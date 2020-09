Taiwan, Hong Kong, Tibete, Xinjiang? “Há muitas matérias para discutir e essas são sensíveis”

António Lázaro, presidente do Instituto Confúcio da Universidade do Minho, nega interferência do Governo chinês na gestão do instituto, e exclui a autocensura na elaboração do programa de actividades anuais. Mas reconhece que “tem de se ter bom senso”. E isso traduz-se em evitar temas polémicos. “Num cenário como o que podemos observar a discussão só pode lançar a confusão sem vantagens óbvias e evidentes”, defende. A missão essencial, argumenta, é reforçar a relação entre Portugal e a China.

João Carlos Malta

Em entrevista ao PONTO FINAL, o presidente do Instituto Confúcio da Universidade do Minho, António Lázaro, faz um balanço da quase década e meia de vida desta que foi a primeira representação física de promoção da língua e da cultura chinesa em Portugal. Actualmente, já há mais cinco em Lisboa, Porto, Aveiro, Coimbra e Beja. No mundo são mais de mil.

À frente daquele instituto desde 2014, fala das conquistas e do crescimento do peso do ensino do mandarim, mas também não foge a falar dos temas mais difíceis como o episódio em que o Governo chinês obrigou à retirada de quatro páginas de um prospecto de uma iniciativa à escala europeia para alunos de mandarim que decorreu em Braga. A referência feita a Taiwan esteve no centro da polémica.

Este foi episódio serviu de ponto de partida para uma conversa com este mestre na História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa, e doutor em História Moderna, sobre a liberdade de expressão académica em questões “sensíveis” para a República Popular da China. Tudo sem esquecer as novas tensões em Portugal com a comunidade chinesa nos meses iniciais da Covid-19.

Faz em Outubro 14 anos que o Instituto Confúcio (IC) chegou a Portugal, precisamente na Universidade do Minho. Que balanço faz desta década e meia?

As atribuições do IC de uma forma geral passam por promover, em primeiro lugar, a língua e a cultura chinesa, e, em segundo lugar, a relação entre a instituição local e a China. E desse ponto de vista, o balanço é muito positivo. Ao longo destes anos, cresceu o número de portugueses desta região que se interessaram e aprenderam mandarim, bem como começam a conhecer a cultura chinesa.

Tem números desse crescimento?

O projecto de ensino de mandarim nas escolas públicas e privadas da região − para cumprir a missão de promoção da língua chinesa na UM recorre a cursos livres dirigidos à comunidade universitária, mas também ao exterior − foi crescendo pouco a pouco, motivado pelo aumento de interesse das escolas ou dos municípios. Neste momento, cobre 17 escolas da região norte, e um universo de 500 alunos.

Considera esses números satisfatórios para a realidade da região?

Acho que sim, embora haja perspetivas de crescimento. Acho que os números são importantes, tanto mais que são alimentados pelo interesse crescente no mandarim no mundo.

Esse aumento de interesse sente-se?

Sim, há um crescimento continuo. Mas há um fenómeno com estas línguas, excluindo o inglês. Há o interesse significativo na aprendizagem dos fundamentos, mas quando há uma maior complexidade na aprendizagem, há uma taxa significativa de desistências. Temos muitos alunos que se inscrevem no primeiro e no segundo nível, mas depois, quanto mais se avança, menos alunos temos.

Porque é que isso acontece?

Primeiro, se há uma consciência clara da importância do mandarim, no imediato não há uma aplicação prática. Muita da oferta que o instituto promove funciona num regime de cursos livres ou de aprendizagem no ensino básico. São poucas as excepções em que o mandarim é leccionado como disciplina curricular. Isso significa que, a dado momento, se torna difícil que os alunos que têm outras exigências − e que têm de dar satisfação ao plano curricular − mantenham um esforço de aprendizagem numa língua que é extracurricular.

Quem é que procura mais a língua e a cultura chinesa? Tem mudado com o tempo?

É um pouco variável. Há os alunos que sentem interesse pela cultura chinesa, pelas razões mais variadas. Há os que são empurrados para essa solução porque os pais têm noção da importância no mandarim, isto nas faixas etárias mais baixas. À medida que lidamos com pessoas mais velhas, o universo de interessados é muito variável, desde estudantes universitários a empresários.

E o que é que mais motiva essas pessoas?

Não temos tratados os dados, mas temos a perceção de que isso é variável ao longo do tempo. Depende da visibilidade que a China tem, depende das iniciativas que o IC promove. A nossa missão não se esgota na divulgação da língua, também inclui a divulgação da cultura e a promoção das relações entre Portugal e a China. O que quer dizer que promovemos a celebração do Ano Novo Chinês, o Festival da Primavera, palestras, exposições sobre a cultura tradicional chinesa, ou cuja temática são as relações entre Portugal e a China.

Em termos culturais, qual é a aposta do Instituto Confúcio da Universidade do Minho?

Organizámos exposições sobre a cultura chinesa – por exemplo, uma sobre instrumentos musicais e outra sobre a Rota da Seda. Mas também exposições sobre o diálogo entre as duas culturas: há uns anos tivemos exposto o trabalho de um fotógrafo bracarense sobre a China. Tivemos também já uma exposição de fotógrafos macaenses sobre Macau.

Que ligações tem o IC com Macau? Podiam ou não ser potenciadas?

Desde que ocupei funções que mantenho algum diálogo com as instituições sedeadas em Macau. Já tivemos o prazer de receber uma delegação do Instituto Politécnico de Macau, e eu já estive em mais do que uma ocasião em Macau a convite da Universidade de Macau. A percepção que tenho é a de que Macau pode e deve desempenhar um papel importante neste diálogo. Temos recebido alunos de Macau, através do contacto directo com o IC, ou através do departamento de estudos asiáticos. Existe uma relação que pode ser aprofundada, e em diversos planos, quer com o apoio das autoridades de Macau, quer por iniciativa própria.

Neste tempo de existência do IC no pólo de Braga da UM também houve episódios polémicos, como a organização do encontro da Associação Europeia de Estudos Chineses, em 2014. Na altura, foram removidas quatro páginas de um prospecto por violar as regras chinesas. O “Wall Street Journal” descreveu como “mais uma forma de bullying à liberdade de expressão”. Que recordações tem desse episódio?

Acompanhei o assunto muito à distância. Assumi funções depois desse episódio. Foi desagradável. Um acidente de percurso. Houve algumas falhas em todo esse processo, mas o assunto está ultrapassado, está resolvido.

Considera que na altura houve ingerência na liberdade de expressão da Universidade?

Esse episódio foi de facto lamentável, e repito que não acompanhei com proximidade. Não tenho os detalhes para me pronunciar sobre o assunto. Posso dizer apenas que qualquer problema que tenha existido está ultrapassado.

Teve consequências na reputação da instituição?

Houve alguma perturbação, e que envolveu a relação com as autoridades chinesas. Mas tudo rapidamente ficou esclarecido. Retomámos as actividades com todo o vigor e desde então para cá…

O que é que ficou esclarecido?

O que ficou esclarecido é que esse é um assunto delicado e que as autoridades chinesas não reagem muito bem… O assunto tem de ser tratado com cuidado. Ficou esclarecido que havia interesse de ambas as partes em manter a relação e aprofundá-la. Daí em diante, e enquanto exerci funções, não me apercebi de que as autoridades chinesas tivessem forçado qualquer limitação à liberdade de expressão. Existe um plano de actividades que é definido pela direcção do IC, e que é discutido e aprovado nos órgãos do mesmo. É apresentado às autoridades chinesas, e ao longo destes últimos anos nunca manifestaram qualquer desconforto ou disseram: “Queremos que faça isto, ou queremos que faça aquilo”. Nada disso. Não senti qualquer tipo de limitação desse ponto de vista. Percebo o desconforto e a delicadeza do assunto [Taiwan], mas no exercício das minhas funções nunca as autoridades chinesas, com quem mantemos diálogo, adoptaram soluções que reproduzam aquilo que diz a comunicação social, e me chegou aos ouvidos, que era a de interferência directa nas actividades do Instituto Confúcio.

Há muita polémica pelo mundo fora relativamente aos institutos Confúcio, o jornal “Financial Times”, há três anos, escreveu um artigo em que questionava se o instituto seria um bem cultural ou uma ameaça académica. A que é que acha que se deve essa hostilidade e desconfiança, sobretudo no Ocidente?

O que posso observar é o que me tem chegado ao conhecimento pela comunicação social, e que são declarações do presidente norte-americano, ou o secretário de Estado Mike Pompeo, sobre o assunto, que dão conta de que é intenção dele forçar o encerramento de todos os institutos Confúcio nos Estados Unidos. Sei que isso também sucedeu na Suécia, e aqui e ali….

Na Bélgica chegou a haver o encerramento de um IC por suspeitas de espionagem…..

Não discuto se aconteceu algum caso de espionagem. Parece-me que o assunto tem vindo a ser empolado. Pelo que conheço dos institutos Confúcio, por exemplo em Espanha, essas asserções são completamente estapafúrdias. A única coisa que me parece razoável de presumir da observação dessas notícias é a de que essa campanha tem mais a ver com motivações políticas, nos casos locais, como nos Estados Unidos, do que com a estrutura do IC. Tal como outros organismos similares, os IC integram os objectivos políticos chineses. O Instituto Camões, para pegar no caso português, é uma estrutura que pretende divulgar a cultura e língua portuguesa, estando vinculado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isso representa uma opção da política externa portuguesa, não é? O mesmo acontece com outros institutos.

Conhece algum caso em que o Instituto Camões tenha vedado a liberdade de expressão em relação a um determinado assunto ou território?

As práticas são diferentes, são regimes distintos. A matéria de Taiwan é sensível para a República Popular da China e para o mundo inteiro. Não me parece razoável que num mundo em que oficialmente poucos são os estados que reconhecem Taiwan, e Taiwan não tem assento nas Nações Unidas, se acuse e se levantem problemas sobre a forma como a China reage em relação a esta matéria.

No IC da Universidade do Minho existe alguma regra ou indicação para a forma como são tratados assuntos como Taiwan, os campos dos Uigures em Xinjiang, o Tibete, e os confrontos de Hong Kong? Há directivas?

Não existem directivas explícitas sobre o assunto, quando muito o que pode acontecer é que conhecendo as pessoas, que estão à frente dos organismos, que os assuntos são sensíveis, podem lidar com eles com a devida cautela. O que é que isto quer dizer? Dificilmente alguém à frente de um Instituto Cervantes, em algum local do mundo, se lembrará de promover uma palestra em que estivesse em causa a defesa da independência do País Basco. Ao mesmo tempo que isso acontece, não me parece que o governo espanhol vá dizer que não quer palestras sobre o assunto. Mas há o bom senso das pessoas que percebem que para o aprofundamento das relações entre os dois países, há matérias que é preciso lidar com uma certa cautela. Sem que isso signifique que haja indicações explicitas ou censura. Nunca o IC aqui organizou palestras sobre a questão de Taiwan, ou outra situação delicada, não porque tenha recebido indicações explícitas das autoridades chinesas, mas precisamente porque são matérias sensíveis.

Estes temas não fazem então parte das vossas actividades. Nunca se colocou uma situação deste género?

Tem sido entendimento da direcção do IC que há muitas matérias sobre as quais podemos dedicar atenção e entre elas não têm sido incluídas essas temáticas. Só isso. Não é uma questão de autocensura. Não é isso que se passa, há tantas matérias, há tanta coisa para fazer. Há um desconhecimento tão grande [sobre a China]…

Mas não acha que estas questões são muito pertinentes e estão relacionadas com a actualidade da China?

Penso que são questões pertinentes. Mas diga-me uma coisa, se os países que movem este mundo não esclarecem qual a sua posição sobre o assunto, tudo se mantém num limbo, e nada é discutido…

Isso não é inteiramente assim, o que se passa com os uigures, ou em Hong Kong, e o Tibete, existem vários países no mundo que se manifestam contra as posições chinesas…

Sim, já houve manifestações aqui ou ali, e em casos mais recentes como o de Hong Kong. Agora se lhe perguntar que expressão é que isso tem do ponto de vista da gestão da política externa, e pensando no caso concreto de Taiwan, quantos países é que reconhecem como território? Meia dúzia deles.

Mas uma coisa é o reconhecimento da legitimidade e de legalidade, outra coisa é poder-se discutir o tema…

As duas coisas não se podem separar: discutir o tema e assumir uma postura que seja coerente com a discussão do tema. Vamos discutir, mas depois as circunstâncias não se alteram….

As discussões académicas não têm todas de ter uma consequência, nem uma acção concreta, podem ser teóricas e dialécticas…

Claro, mas não estou a dizer isso. Se bem se lembra do que disse: o assunto não tem sido discutido aqui, porque entendemos que há muitas matérias para discutir e essas são sensíveis. Num cenário como o que podemos observar a discussão só pode lançar a confusão sem vantagens óbvias e evidentes. Num mundo em que esses assuntos fossem discutidos e houvesse consequências da discussão podia ser razoável fazê-lo. Num mundo em que todos olham para o lado, e em que há muitas outras coisas que vale a pena olharmos não parece útil fazê-lo. Uma das nossas missões é dar enfâse às relações entre Portugal e a China. E é isso que temos vindo a fazer: promover ciclos de conferências sobre património de origem chinesa em Portugal, sobre Macau, sobre as relações entre Portugal e a China, há matéria que sobra para trabalharmos e fazermos a diferença.

Houve alguns casos que comunidade chinesa em Portugal interpretou manifestações de tribunais, de humorista e da comunicação social como xenófobos durante a pandemia da Covid-19. Este evento teve o condão de trazer à tona algum mal-estar entre os dois povos?

Isso aconteceu, esse mal-estar. Houve casos concretos que ultrapassaram as declarações ou as brincadeiras deste ou daquele humorista, e que envolveram manifestações de teor xenófobo de que os chineses que vivem em Portugal foram vítimas.

Algum caso em concreto que conheça?

Vários casos em que chineses, os orientais em geral, foram vítimas de xenofobia, por parte de jovens e de pessoas das mais diversas circunstâncias. Mas estas atitudes já são muito antigas. É muito fácil criar um bode expiatório. A única forma de ultrapassar isso é falar do assunto, e alertar as pessoas para essas leituras erradas.

O fenómeno cresceu?

Não tenho dados para dizer que aumentou, mas que houve manifestações de carácter xenófobo, houve.

Preocupa-o ou pensa que é apenas fruto do momento?

Acho que é fruto do momento, mas deve ser feita alguma coisa nesse sentido. Infelizmente estamos num mundo em que essas posturas são cada vez mais comuns, não só em relação aos chineses. É uma questão que ultrapassa a relação com a China. Mas neste aspecto o IC, e outros, podem ter um papel importante a desempenhar dando a conhecer essa outra realidade.

Este será um ano diferente por causa da Covid-19, ainda assim quais são os projectos que têm para o futuro do IC da UM?

Retomar alguma normalidade e os projectos de ensino e de divulgação cultural, nos termos em que isso for possível. Teremos um registo misto de aulas presenciais e online. O mesmo poderá acontecer com os espectáculos, as conferências e as exposições.

Ainda não há certeza de que possam estar nas 17 escolas com as aulas de mandarim?

Isso será possível, não sabemos é em que moldes. Estamos a lidar com uma realidade que nos ultrapassa. A experiência no ano passado mostrou que as aulas online resultaram. Vamos ver a receptividade que agora vamos ter e se continua a resultar ou não. O IC lida com uma realidade que o ensino em Portugal também lida, que é a de ultrapassar as dificuldades que esta situação coloca.