexidas de parte a parte, foram os ‘leões’ a sair por cima, sobretudo com a entrada de Hugo Almeida, autor de quatro golos e uma assistência para Ka Hong, estabelecendo o resultado final em 8-1. “Foi uma derrota muito pesada. Na segunda parte entraram muitos jovens para terem a oportunidade de jogar na primeira divisão, o Sporting jogou muito bem na segunda parte e a nossa forma começou a baixar”, lamentou Marcelino Silva, jogador da CPM, ao PONTO FINAL. “Esta liga tem cinco ou seis equipas do mesmo nível que nós, vamos tentar ganhar a essas equipas”, acrescentou.

A jornada arrancou na sexta-feira com uma vitória do Chao Pak Kei, por 3-0, frente ao Monte Carlo. No sábado, o Benfica de Macau derrotou o Ka I, por 4-0, enquanto o Hang Sai venceu, no mesmo dia, a equipa da Polícia, por 2-1. Na derradeira partida da jornada, o Ching Fung goleou o recém-promovido Lun Lok, por 5-0.

A próxima jornada começa na sexta-feira, com o Monte Carlo a medir forças com o Hang Sai. No sábado, dia 26 de Setembro, realizam-se duas partidas: Ka I defronta a Casa de Portugal, às 19h00, seguindo-se o Benfica de Macau contra a Polícia, às 21h00. No domingo, o Sporting de Macau defronta o Ching Fung (19h00) e o Chao Pak Kei jogará contra o Lun Lok (21h00).