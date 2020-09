Associação Sino-Lusófona ajuda a lançar auxiliar auditivo

A Associação Sino-lusófona da Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural promoveu a cooperação entre duas das empresas membros, a AS king Produtos Médicos Limitada e Incus Company Limited, para lançar um auxiliar auditivo, sob a marca “Incus-AS king”. O lançamento do aparelho aconteceu ontem no Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau.

O instrumento chama-se “Kite” e, de acordo com o seu inventor, Zhang Jiangang, combina-se com uma aplicação móvel através de ‘bluetooth’ para que os seus utilizadores possam regular e ajustar funções do auxiliar de audição. O instrumento representou a equipa chinesa e ganhou o primeiro lugar no concurso “Pitch at Palace” realizado no Palácio de Buckingham, em Inglaterra, garantindo o certificado ISO e FDA. “Será uma nova experiência para surdos”, lê-se no comunicado da Associação Sino-Lusófona.

O aparelho auditivo será testado em oito pontos de Macau: Associação de Surdos de Macau, Centro de Recursos de Dispositivos Assistivos, Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, APOMAC, Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, Macao Special Olympics, Farmácia Loyal e Farmácia Pharma Plus.

Jorge Valente, presidente da Associação Sino-Lusófona, proferiu um discurso no lançamento do aparelho, dizendo que o momento “representava completamente as vantagens de ‘Um País, Dois Sistemas’ de Macau, e simultaneamente acompanha o papel de plataforma de intercâmbio internacional”. Jorge Valente disse ainda esperar que a associação que preside faça “bem o papel de plataforma para o desenvolvimento diversificado da economia, criando mercado e valor para as empresas”.