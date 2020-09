Governo aprovou 26 projectos de combate à Covid-19 com 10 milhões de patacas 

O Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia apresentou ontem os resultados de seis projectos de investigação científica, subsidiados pelo Governo na luta contra a Covid-19, e que vão desde a nanotecnologia à inteligência artificial. Dos 26 projectos aprovados, o Governo conta gastar um total de 10,07 milhões de patacas. Até 10 de Setembro, as investigações resultaram no pedido de registo de oito patentes, 27 artigos de investigação publicados e na criação de 16 produtos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os resultados de seis projectos de investigação científica anti-coronavírus aprovados pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) foram apresentados ontem no Centro de Ciência de Macau. Dos 74 projectos apresentados ao FDCT, 26 foram aprovados com uma taxa de aprovação de 35%, dos quais 22 são de instituições do ensino superior e 4 de empresas de ciência e tecnologia. O período de investigação varia de três meses a um ano, e o valor requerido de cada projecto não pode ultrapassar as 500 mil patacas. Segundo Paul Cheang Kun Wai, membro do conselho de administração do FDCT, o montante total de investimento é de 10,07 milhões de patacas.

“O período de estudo é entre três meses a um ano e o valor de cada projecto não excede 500 mil patacas. Vinte e dois projectos são de universidades e quatros são de instituições tecnológicas no valor de 10 milhões de patacas no total”, afirmou Paul Cheang Kun Wai, antes da apresentação dos resultados de seis projectos, dois de uma empresa privada e quatro provenientes de universidades.

À margem do lançamento do evento, Paul Cheang Kun Wai explicou que os projectos foram rigorosamente seleccionados “na esperança de que possam produzir projectos de elevada aplicabilidade num curto período de tempo para apoiar o trabalho de combate à Covid-19”.

“Com o surto da epidemia, o FDCT, em articulação com o Governo Central e também com os trabalhos de combate à epidemia, estabeleceu esse fundo temático para financiar, de forma urgente, os projectos de combate à epidemia”, referiu Paul Cheang Kun Wai.

O representante do FDCT adiantou também que o período de investigação para todos os projectos irá terminar no primeiro trimestre de 2021, e que alguns projectos já alcançaram marcos importantes, mas que precisam de ser desenvolvidos, e que o período de financiamento dos projectos pode ser prolongado. Paul Cheang Kun Wai assinalou o “valor de produção económica” do projecto de investigação conduzido pela Companhia de Tecnologia de Nanometais de Macau, Limitada, que desenvolveu um produto na área da nanotecnologia para criar um desinfectante antibacteriano baseado em nano partículas de prata “mais eficazes do que o álcool”. “Já realizou a produção no valor total de 300 mil patacas dentro de pouco tempo, desde o lançamento do produto no mercado até agora”, indicou o representante do FDCT, acrescentando que, por outro lado, o projecto da Habitat Multimedia Lda., também “realizou o valor total de produção de 900 mil patacas, do qual cerca de 760 mil patacas são as vendas no interior da China”.

Sobre as realizações científicas e tecnológicas, Paul Cheang Kun Wai destacou o projecto desenvolvido pela MUST de um sistema de diagnóstico com recurso a inteligência artificial que é capaz de distinguir entre pneumonias associadas à Covid-19 de outras por pneumonias, em 20 segundos e com uma taxa de sucesso até 90%. “Este sistema já está em uso no hospital da MUST”, referiu.

Questionado sobre a razão pela qual a proposta da MUST para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 não foi aceite pelo FDCT, Paul Cheang Kun Wai referiu que a proposta foi analisada por um painel de jurados profissionais e que se não foi aprovada foi porque não preenchia os requisitos necessários. “Penso que é um processo justo pelo qual todos têm de passar. Se quiserem ter o financiamento, têm de passar na avaliação dos profissionais da área”, disse.

Ainda sobre realizações científicas e tecnológicas, Paul Cheang Kun Wai falou do equipamento portátil desenvolvido pela Universidade de Macau para a detecção do novo coronavírus que garante um diagnóstico em 20 minutos com taxas de sucesso que podem chegar aos 96%, podendo ser usado numa fase em que se exige uma análise preliminar e rápida para se evitar os contágios, como sucede com os profissionais de saúde que estão na linha da frente ou mesmo em aeroportos.

Outro dos projectos aprovados está relacionado com o desenvolvimento de sistemas de detecção de febre capaz de assegurar o reconhecimento facial, mesmo com máscara. Na área da medicina tradicional chinesa foi apresentado um projecto que passa pela investigação de extratos de plantas para a criação de uma pomada que inviabilize a infecção do novo tipo de coronavírus através das vias respiratórias.

Alguns dos projectos estão já na fase de industrialização com aplicação prática e diária em hospitais, espaços e transportes públicos, em Macau e na China continental.