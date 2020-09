Viva Macau: CCAC diz que não houve crime, mas houve descuido, deficiência e negligência

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) concluiu a investigação sobre a concessão de empréstimos de apoio à Viva Macau. Nas conclusões, ontem divulgadas, é dito que não se verificou que alguém tivesse violado as disposições penais. Porém, “os actos praticados pelos trabalhadores da função pública em causa revelam descuido, deficiência, negligência e foram mesmo omissivos”. No entanto, as autoridades dizem que a conduta dos sócios e administradores da empresa podia consubstanciar um crime de falência não intencional, mas estes ilícitos criminais já prescreveram.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Não houve crime, apenas negligência. Foi esta a conclusão do relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), divulgado ontem, relativamente aos empréstimos concedidos pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) à operadora aérea Viva Macau, que a empresa não chegou a pagar.

A Viva Macau era uma companhia aérea sediada em Macau, fundada em 2005, sendo a accionista maioritária a empresa de Hong Kong Eagle Airways Holdings Limited. Cinco anos depois, o Governo da RAEM obrigou a Viva Macau a suspender as suas actividades na região depois de lhe ter sido retirada a subconcessão por parte da Air Macau devido, alegadamente, a não conseguir dar assistência aos passageiros afectados por cancelamentos ou adiamentos de voos. A empresa faliu nesse ano.

Ainda em 2010, o Governo de Macau avançou com uma acção judicial contra a Viva Macau para recuperar cinco empréstimos, no valor total de 212 milhões de patacas, concedidos entre 2008 e 2009 pelo FDIC devido às dificuldades financeiras alegadas pela companhia.

Em Julho de 2018, o CCAC começou a investigar os empréstimos concedidos à Viva Macau, depois de o FDIC ter encaminhado o caso para o órgão de investigação. Na altura, Lionel Leong, antigo secretário para a Economia e Finanças, justificou a investigação com as opiniões da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas e a “preocupação social” relativamente às dívidas da Viva Macau.

Agora, com a conclusão do “Relatório de investigação sobre a concessão dos empréstimos de apoio à Viva Macau – Sociedade de Aviação, Limitada pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização”, o CCAC diz que não se verificou “que alguém tivesse violado dolosamente disposições penais nos respectivos processos”. Mas ressalva: “Na apreciação e aprovação dos pedidos dos empréstimos da Viva Macau, os respectivos serviços não exigiram a integridade dos documentos de pedido apresentados, nem avaliaram a capacidade de liquidação dos empréstimos do requerente, de forma rigorosa, encontrando-se também falta de rigor na verificação dos requisitos e na supervisão das garantias de liquidação dos empréstimos”.

O CCAC explica que para cada pedido de empréstimo apresentado pela Viva Macau ao FDIC era elaborado um relatório pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), que era depois discutido em reunião do Conselho Administrativo do FDIC e aprovado posteriormente pelo então secretário para a Economia e Finanças. “No entanto, os diversos membros em questão afirmaram ao CCAC que não possuíam conhecimentos profissionais sobre a exploração e operação financeira da indústria da aviação”, lê-se no relatório.

Os documentos da Viva Macau estavam dispersos e desorganizados, diz o CCAC, acrescentando que “as informações relativas às transacções bancárias e aos registos contabilísticos estavam fragmentadas e incompletas”. Além disso, “não foi efectuada uma avaliação financeira da Viva Macau, sendo que aquela sociedade nunca cumpriu qualquer dos acordos de empréstimo e, mais ainda, pediu continuadamente o adiamento das datas de liquidação dos mesmos”, nota o CCAC. Segundo a investigação, a “atitude negligente no trabalho dos membros do Conselho Administrativo do FDIC” colocou a Administração Pública “num estado completamente passivo durante todo o incidente dos empréstimos”.

CCAC descartou crimes

O CCAC nota que também investigou os sócios e administradores da Viva Macau para perceber se tinham existido actos que pudessem ser enquadrados no conceito de burla, de emissão de cheque sem provisão, de falência intencional, de falência não intencional, de frustração de créditos, de favorecimento de credores ou de corrupção activa. Contudo, “não há indícios suficientes que demonstrem que os restantes actos praticados apresentassem elementos constitutivos dos eventuais correspondentes crimes”. Ainda assim, a investigação diz que a conduta dos sócios e administradores da Viva Macau podia consubstanciar um crime de falência não intencional, mas estes ilícitos criminais já prescreveram.

Foram também analisados os actos dos membros do Conselho Administrativo do FDIC e dos trabalhadores da Administração Pública envolvidos nos procedimentos e, segundo o organismo de investigação, também “não se apurou que se verificassem os elementos legais constitutivos dos crimes de corrupção passiva para acto ilícito, de abuso de poder ou de prevaricação”.

O CCAC constatou ainda que a Viva Macau ignorou sempre as solicitações do FDIC a cada pedido de apresentação de contas contabilísticas e de relatos financeiros auditados por auditores ou contabilistas. No entanto, o FDIC aceitou a actuação e continuou a propor a aprovação da concessão dos empréstimos de apoio à Viva Macau. Isto faz o CCAC afirmar que houve “graves insuficiências na recolha de documentos, na análise de informações, na exigência com a qualidade de relatórios, bem como nos trabalhos de supervisão, faltando obviamente um acompanhamento eficaz e apertado”.

“Os actos praticados pelos trabalhadores da função pública em causa revelam descuido, deficiência, negligência e foram mesmo omissivos, o que configura obviamente responsabilidade disciplinar ou demonstra o não cumprimento das devidas responsabilidades e deveres de supervisão”, indica o CCAC.

O organismo sugere um aperfeiçoamento, “com a maior brevidade possível”, do sistema de supervisão no âmbito da utilização de apoios do FDIC, com recurso a uma regulamentação própria por via legislativa. De acordo com o relatório, “é necessário criar um mecanismo completo de garantia dos empréstimos”. Além disso, o CCAC diz que é necessário criar um mecanismo de alerta e controlo de risco indispensável, “para garantir que os fundos públicos da RAEM não sejam alvo de abuso em virtude de uma supervisão não rigorosa e de situações de excesso de confiança”.

Ho Iat Seng pede a Lei Wai Nong para rever procedimentos de concessão de empréstimos pelo FDIC

Depois de ser conhecido o relatório do CCAC sobre a concessão de empréstimos à Viva Macau, o Chefe do Executivo reagiu, em comunicado, dizendo dar “grande importância” ao assunto. Segundo a nota, Ho Iat Seng pediu a Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, que revisse “plenamente” os procedimentos de apreciação e autorização de concessão de empréstimos pelo FDIC e para aperfeiçoar os critérios de apreciação e autorização e o respectivo mecanismo de fiscalização. Além disso, Ho Iat Seng exigiu que sejam revistas as normas legais aplicáveis ao FDIC, incluindo a revisão e aperfeiçoamento do actual regulamento do fundo, bem como dos diplomas próprios que regulam os diversos tipos de empréstimos e projectos de apoio financeiro da responsabilidade do organismo. Também a forma de garantia de empréstimos concedidos pelos serviços públicos deve ser aperfeiçoada, diz o Chefe do Executivo. Ho Iat Seng reiterou que o Governo irá rever e aperfeiçoar o regime de responsabilização dos titulares de cargos públicos, no âmbito do processo de reforma administrativa. O gabinete de Lei Wai Nong também emitiu um comunicado, dizendo que o secretário instruiu o FDIC a proceder a uma “revisão global” para aperfeiçoar a apreciação, autorização e supervisão de empréstimos.