Emissão de títulos de dívida e medicina tradicional chinesa são prioridades para depender menos do jogo

A criação de uma praça financeira para emissão de títulos de dívida e o desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa são prioridades definidas pelo Governo para depender menos das receitas de jogo, disse Ho Iat Seng no âmbito de uma cimeira regional em Hainão. Sobre a construção do porto de comércio livre de Hainão, o Chefe do Executivo afirmou que servirá como referência à construção da zona de cooperação entre Macau e Guangdong, em Hengqin.

O Governo quer apostar num mercado financeiro dedicado à emissão de títulos de dívida em renminbi ou moeda estrangeira e no desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa como estratégia para depender menos das receitas do sector do jogo, indicou Ho Iat Seng durante uma cimeira de cooperação regional com líderes de nove províncias chinesas, Macau e Hong Kong.

O Chefe do Executivo reiterou a necessidade de diversificação económica do território na sequência do impacto da pandemia da Covid-19 que despoletou uma crise turística e no sector do jogo. “A epidemia veio expor as deficiências da indústria única de Macau, por isso, [Ho Iat Seng] disse considerar necessário impulsionar o desenvolvimento da diversificação da economia em vários aspectos, nomeadamente da indústria da medicina tradicional chinesa”, pode ler-se num comunicado sobre o encontro entre Ho Iat Seng e o governador da província de Jiangxi, Yi Lianhong, no âmbito da cimeira regional “Reunião Conjunta das Lideranças Executivas no contexto da Cooperação Regional do Pan-Delta do Rio das Pérolas de 2020”.

No mesmo encontro, Ho Iat Seng assinalou também que, com o poder legislativo de Macau, “o Governo da RAEM pretende criar condições para legislar produtos de medicina tradicional chinesa e apoiar o desenvolvimento de indústrias”.

Outro dos planos apresentados pelo Governo para a diversificação económica de Macau foi a criação de uma praça financeira para a emissão de títulos de dívida em renminbi ou moeda estrangeira. Ho Iat Seng destacou a importância de uma cooperação entre Jiangxi e Macau “tendo em conta que Jiangxi é rica em recursos e Macau tem vantagens na área dos fundos e capitais”. O Chefe do Executivo assinalou que o “desenvolvimento do sector financeiro” é um dos rumos do Governo da RAEM, e convidou as empresas e o Governo de Jiangxi a “aproveitar o mercado de Macau como um canal de emissão de títulos”.

Uma ideia reiterada por Ho Iat Seng durante uma reunião com o governador de Fujian, Wang Ning, na passada quinta-feira, no âmbito da mesma cimeira regional em que o Chefe do Executivo frisou que a estratégia do Governo para impulsionar o desenvolvimento financeiro passa pela “intensificação da emissão de títulos de dívida em renminbi ou em moeda estrangeira”.

No encontro com Wang Ning, o Chefe do Executivo disse que Macau quer continuar a “apoiar a colaboração entre as entidades de investigação científica das duas partes” para formar quadros qualificados em medicina tradicional chinesa e desenvolver projectos de ciência e tecnologia. Ho Iat Seng afirmou que ambas as regiões podem tirar proveito “da investigação e desenvolvimento do Laboratório de Referência do Estado para Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa”, bem como das “oportunidades trazidas pelo Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau” para dar “impulso à industrialização da ciência e tecnologia em medicina tradicional chinesa entre Fujian e Macau”.

Porto de comércio livre de Hainão será uma referência para Hengqin

Para Ho Iat Seng, a construção do porto de comércio livre de Hainão irá assinalar um momento de partida “histórico” para a cooperação das regiões do Pan-Delta do Rio das Pérolas no sentido de criar “uma zona piloto e de modelo para a inovação do regime e mecanismo de cooperação regional”.

“A construção do porto de comércio livre de Hainão servirá como referência à construção da zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, designadamente na implementação de algumas políticas, combinando assim as vantagens do princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’, do porto franco de Macau e dos recursos e espaço de Hengqin para se criar uma zona piloto do princípio de ‘Um País, Dois Sistemas’ e uma nova plataforma de alto nível para a cooperação económica internacional, articulando o sistema de Macau e as regras internacionais”, indicou o Chefe do Executivo durante a “Reunião Conjunta das Lideranças Executivas”.

Numa fase em que o combate à pandemia da Covid-19 continua activo, Ho Iat Seng indicou que Macau conseguiu “resultados positivos na prevenção e combate à epidemia”, sendo agora “uma cidade turística relativamente segura”. O Chefe do Executivo disse também que, com a retoma da política de vistos individuais dos residentes do interior da China para viagens a Macau, o território “está pronto para receber turistas”.