Edifício apresenta fissuras de três centímetros. “Podem ficar descansados”, diz DSSOPT

Chan Pou Ha falou ontem, à margem da reunião do Conselho de Planeamento Urbanístico, sobre as fissuras de três centímetros encontradas no edifício Mei Lok Garden. Segundo a directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), “há sistemas de monitorização suficientes”. A responsável garantiu que a estrutura do prédio está estável.

Há uma semana, os moradores do edifício Mei Lok Garden, na zona da Ilha Verde, alertaram para o facto de, nas paredes do prédio, serem visíveis fendas de três centímetros. Chan Pou Ha, directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), disse ontem, à margem da reunião do Conselho de Planeamento Urbanístico, que o sistema de monitorização de dados instalado pelo Centro de Investigação e Ensaios em Engenharia da Universidade de Macau assegurou que o estado do prédio era “estável”.

“Com o tempo, surgiram essas fissuras”, explicou Chan Pou Ha. “Essas fissuras são regulares”, indicou, acrescentando que, depois de ter sido feita uma investigação ao estado do prédio, foi verificado que “não há nenhum problema quanto à estrutura”. “Podem ficar descansados, também há sistemas de monitorização suficientes”, afirmou. “Trata-se de dois edifícios independentes que são paralelos e, havendo poucas fissuras, estas podem ser preenchidas”, explicou Ha.

Num comunicado divulgado durante a tarde de ontem, a DSSOPT fez saber que foram instalados aparelhos de monitorização electrónicos nos espaços comuns do edifício e no último piso a fim de recolher dados 24 horas por dia para monitorizar o edifício. “Segundo os dados obtidos, a situação do edifício mantém-se estável e não há alterações significativas”, diz a DSSOPT.

O organismo recorda que, depois de ter sido avisado das fissuras, foram instalados “monitoramentos de nível” em vários pontos das fissuras e em todos os pisos, as quais surgiram devido à dilatação e contracção dos materiais de construção provocadas pelas variações de temperatura. Mais tarde, o pessoal do Centro de Investigação e Ensaios em Engenharia da Universidade de Macau concluiu que não existia qualquer fissura a afectar a estrutura do edifício.

A responsável também falou sobre o Plano Director e sobre o facto de o Governo querer trocar o aterro da zona D por um novo aterro junto à zona A, para fazer a ligação à península. Chan Pou Ha limitou-se a reiterar aquilo que Ho Iat Seng já tinha dito: “O Chefe do Executivo já disse que a zona A é uma zona com alta densidade populacional e proceder [à construção de] aterros seria melhor; este é o nosso plano mas não vou insistir na questão porque é que houve esta decisão”. “Tanto o secretário [Raimundo do Rosário] como o Chefe do Executivo disseram para aguardarmos a autorização, e depois ouvir o público sobre projecto”, acrescentou.

CPU aprova 22 plantas de condições urbanísticas

Na reunião de ontem do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) – a primeira desde Julho – foram aprovados 22 projectos por parte do órgão consultivo. Uma das plantas de condições urbanísticas em discussão, um terreno do Governo junto à Rua Cidade do Porto e da Rua Cidade de Braga, no NAPE, fez com que alguns elementos pedissem mais estacionamento na zona. Nós temos esta disposição a ser cumprida. “Temos de ver se há ou não legalidade para construir mais um parque público, porque isso implica construções subterrâneas e poderá ter de escavar mais o subsolo para uma maior profundidade”, disse a responsável da DSSOPT, acrescentando que os serviços competentes vão estudar o caso. Um outro projecto para um terreno junto ao Centro Cultural de Macau, cuja finalidade é a construção de um teatro e um posto de transformação, fez com que os membros questionassem a integridade visual do local. “Nesse local, essa estação poderá afectar a estrutura arquitectónica do complexo do Centro Cultural. Mais uma peça ao lado poderá afectar o estilo minimalista do Centro Cultural”, disse Lui Chak Keong, membro do CPU. Na resposta, Leong Wai Man, vice-presidente do Instituto Cultural, garantiu que “o posto de transformação estará no cantinho de todo o terreno com uma altura não muito elevada”.

