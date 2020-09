Yoga Loft Macau comemora 6.º aniversário com festa no terraço e aulas gratuitas

No próximo sábado, a associação Yoga Loft Macau assinala o sexto aniversário com um evento aberto ao público com aulas de yoga gratuitas e um concerto de ‘handpans’ dos NAV. As aulas vão seguir as indicações dos Serviços de Saúde de distanciamento social, mas o uso de máscara será opcional.

A associação Yoga Loft Macau celebra o sexto aniversário no próximo sábado com uma série de aulas gratuitas e eventos de música num terraço com vista para Largo do Senado. Depois de um período de recolhimento provocado pelo contexto pandémico, Rita Gonçalves, organizadora e responsável pelo evento, considerou que as celebrações do próximo sábado servem também para assinalar um novo ciclo de um projecto que arrancou em 2014.

“O balanço do projecto é muito positivo pois são seis anos de interacção com a comunidade portuguesa, chinesa e todas as pessoas que têm passado por cá. Macau é um sítio em que há muitas pessoas que vêm trabalhar, estão cá dois ou três anos e depois regressam aos países de origem. O meu espaço tem sido, de certa forma, um porto de abrigo para essas pessoas que estão cá temporariamente”, começou por dizer Rita Gonçalves ao PONTO FINAL, acrescentando que foram “seis anos muito ricos em experiências e interacções diferentes”.

As celebrações começam às 10h00 com uma aula de “yoga therapy”, seguida por uma sessão de “Ashtanga e Core Yoga”, às 11h00, e uma aula especial de “Yoga a pares para famílias” às 12h00. No geral, todas as sessões serão de 45 minutos. De acordo com Rita Gonçalves, o formato das aulas será “um pouco mais pequeno do que o ideal”, pois a ideia “é dar uma pequena amostra do que é que se passa durante as aulas regulares”.

“Vamos ter uma aula de Ashtanga, que é um yoga mais rigoroso, e teremos aulas de meditação e yoga therapy, que segue uma vertente mais terapêutica no geral, sendo um pouco semelhante à fisioterapia”, explicou a organizadora e responsável pelo evento.

Sobre a aula para pais e crianças agendada para as 12h00, Rita Gonçalves referiu que a sessão terá “aspectos mais lúdicos”. Esta aula será aberta a crianças com mais de três anos acompanhadas por um progenitor e duas crianças desde que tenham, as duas, mais de 5 anos.

Da parte da tarde está agendada uma sessão de “gong bath” em que os participantes vão deitar-se com várias taças tibetanas e gongos “numa experiência sonora meditativa”.

“Temos também uma aula de Pilates e uma aula de Vinyasa, que é um yoga mais dinâmico, quase como se fosse dança, mais coreografado, com uma sequência mais fluída. Para além disso temos ainda, ao final do dia, uma aula de NIA Dance, que é um tipo específico de dança muito terapêutica, para soltar o corpo com movimentos de artes marciais”, referiu Rita Gonçalves.

Para além das aulas de yoga, a organização tem ainda agendado um concerto às 15h30 dos NAV, um duo de ‘handpans’ composto por Dave Wan e Manuel Variz, seguido por uma sessão de música reggae, ambient e chill out dos DJs Benson, Ryoma, Jahni e Tis.

Questionada sobre as dificuldades da associação para manter as aulas de yoga no actual contexto pandémico, Rita Gonçalves assumiu que “tem sido um período complicado”, especialmente por causa do uso de máscaras. “Fazer yoga com máscara é de todo impossível. Tem sido uma escolha dos alunos. Eu deixo sempre a opção, se a pessoa se sente mais segura a usar a máscara pode usar a máscara. Temos um espaço onde fazemos distanciamento entre as pessoas e fazemos o controlo à chegada, portanto, tem sido um bocadinho chato, mas as pessoas continuam a vir”, disse a instrutora de yoga.

Em relação ao impacto da pandemia no número de estudantes, Rita Gonçalves assumiu que os primeiros meses do ano foram complicados. “Houve pessoas que deixaram de vir na altura do pico em Fevereiro e Março, e que ainda não voltaram desde essa altura. É compreensível, cada um tem o seu processo, mas agora estamos numa fase positiva, não há razão para que as coisas não se consigam fazer, desde que sejam feitas da forma certa”, indicou.

Depois de um período de recolhimento, a associação Yoga Loft Macau espera dar início a um novo ciclo com seis novos professores num espaço localizado num edifício perto da Igreja de São Domingos, com vista para o Largo do Senado. Para esta mudança de conceito, Rita Gonçalves ampliou o espaço e introduziu mais actividades. “O espaço agora tem seis professores e é uma dinâmica diferente daquela que eu tinha no passado, vamos ter mais actividades diferentes. É um certo renascimento do meu espaço que nos incentiva a celebrar”, indicou Rita Gonçalves.