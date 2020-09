Duelo lusófono entre Sporting e CPM marca arranque da taça de clubes

As competições locais de futebol estão de regresso este fim-de-semana com uma taça de clubes que será disputada num formato de todos contra todos, no que diz respeito às equipas da primeira divisão. A ronda começa já hoje com um embate entre o Chao Pak Kei e o Monte Carlo, enquanto que no domingo haverá um duelo lusófono entre o Sporting de Macau e a Casa de Portugal.

Pedro André Santos

pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Não haverá campeonato este ano, devido ao contexto pandémico, mas a Associação de Futebol de Macau acabou por decidir realizar uma taça de clubes na qual as equipas da primeira divisão irão defrontar-se entre si até se apurar um vencedor. A competição arranca já hoje com o actual campeão da Liga de Elite, Chao Pak Kei, a defrontar o Monte Carlo, um dos clubes históricos do território.

Em destaque nesta primeira jornada está um duelo entre equipas de matriz portuguesa, o Sporting de Macau e a Casa de Portugal (CPM), que irá ter lugar no domingo, às 19h00, no Estádio da Taipa. A partida irá marcar o regresso da CPM ao principal escalão do futebol de Macau, e também de Nuno Capela ao comando dos ‘leões’.

“A CPM é liderada por um treinador muito experiente que junta sempre à sua volta muitos jogadores jovens e menos jovens com o espírito muito próprio de jogar futebol e dar o máximo pela sua equipa. Neste sentido, acho que vai ser um adversário que nos irá colocar muitas dificuldades. Teremos de estar bem e concentrados para levar de vencida esta partida”, disse Nuno Capela ao PONTO FINAL.

O treinador do Sporting de Macau recorda que, devido ao encerramento das fronteiras por causa do novo coronavírus, não foi possível recrutar alguns jogadores, para além de ter atrasado a preparação da equipa. “Apenas comecei a trabalhar com a equipa em Setembro, portanto o tempo de preparação foi reduzido. No entanto, acho que as alterações introduzidas na metodologia de treino, na intensidade, no ritmo competitivo e na própria competitividade criada em cada posição pela chegada de novos jogadores faz-nos acreditar que a equipa poderá fazer um bom campeonato”, prosseguiu Capela, esperando “fazer um campeonato tranquilo” que permita “desenvolver os jovens da Academia” e “construir um novo grupo forte e coeso para o futuro”.

Do lado da equipa da Casa de Portugal, Pelé mostrou vontade em fazer “um bom jogo de estreia”, antecipando, porém, bastantes dificuldades. “Sabemos que vai ser muito difícil, mas vamos tentar adiar o golo [do adversário]. Não vamos jogar de igual para igual com o Sporting porque não temos equipa, mas vamos tentar fazer um bom jogo”, disse o experiente técnico ao PONTO FINAL.

Apesar da grande temporada alcançada no ano passado, o actual plantel da CPM conta com muito poucos jogadores actualmente em relação à equipa campeã da segunda divisão. “Da equipa do ano passado só vamos ter em campo três atletas, o resto é malta jovem. Da equipa do ano passado saíram praticamente 14 jogadores. Já vimos que o Sporting está forte, ainda não é super forte, mas vai caminhando para lá. Se tivéssemos a equipa do ano passado eu diria que íamos entrar em campo de igual para igual, mas assim não”, frisou Pelé.

As duas equipas defrontaram-se recentemente numa partida amigável que terminou numa vitória de 4-1 a favor dos ‘leões’.

Para além do jogo entre o Chao Pak Kei e o Monte Carlo, hoje, às 21h00, a competição terá este sábado mais dois jogos. Às 19h00, o Benfica de Macau vai medir forças com o Ka I, seguindo-se um duelo entre o Hang Sai e a Polícia, às 21h00. No domingo, para além da partida entre o Sporting de Macau e a CPM, o Ching Fung vai defrontar o também recém-promovido Lun Lok, às 21h00, sendo que todas as partidas serão disputadas no Estádio da Taipa.