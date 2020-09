Eventos de associações com mais de 400 pessoas vão exigir testes de ácido nucleico

No âmbito das celebrações do Dia Nacional a 1 de Outubro, os Serviços de Saúde publicaram novas recomendações para eventos organizados por associações em espaços fechados. A partir de 21 de Setembro, os participantes devem apresentar um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico emitido nos últimos sete dias. Lo Iek Long anunciou também que a partir de segunda-feira, a MUST está certificada para realizar testes de ácido nucleico.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde emitiram uma série de novas orientações, de prevenção da epidemia, para eventos organizados por associações de Macau que envolvam oferta de comida e bebida em espaços fechados com mais de 400 pessoas, e onde os participantes não possam usar máscara durante mais de uma hora. As recomendações das autoridades serão implementadas a 21 de Setembro e foram justificadas com as celebrações do Dia Nacional do próximo dia 1 de Outubro.

Apesar de a situação pandémica de Macau ser considerada “estável” pelos Serviços de Saúde, as celebrações do Dia Nacional vão realizar-se sob medidas de controlo mais apertadas. O anúncio foi feito ontem em conferência de imprensa pelo médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long. “O Dia Nacional está a aproximar-se e, por isso, elaborámos um conjunto de recomendações para as associações que vão organizar eventos com oferta de comidas e bebidas. Estas recomendações aplicam-se a eventos que vão decorrer em espaços fechados com mais de 400 pessoas e onde os participantes não possam usar máscara durante mais de uma hora”, começou por explicar o representante dos Serviços de Saúde, indicando depois que os organizadores do evento devem exigir um certificado de resultado negativo do teste de ácido nucleico emitido nos últimos sete dias a todos os participantes.

“Todos os sectores das associações querem muito celebrar o Dia Nacional com eventos que envolvem muitas vezes refeições. Para garantirmos a segurança de todos sugerimos a substituição de almoço e jantar por um cocktail, e aconselhamos os participantes a não brindar. A distância entre as mesas deve ser superior a um metro e os organizadores devem proporcionar desinfectante de mãos com álcool e medir a temperatura corporal”, acrescentou Lo Iek Long.

Para além de apresentarem o Código de Saúde de Macau, os participantes devem “usar máscara quando não estiverem a comer” e manter a distância adequada, indicou o clínico, frisando que o Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde deve ser notificado pelo organizador caso haja um grande número de convidados, artistas ou funcionários doentes.

Já Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, assinalou que os trabalhadores dos eventos “têm de fazer teste de ácido nucleico” e os empregados de mesa devem “usar máscara durante o seu trabalho”. “Os trabalhadores da organização, se tirarem a máscara por mais de uma hora, têm de fazer teste, caso contrário não precisam de fazer”, disse ainda Leong Iek Hou.

Questionado sobre a implementação de medidas mais apertadas nestes eventos quando a situação epidémica de Macau foi considerada “estável” pelos Serviços de Saúde, Lo Iek Long defendeu que não há qualquer tipo de contrassenso nesta posição. “Quanto digo que a situação epidémica de Macau está estável faço-o de acordo com os dados estatísticos, pois há muito tempo que não registamos novos casos e, por isso, a situação é considerada estável. No entanto, existem sempre riscos pois já muitas pessoas podem circular entre as fronteiras. Não quer dizer que baste haver um caso para implementarmos medidas rigorosas. O regresso dos vistos individuais também representa um risco. O Dia Nacional da China está a aproximar-se, e por essa altura contamos com a presença de muitas pessoas. É com base nesses riscos que implementamos estas recomendações”, afirmou Lo Iek Long.

Apesar da implementação destas medidas, Lo Iek Long reconheceu a possibilidade de serem levantadas após a Semana Dourada. “Estas orientações são para as associações e não para casos de indivíduos particulares. Poderá ser ajustado depois da Semana Dourada. Depois da vinda de muitos turistas, se a situação continuar estável vamos ver se é possível diminuir as medidas restritivas. Tudo depende da situação concreta”.

Lo Iek Long disse também que as recomendações só se aplicam a eventos públicos e a eventos de associações, uma vez que as autoridades não podem “forçar o cancelamento de todos os eventos”

Macau está há 83 dias sem casos de infecção pelo novo tipo de coronavírus, sendo que se encontram 1.081 pessoas a cumprir quarentena. Na conferência de imprensa, Lo Iek Long revelou que sete pessoas não pagaram ao Governo pelo tratamento e que os casos foram encaminhados para o Departamento do Serviço de Finanças para o pagamento coercivo.

MUST vai realizar 500 testes de ácido nucleico por dia a partir de segunda-feira

O hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) recebeu autorização dos Serviços de Saúde para começar a realizar testes de ácido nucleico a partir de segunda-feira, revelou ontem Lo Iek Hou na conferência de imprensa.

“A partir da próxima segunda-feira, o Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau vai começar a prestar serviços de teste de ácido nucleico de rastreio à Covid-19. A recolha das amostras será por via nasofaríngea e a MUST terá capacidade para fazer 500 testes diários. Iremos acrescentar a MUST no sistema de marcação prévia. Como este serviço não é comparticipado pelo Governo, os utentes não estão isentos de pagamento da taxa do primeiro teste, e por isso terão de pagar 120 patacas. Os resultados serão depois enviados para o código de saúde de Macau”, disse o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário.