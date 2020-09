Espaço multimédia de Amor à Pátria será inaugurado em Dezembro no Museu das Ofertas, diz Lou Pak Sang

A inauguração do novo espaço da Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania está prevista para Dezembro de 2020, assegurou o director da DSEJ. Sobre o novo ano lectivo, Lou Pak Sang garantiu que os cortes previstos no orçamento não vão afectar os subsídios para as escolas e os alunos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director dos Serviços de Educação e Juventude, Lou Pak Sang, revelou ontem que a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau para Jovens será inaugurado em Dezembro no Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania. O novo espaço irá acolher exposições, acções de formação, elementos multimédia e conteúdo audiovisual sobre a história da China e de Macau. A obra terá um custo total de 2,5 milhões de patacas e vai contar com vídeos e materiais fornecidos pela televisão estatal chinesa e pelo Museu Nacional da China, afirmou ontem Lou Pak Sang durante um encontro com a imprensa.

“As suas instalações incluem uma zona de ensino interactivo temático, sala de cultura chinesa, corredor da História do País e de Macau e sala multimédia de materiais didácticos patrióticos, que irão exibir a história e a cultura chinesas ao longo de cinco mil anos, os êxitos do desenvolvimento da China, a história de Macau e a educação patriótica, entre outros elementos, utilizando formas diversificadas, tais como a recriação de objectos reais e multimédia”, explicou o director da DSEJ, acrescentando que a inauguração do novo espaço está prevista para Dezembro de 2020.

Durante a sessão de esclarecimentos sobre o novo ano lectivo, Lou Pak Sang referiu que a DSEJ está a preparar duas consultas públicas para o final do ano sobre o “Planeamento a médio e longo prazo para o ensino não superior (2021-2030)” e da “Política de Juventude de Macau (2021-2030)”. Em relação à consulta pública sobre os planos do Governo para o ensino não superior, o director da DSEJ assinalou que é importante “cultivar o amor à pátria” nos jovens e “aumentar o sentimento por Macau”. Sobre a “Política de Juventude de Macau (2021-2030)”, Lou Pak Sang disse que a consulta pública contou com o apoio de peritos de Taiwan e de Hong Kong, e de cerca de 100 associações de juventude. “Reunimo-nos mais de 30 vezes para elaborar uma política de juventude de 2021-2030. Anteriormente, a faixa etária dos jovens era de 13 a 25 anos, mas decidimos estender dos 13 para os 35 anos”, afirmou Lou Pak Sang.

Herdar o amor à pátria e a Macau, fomentar a virtude física e mental, melhorar as capacidades e desenvolver a harmonia e participação na sociedade são os temas em destaque neste plano, detalhou o director da DSEJ.

Questionado sobre cortes orçamentais no sector da educação, Lou Pak Sang assumiu que a pandemia da Covid-19 afectou o planeamento do ano lectivo de 2020/2021, mas foi incapaz de esclarecer a percentagem da redução. No entanto, o director da DSEJ disse que os cortes não afectar os subsídios para as escolas e para os alunos. “Devido à epidemia houve um corte no orçamento. Para o próximo ano vai haver uma redução em relação a este ano com excepção das despesas obrigatórias. Algumas actividades, como o festival de dança juvenil, não serão realizadas, assim como visitas ao exterior. Já os benefícios para os alunos, como o programa de leite, o subsídio para materiais ou bolsas, não serão incluídos no corte”, disse Lou Pak Sang.

Já Io Iok Fong, membro da chefia funcional do Departamento de Juventude da DSEJ, explicou a razão pela qual ainda não há dados concretos sobre o corte orçamental. “De acordo com as exigências do Chefe do Executivo em relação aos cortes no orçamento deste ano, só implica despesas de funcionamento desta direcção. Mantêm-se os subsídios para as escolas e os alunos. Em relação a 2021, o orçamento foi entregue à secretária para os Assuntos Sociais e Cultura e à Direcção dos Serviços de Finanças. Antes de ser divulgado, o relatório precisa de passar pela Assembleia Legislativa e só depois é que será comunicado a esta direcção. Por isso não tenho um dado concreto de qual a percentagem do corte” afirmou.

Sobre a implementação da nova fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, Lou Pak Sang disse que a quarta fase do programa foi suspensa para os cursos online e cursos à distância devido à dificuldade de controlo da assiduidade dos alunos. “Uma vez que o programa é do erário público, as autoridades consideraram que a assiduidade dos alunos não foi bem controlada e que por isso não iam autorizar nesta quarta fase a realização de cursos online e de cursos à distância”.

Em relação ao projecto de construção do Centro Juvenil nos terrenos do Hotel Estoril, o responsável pela DSEJ disse que o novo espaço será divulgado posteriormente e que será “maior do que tinha sido planeado” no projecto junto à Praça do Tap Seac. “O Centro Juvenil era para ter sido construído nos terrenos do Hotel Estoril e já pagámos parte do dinheiro da consulta pública. Temos discutido com esta empresa e pedimos para que parasse todos os trabalhos. Só iremos pagar pelos trabalhos já feitos. O dono desta empresa não está em Macau neste momento e vai precisar de 14 dias para fazer a observação médica para entrar no território. Só depois disso acontecer é que poderemos fazer as contas. Sobre a nova localização, a DSEJ só tem 6% do uso deste Centro Juvenil que irá ser construído noutra parte mais adequada. O próximo centro será maior do que aquele que tinha sido planeado para os terrenos do Hotel Estoril. O espaço concreto só depois será divulgado”, indicou Lou Pak Sang.

DSEJ não é responsável pela abertura das creches, diz Lou Pak Sang

Ainda sem data prevista para a reabertura das creches em Macau, as aulas nos infantários para crianças com menos de três anos começam na segunda-feira, de forma faseada, com várias medidas de proteção contra a Covid-19. Lou Pak Sang reiterou que a reabertura dos jardins de infância para crianças com menos de três anos está dependente da implementação de medidas específicas nos estabelecimentos, nomeadamente a instalação de painéis divisórios entre alunos, redução dos contactos, distanciamento social e ajustamento das actividades.

Os jardins de infância podem, consoante a sua preparação e condições, permitir o regresso dos alunos à escola, no dia 21 ou 28 de Setembro, e os encarregados de educação têm a opção de aguardar que os filhos completem os três anos de idade, antes de frequentarem as aulas. De acordo com Lou Pak Sang, 23% dos encarregados de educação optaram por aguardar que os filhos completassem os três anos. “Há cerca de 1900 crianças que completam três anos em Setembro e 23% dos encarregados de educação optou por esperar, o que dá, mais ou menos, 400 e tal crianças com idade inferior a três anos que aguardam por regressar à escola”, afirmou o director da DSEJ.

Lou Pak Sang recordou também que cada criança irá receber, de forma gratuita, duas viseiras de proteção, visto que, explicou, as autoridades internacionais não recomendam o uso de máscaras em menores de três anos.

O director da DSEJ indicou que neste ano lectivo vão estar 85.014 alunos a estudar em instituições de ensino não superior em Macau, um aumento de 2,8% em relação ao ano passado.

Questionado sobre a reabertura das creches, Lou Pak Seng assinalou que cabe ao Instituto para a Acção Social determinar a data.