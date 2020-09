Bienal Internacional de Mulheres conta com 143 obras

É inaugurada no próximo dia 30 de Setembro, no Albergue SCM, a exposição ARTFEM 2020 Mulheres Artistas Bienal Internacional de Macau. Sob o tema “Natura”, serão mostradas 143 obras realizadas entre 2018 e 2020 por 98 artistas. A mostra, que se vai estender ao longo de dois meses, vai incluir pintura, escultura, cerâmica, desenho e fotografia, por exemplo.

Começa no dia 30 de Setembro a 2.ª ARTFEM 2020 Mulheres Artistas Bienal Internacional de Macau que, nesta edição, tem como tema “Natura”. A bienal vai contar com 143 obras de 98 artistas, indica um comunicado enviado ontem pela organização.

A ARTFEM vai mostrar obras exclusivamente realizadas entre 2018 e 2020, criadas por artistas de 22 países. Além das 31 artistas de Macau, há 13 do interior da China, 16 de Portugal, sete de Hong Kong, três da Indonésia, três da Alemanha e duas norte-americanas, por exemplo.

A bienal internacional de mulheres inclui, por exemplo, pintura, escultura, cerâmica, instalações, desenho, serigrafia em diversos suportes, vídeo e fotografia, lê-se no comunicado da organização, que detalha: “A exposição pretende trazer à tona discursos urgentes sobre o meio ambiente, incluindo a sua protecção ou devastação, a relação da humanidade com a natureza, ao mesmo tempo que integra um olhar sobre os aspectos sociais decorrentes da sua localização na RAE de Macau e da crise pandémica Covid-19, que afecta o mundo desde Dezembro de 2019”.

Na lista de artistas que vão participar na edição deste ano estão nomes como Kit Lee, Ana Pérez-Quiroga, Bianca Lei, Arahmaiani, Aurielle Jioya, Clara Maciulis, Ana Jacinto Nunes, Crystal Chan W. M., Gigi Lee, Francesca Zoboli, Kirsten Berg, Jiang Guoyuan, Maria Madeira, Nadine Norman, Carol Sin-chai Kwok, Laura Federici, Dawn Alane-Kelmenson, Raquel Gralheiro, Clarissa Baumann, Anabela Canas, Bella Tam, Gloria Wong, Vibha Galhotra, Lisette Schumacher, Elena Hoskyns-Abrahall, Phi Phi Oanh, Krupa Makhija, MJ Lee ou Kay Zhang.

Carlos Marreiros, Alice Kok, Angela Li Zhenxiang, James Chu e Leonor Veiga vão fazer a curadoria do evento. Xiang Jing, de Pequim, e Un Chi Iam, de Macau, são as madrinhas.

Segundo a organização, “a ARTFEM tem como objectivo contribuir para uma maior visibilidade das mulheres no mundo contemporâneo e para uma (re)descoberta da arte no feminino”.

Em Julho deste ano, Carlos Marreiros, presidente da comissão organizadora da ARTFEM, tinha explicado ao PONTO FINAL que “este ano, a ideia é fazer percursos”. “Como vai haver – se puderem vir – uma participação de artistas bastante jovens, isto criava residências, criava sinergias. Resolvemos fazer em vários locais, ao contrário da primeira edição, em que foi tudo concentrado no MAM”, explicou.

Sobre o tema, Marreiros tinha justificado: “É um tema actual, mexe com todos nós, no presente e no futuro, a vida do planeta está em causa. Além destas questões, permite também aspectos mais simbólicos, pesquisas plásticas sobre o simbolismo da Mãe Natura, as suas manifestações etno-folclóricas, da Europa aos Estados Unidos, em toda a Ásia. Aspectos que permitem que o tema seja desenvolvido plástica e visualmente”.

A arte no feminino poderá ser vista a partir de 30 de Setembro até dia 13 de Dezembro de 2020 em quatro espaços culturais: o Albergue SCM, o Antigo Estábulo Municipal de Gado Bovino, a Galeria Lisboa e a Fundação Oriente. As entradas são gratuitas.

Há dois anos, a ARTFEM 2018 aconteceu a 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, no Museu de Arte de Macau, e reuniu mais de 100 obras de artistas de vários pontos do mundo. Agora, a organização quer dar continuidade a esta exposição internacional, “elevando a visibilidade das mulheres contemporâneas e do seu papel social decisivo na arte e na cultura”.