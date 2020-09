Governo quer começar a atrair visitantes com o Festival da Luz

Tem início no dia 26 de Setembro o “Festival da Luz de Macau 2020 – Carnaval da Luz”. Este ano, com quatro roteiros entre a península e a Taipa, o festival vai ter um orçamento de quase 21 milhões de patacas. Helena de Senna Fernandes garante que o festival vai dar atenção à prevenção epidémica.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Vai começar no dia 26 de Setembro aquele que é visto como o primeiro grande evento de 2020 para atrair visitantes de fora. O “Festival da Luz de Macau 2020 – Carnaval da Luz” vai apresentar, até 31 de Outubro, quatro roteiros a ligar a Taipa e a península e espectáculos de ‘videomapping’, um dos quais vai acontecer na Praça do Tap Seac. Para este ano, a organização vai gastar perto de 21 milhões de patacas, mais um milhão do que no ano passado.

Esta, que é a 6.ª edição do Festival da Luz, está dividido em quatro roteiros, que têm como nomes “Circo”, “Túnel do Tempo”, “Reino dos Doces” e “Caixa de Música Luminosa”. Estes roteiros abrangem 12 locais da cidade.

O roteiro “Circo” vai ligar a zona de lazer da Rua do General Ivens Ferraz, o Canídromo e o Jardim da Areia Preta. Será erguida uma tenda de 27 metros de comprimento na Rua do General Iven Ferraz que estará equipada com jogos interactivos de realidade aumentada e instalações luminosas com formas de animais. Também como elementos deste roteiro, a DST colocou um “Navio Pirata” e um “Espectáculo Circo” no Jardim da Areia Preta.

“Túnel do Tempo” é o roteiro distribuído pelas freguesias de São Lázaro e Santo António. Haverá um corredor de tempo e espaço a ligar a Praça do Tap Seac, a Calçada do Amparo, o Pátio de Chôn Sau, a Rua de Nossa Senhora do Amparo, a Rua dos Ervanários e o Largo do Pagode.

O circuito “Reino dos Doces”, nas zonas dos lagos Sai Van e Nam Van, terá instalações luminosas e elementos como “Argolas Coloridas” e “Bebidas Geladas”. Por fim, o roteiro “Caixa de Música com Luz”, na freguesia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, apresentará as instalações luminosas de “Maravilhosa Escada de Coxo” e “Escada Musical”. Terá também um espectáculo de ‘videomapping’ Piano Musical na Cozinha Pinocchio, na Vila da Taipa.

Realizar-se-ão também espectáculos de ‘videomapping’ em cinco pontos da cidade, mas o destaque vai para o “grande espectáculo” de ‘videomapping’, pela primeira vez, na Praça do Tap Seac, que terá como tema “A Cor É…”. A organização explica que “os quatro edifícios patrimoniais da praça – o Edifício do Instituto Cultural, o Centro de Saúde do Tap Seac, a Biblioteca Central de Macau e o Arquivo de Macau – serão transformados num enorme pano de fundo para projecção, usando a luz como pincel para mostrar a utilização e interpretação das cores em obras de diferentes estilos artísticos”.

Na apresentação do evento, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), começou por notar que esta é uma edição “desafiante”, tendo em conta o contexto pandémico. Segundo a responsável, “com a situação epidémica cada vez mais controlada”, o Festival da Luz “é um primeiro passo para receber turistas”.

Helena de Senna Fernandes garantiu que o evento vai obedecer a todas as orientações e directrizes dos Serviços de Saúde. No ano passado, o evento teve 400 mil visitantes. Para este ano, a directora da DST espera 200 mil.

________________

Taxa de ocupação dos hotéis é inferior a 25%. Ter 50% durante a Semana Dourada seria “bom sinal”

À margem da conferência de imprensa de apresentação do Festival da Luz, Helena de Senna Fernandes adiantou que, nesta altura, a taxa média de ocupação dos hotéis se situa entre os 20% e os 25%. Segundo a directora da DST, os hotéis de cinco estrelas estão com uma taxa de ocupação de 11%. “Não é uma taxa de ocupação comparável aos anos anteriores; ainda estamos longe”, afirmou a governante. “Vi notícias que parece que há hotéis que estão a dizer que, durante a Semana Dourada, a taxa de ocupação vai ser melhor, mas neste momento ainda não dominamos este tipo de pormenores, portanto é muito difícil dizer se será muito melhor ou um bocadinho melhor”, referiu Helena de Senna Fernandes, concluindo: “Se pudermos ter 50% era bom sinal para nós”.

_________________

Bolhas de viagem? “Não é um assunto assim tão fácil de concretizar”

Helena de Senna Fernandes falou também sobre a possibilidade de haver bolhas de viagem com outros países ou regiões. Porém, não é optimista: “Eu acho que esse é um assunto bastante complicado”. “Há muitos pormenores a ver, por exemplo quais os possíveis locais ou países ou cidades, ou quais são as condições que podem ser consideradas”, justificou a directora dos Serviços de Turismo. “Não é um assunto assim tão fácil de concretizar”, disse a governante, acrescentando que “é ainda muito cedo” para falar sobre essa hipótese. Recorde-se que há um mês, em entrevista ao PONTO FINAL, Celia Lao, directora-executiva da Air Asia, tinha sugerido que Macau avançasse para a criação de “bolhas de viagem” com outros destinos internacionais.